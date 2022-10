Bizum no es la única solución para enviar dinero rápido: estas son las ventajas de usar neobancos

La forma en la que gestionamos nuestro dinero ha cambiado drásticamente a lo largo de los últimos años. Con la llegada de los neobancos y las formas de pago digitales, ahora es más cómodo que nunca enviar y recibir dinero al instante.

Tal y como os pudimos comentar recientemente, en España encontramos multitud de opciones en cuanto a neobancos. Desde hace unos años se han instaurado en nuestro país, y poco a poco van ganando fuerza, consolidándose como una opción alternativa para gestionar nuestro dinero, controlar gastos, pagos y compras online, y mucho más. Sin embargo, uno de los aspectos que casi todos los neobancos tienen en común es que no cuentan con Bizum.

Desde su llegada a España, Bizum se ha consolidado como una de las formas preferidas de pago por los usuarios. Su inmediatez y comodidad a la hora de pagar, así como su compatibilidad con múltiples bancos, son factores que han propiciado el éxito de esta forma de pago en España. Sin embargo, la gran mayoría de neobancos no incluyen esta opción entre sus ventajas y esto tiene una explicación.

Sistemas de pago instantáneo integrados como alternativa a Bizum

Neobancos tales como Revolut, Rebellion, Bnext y compañía, ofrecen múltiples ventajas a los usuarios. Entre ellas encontramos la creación de cuentas gratuitas sin permanencia, comisiones generalmente bajas, cashback, tarjetas virtuales, y mucho más. Además, todos ellos cuentan con un sistema de transferencia de dinero integrado, lo que significa que se puede enviar dinero de forma instantánea entre usuarios del mismo neobanco.

Estos sistemas integrados funcionan de forma muy similar a Bizum, ya que tan solo hay que buscar el contacto al que deseamos pagar y el dinero llegará al instante a su cuenta. La principal desventaja es el hecho de que no se pueda transferir dinero a usuarios de otros bancos, algo que sí es posible con Bizum, aunque hay una explicación.

Bizum es una empresa privada que opera bajo el nombre de Sociedad de Procedimientos de Pago S.L. En dicha empresa participan al menos 26 bancos, y según las políticas actuales de Bizum, el servicio solamente está disponible para entidades de crédito. Es este detalle el que explica que Bizum no llegue a los neobancos, ya que la mayoría de estos poseen licencia de dinero electrónico (EMI), pero no son entidades de crédito.

Desde Rebellion Pay recibieron la siguiente respuesta por parte de Bizum:

"El Servicio está abierto a todas las entidades de crédito autorizadas como tales, de conformidad con la normativa nacional y comunitaria aplicable, tal y como la misma pueda ser modificada en cada momento, supervisadas por el Banco de España e inscritas en sus registros, ya sean entidades de crédito españolas o sucursales españolas de entidades de crédito extranjeras, que deseen adherirse al Servicio en condiciones de transparencia, igualdad de trato y no discriminación".

De esta manera, prácticamente ningún neobanco ofrece Bizum como forma de pago. El único que sí lo hace y es el primero en España en ofrecer esta característica es N26, para sus clientes con IBAN español.

Sin embargo, que Bizum no se encuentre disponible en los neobancos no es algo que quite el sueño a muchos, ya que como hemos mencionado anteriormente, entre los servicios de este tipo de entidades encontramos sistemas integrados de pago instantáneo entre usuarios. Además, un buen número de clientes se suman a los neobancos por el boca a boca, y el hecho de que puedas crearte una cuenta con la facilidad de como lo hacemos en un sitio web, hace que muchos usuarios hagan uso de las aplicaciones de sus neobancos como si de un servicio de transferencia de dinero se tratase.

Otra de las ventajas que ofrecen los neobancos tiene que ver con el tema de la privacidad. Y es que al no ofrecer Bizum, su sistema de pagos entre usuarios permite enviar dinero de forma instantánea sin necesidad de revelar el teléfono móvil. Al crear una cuenta en alguno de estos neobancos, se genera un nombre de usuario con el que podremos operar y gestionar nuestro dinero.

En casos como Revolut, Rebellion y demás, también es posible generar un link de usuario con el que poder compartir para que cualquiera pueda enviar dinero a la cuenta vinculada. Algo similar a compartir el correo electrónico adherido a una cuenta de Paypal, pero mucho más directo y cómodo.

Muchos usuarios hacen también uso de estos neobancos de manera alternativa a sus cuentas principales, por lo que pueden seguir contando con Bizum, mientras también aprovechan los beneficios de este tipo de entidades digitales para otras operaciones.

El envío de dinero al extranjero más fácil que nunca

Además del envío de dinero entre usuarios de un mismo país, algunos neobancos también dan la posibilidad de transferencias de dinero al extranjero y con cambios de divisa mucho más asequibles. Es el caso de Wise, que desde años permite a sus usuarios enviar dinero con comisiones bajas y ofrece a sus clientes la posibilidad de tener una tarjeta de débito multidivisa para pagos en comercios extranjeros.

Entre los neobancos que también permiten transferencias de dinero al extranjero encontramos servicios tales como Revolut, Bnext, Monese y más.