Probablemente pagas por la luz mucho más de lo que pagarías con otra tarifa: cómo saber dónde pagar menos y cuánto puedes ahorrar

Desde aproximadamente junio vemos cómo el precio de la luz no para de dispararse. Quienes más están sufriendo la escalada de precios son los hogares que tienen contrato en el mercado regulado, frente a los del mercado libre, que pagan diferentes precios y pueden llegar a diferentes acuerdos de ofertas con las comercializadoras, como si de una oferta por la fibra se tratara.

Desde este año ya no se aplica la lógica de que tener una tarifa discriminada del mercado regulado era lo mejor. No quiere decir que en los próximos meses no vuelva a ser un razonamiento válido, pero la realidad actual es que casi 11 millones de hogares españoles (que según Red Eléctrica se acogen al PVPC) están pagando diariamente mucho más de lo que podrían estar abonando en comercializadoras del mercado libre.

En este artículo vamos a ver cómo saber por Internet cuánto de más estamos pagando por la luz frente a lo que ofrece el mercado libre en estos momentos. Con estos datos podrás elegir si seguir como hasta ahora o si bien cambiar de compañía.

Cómo saber cuánto puedes ahorrar

El artículo va a servir para todos los usuarios, pues los datos de consumo son comunes, pero estará centrado en ayudar a los usuarios del mercado regulado. ¿Cómo saber si estás en él? Viendo en tu factura si tienes la tarifa TUR o PVPC (Precio voluntario para el pequeño consumidor). Si cuentas con ellas, estás en el mercado regulado y tus precios dependen cada día de lo que se publica en el BOE. Además, si tienes una de estas tarifas, tienes los famosos tres períodos de facturación que en España entraron en vigor en verano.

La web que vamos a utilizar para comparar nuestros consumos y lo que pagamos por la energía frente a lo que podríamos pagar es la genial Simulador Factura Luz. Podemos utilizarla con datos escogidos de nuestras facturas o subiendo archivos generados por nuestra distribuidora. Veamos ambos casos.

Lo importante es el ahorro porcentual según la factura. Ahorrar 9 euros en una factura de 30 euros es mucho, un 30%

Así funciona el simulador con datos introducidos manualmente

El simulador es una herramienta que podemos utilizar introduciendo nuestros datos de forma manual, cogiendo nuestra última factura e introduciendo el consumo en kWh en la casilla "Tus consumos si no tienes el fichero CSV" para que el simulador estime cuánto pagamos al año y cuánto podríamos pagar con otras facturas. Estos son los datos que he introducido según mi último mes, a partir de los que hará una estimación anual (si queremos, podemos indicar que nos calcule solamente una fecha concreta eligiendo el período en "Calcular una fecha determinada":

Y esto es lo que arroja habiendo elegido ese consumo para noviembre de 2021 con mi tarifa actual, la PVPC 2.0 TD del mercado regulado:

El simulador para noviembre prácticamente clava los consumos que he tenido ese mes, que en vez de 56,61€ que indica la web fueron de 54,60 euros en factura. De esta forma puedo comparar cuánto estoy pagando extra. Y lo que veo en este caso es que podría haber ahorrado con 25 tarifas de otras compañías.

Lo sorprendente es que con 13 de ellas podría haber ahorrado más de 10 euros, y con una de ellas más de 20 euros. El simulador ofrece enlaces a las compañías, sin tener acuerdos publicitarios con ellas. Aun así, conviene enterarse bien de todas las condiciones antes de elegir una de la lista, pues puede haber cambios no reflejados, permanencias, etc.

Utiliza el simulador con un archivo CSV

Con el fichero CSV podremos ver nuestro consumo hora a hora de cada día facturado.

Esta es la forma más adecuada de utilizar el simulador, pero requerirá de muchos más pasos previos si no estamos registrados en la web de nuestra distribuidora. Los pasos para hacerlo y por qué es importante los hemos repasado anteriormente en Genbeta. En este artículo puedes ver cómo comprobar cuál es tu distribuidora (no confundir con comercializadora), cómo registrarte y cómo obtener el fichero de consumos en formato .csv del período de consumo que elijamos.

Para no repetirnos, veamos el proceso a partir de haber descargado el archivo de consumo, que en nuestro caso recoge el período que va del 30 de octubre al 29 de noviembre. Una vez vamos al simulador, si tienes PVPC no necesitas introducir precios. Solamente potencias contratadas para cada período (punta y valle), que en nuestro caso es 4 kW en ambas. Subiremos nuestro fichero de consumos al apartado "Introduce tu fichero CSV de consumos", en el cual pulsaremos en "Elegir archivos" para examinar nuestro PC. Lo siguiente será elegir la fecha a analizar en el apartado "Calcular una fecha determinada".

Tras ello, tendremos que ir a la parte baja de la web, donde tendremos que pulsar en el botón naranja "Calcular". Y el simulador nos presentará una comparativa como la del apartado anterior. P

De nuevo, volvemos a tener 25 tarifas con las que ahorro. Con cuatro de ellas, en noviembre habría ahorrado más de 15 euros. Si el ahorro anual fuese proporcional, hablamos de 240 euros con la tarifa más barata a día de hoy.

Hay ofertas de compañías que no aparecen en el simulador, pero lo importante es saber que puedes ahorrar mucho

Con estos datos, hasta ahora he estado en mercado regulado, pero tengo claro que en breves cambiaré al mercado libre sin permanencia. En caso de que todo vuelva a la normalidad, volveré al regulado, pues con él he llegado a ahorrar 20 euros al mes en la mejor época.