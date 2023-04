ChatGPT te puede ayudar a ahorrar dinero en la Renta 2022 con sus consejos: estas son las preguntas que puedes hacerle

Hace pocos días que arrancó la campaña de la Renta 2022 en la que millones de españoles están obligados a declarar tanto sus ingresos y sus gastos para poder liquidar el IRPF que van a tener que pagar o, por el contrario, tendrán que devolver. Este es un trámite del cual puede existir mucho desconocimiento sobre las deducciones a prácticas e incluso puede costar comprender algunos de los conceptos que aparecen. Pero aquí es donde puede entrar en acción ChatGPT para que ayudarte e incluso tener que pagar menos dinero a Hacienda.

La inteligencia artificial de ChatGPT tiene numerosas funciones en el día a día de cualquier usuario para ayudarles en su día a día en el trabajo o en el instituto. Pero tras hacer diferentes pruebas, hemos visto que también puede ayudar a realizar la declaración de la renta aunque con algunas limitaciones derivadas de no tener conexión a internet.

Cómo te puede ayudar ChatGPT en la Renta 2022

Para que ChatGPT te pueda servir de ayuda, es importante que le proporciones la mayor cantidad de datos posibles de tu situación personal. Uno de los apartados más “desconocidos” de cualquiera renta pueden ser las deducciones que se pueden practicar por situaciones personales y que van a depender de la comunidad autónoma donde se resida. De este modo, si se expone la situación personal va a dar un listado de las deducciones disponibles para después poder consultarlas en mucho más detalle.

En nuestro caso hemos planteado la siguiente situación "Soy un joven de 25 años residente en Andalucía y trabajo por cuenta propia. No tengo hijos pero si una minusvalía del 33%. ¿Tengo derecho a alguna deducción a la hora de hacer la Renta 2023?". Las respuesta ha sido un listado con todas las deducciones que se pueden practicar en esa comunidad autónoma, pudiendo después pedir que se desarrolle alguna de ellas. Si bien, las cantidades que se muestran pueden variar al no ser algo que va cambiando y que ChatGPT no actualiza.

Hay que tener en cuenta que este es uno de los apartados más interesantes, ya que te va a permitir introducir deducciones del alquiler o por hijo nacido en el último año que no conocías. Esto hará finalmente que te puedas ahorrar mucho dinero en el ingreso que se debe practicar a la propia Agencia Tributaria, aunque siempre esto hay que tomarlo como una simple guía y no como la verdad absoluta en materia de fiscalidad.

Otro punto muy importante de ayuda por parte de ChatGPT es la traducción de diferentes frase que se encuentran en RENTA WEB que a muchas personas nos puede sonar a un idioma extranjero. Es por ello que se va a poder preguntar que significa algún apartado en concreto, especificando que se trata de la declaración de la renta. Y lo cierto es que el resultado es bastante la explicación que da por lo detallada que es, pudiendo preguntar prácticamente por cualquier tipo de concepto para saber qué introducir en la casilla. Es importante no preguntar por el número de casillas, ya que esto también cambia en cada renta y no puede generar fallos.

También ofrece consejos de manera general

Otro punto relevante son los consejos más generales que ofrece ChatGPT. Estos se consiguen tras preguntarle a la IA "puedes hacerme la declaración de la renta" y la respuesta será que al ser una IA no dispone de los datos económicos y personales para poder hacer este trámite fiscal, pero que puede ayudarte en todo lo que necesites. Además, hará un listado de todo lo que necesitas disponer para poder tener el resultado más favorable para ti.

En este se detalla la necesidad de contar con los certificados de IRPF oportunos (tanto bancarios como los que se emiten por parte de las empresas), los gastos que se quieren deducir, y también la necesidad de no sobrepasar los plazos que establece la legislación para hacer el trámite, ya que se puede llegar a enfrentar a sanciones muy cuantiosas.

Al final el límite de ChatGPT lo pone cada usuario. Se puede ofrecer la situación personal (siempre muy detallada) para consultar si se tiene derecho a alguna deducción o simplemente si merece la pena hacer la renta de manera conjunta o individualmente atendiendo a los casos que existen entre dos personas que son cónyuges. Cualquier pregunta relacionada puede tener una respuesta, y te ahorra de realizar una búsqueda en la red y al final quien sabe si será la propia IA la que nos termine haciendo este tipo de trámites liberando nuestro tiempo.

