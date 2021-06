Así puedes comprobar si estás pagando más o menos con la nueva factura de la luz

Justo hoy se cumple una semana de la entrada en vigor de la nueva factura de la luz. Desde días antes, y desde entonces, hay en redes sociales mucha polémica sobre los cambios. Hay que recordar que para aquellos hogares que estuvieran en el mercado regulado, con tarifa PVPC o TUR, se pasa de uno o dos períodos a tres:

COSTE HORARIOS PERIODO PUNTA ALTO 10:00 - 14:00h

18:00 - 22:00h Plena mañana y tardes. LLANO MEDIO 08:00 - 10:00h

14:00 - 18:00h

22:00 - 24:00h Primera hora de la mañana, mediodías y noche VALLE BAJO 00:00 - 08:00h

24h en fines de semana y festivos Madrugada y festivos.

Pero, además, el cambio ha coincidido con los precios más altos que se recuerdan de kWh. Por ello, para ver cómo me afectaba, decidí utilizar los datos del consumo de mi casa en un simulador que ya tiene los cambios integrados. Así he podido ver si (por el momento, pues esto cambia cada día), los cambios me benefician o no.

Cómo obtener nuestros datos de consumo para poder usarlos en el simulador

La nueva factura afecta de forma muy desigual a cada hogar, por hábitos y porque quizá antes tenía un solo período y ahora tiene tres y con un precio por kWh bastante más alto que hace un mes. Por ello, aunque nos podemos hacer a una idea aproximada sin esto, necesitamos obtener los datos de consumo eléctrico en archivos .csv que nos aporta nuestra distribuidora (no confundir con comercializadora).

La distribuidora es un monopolio físico, solo puede haber una en tu zona. En España hay 333 (puedes consultarlas aqui: https://t.co/aXsZVoHvrc) pero hay 5 que distribuyen a la mayoría del pais pic.twitter.com/kDmTYEpXw0 — ingebau (@ingebau) January 19, 2020

Para comprobar qué distribuidora te sirve a ti si no es una de las grandes, lo mejor es consultarlo en la factura de la luz. Para tener una aproximación sin consultar, puedes mirar el mapa del tuit.

Para registrarnos en la que nos corresponde tendremos que ir a sus páginas web, que son estas:

Lo normal es que para el registro te pidan datos del titular del contrato como dirección, DNI, etc. Una vez se ha entregado toda la documentación tienen que validarla. En ese momento, por fin podremos acceder a los datos de nuestro consumo. En mi caso, dado que solamente tengo acceso a una casa con Endesa Distribución, explicaré cómo obtener los datos de consumo diario con esta distribuidora, pero todas suelen ofrecer exportación a archivos .csv, que son con los que trabajaremos.

Web de la distribuidora de Endesa una vez hemos iniciado sesión.

Una vez tengamos iniciada la sesión en la web de nuestra distribuidora, tendremos que buscar una opción parecida a la de 'Tu consumo' en la web superior. Al pulsar sobre ella, nos explica que "aquí puedes visualizar la representación gráfica de tus curvas de carga para el período seleccionado. También podrás descargar los datos de consumo y, en su caso, de energía autoconsumida o vertida a la red".

En la siguiente imagen, podemos ver cómo delimitar los días de los que queremos obtener datos de consumo. En el caso de Endesa Distribución, puedo ver el consumo hasta el día anterior.

Como veremos a continuación, si vamos a la parte baja de la web, tenemos la opción de 'Descargar .CSV consumos' de los días que hayamos elegido. Es importante marcar la opción "Compatible con FacturaLuz"

Cómo utilizar el Simulador de factura de la luz

Haciendo uso del .csv descargado, ahora podremos entregar nuestros datos a la genial web Simulador de factura de luz, que en mi caso siempre ha clavado mis facturas incluso antes de que Endesa Energía XXI me las enviara.

Su desarrollador ha comunicado que ya tiene en cuenta los datos de la nueva factura y los distintos períodos: "El cálculo ya está preparado para las nuevas tipos de tarifas que han surgido al aparecer las 2 potencias". "Se ha vuelto a activar la tarifa PVPC 2.0DHA en el simulador, y aunque ya no están publicando sus precios, se puede deducir a partir de la 2.0TD. Esto nos va a permitir comparar la nueva tarifa con la antigua", reza la web.

Con el archivo .csv y los datos de nuestro contrato, como potencia contratada, así como posibles descuentos, e indicando la fecha de la factura o período a estudiar (estos datos tienen que estar en el .csv), de esta forma:

Y este es el cálculo que arroja el simulador:

Como podemos ver, con "mi plan actual", y el de muchos usuarios desde el día 1, el nuevo PVPC - 2.0TD, que es el que contempla los tres períodos, pago 14 céntimos más que lo que habría pagado con el plan antiguo, el PVPC 2.0DHA, de haberlo tenido estos días con discriminación horaria de dos períodos.

La diferencia no es mayor porque aunque los tres períodos no me benefician, sí me beneficia que pago menos por la potencia contratada (0,88 euros menos, primera columna). Con la nueva factura de junio pago 13 céntimos más que si hubiera continuado con el plan antiguo, y hasta 1€ más que planes de Iberdrola actuales.

Eso sí, esto es contando precios actuales, que han subido mucho en 2021, sin tener nada que ver con la nueva factura. Con este mismo consumo, en 2020 habría pagado bastante menos. Pero no solo por la nueva factura, sino por, repito, los precios de junio, que son una anomalía, pero lo llevan siendo desde enero.