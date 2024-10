Cisco tiene dos cursos online gratis para aprender Python desde cero con certificación. Puedes empezarlos hoy mismo

Si hay un lenguaje de programación demandado que merece la pena aprender para mejorar tu empleabilidad, ese es Python. Lo dicen diferentes estudios como este de Hired (aplicado a lenguajes para la IA), este del frances developpez o todo un clásico, el del índice TIOBE. Python arrasa tanto por las salidas como por las condiciones laborales.

Así que si ya te dedicas al desarrollo pero todavía no te has sumergido en Python o si no lo haces pero quieres dar un volantazo a tu carrera profesional e iniciarte en este lenguaje, la big tech Cisco tiene dos cursos ideales para comenzar desde cero en Python. Lo bueno es que pueden cursarse a tu ritmo, en cualquier momento y lugar porque son a distancia y además son totalmente gratis.

Fundamentos de Python 1

El primer curso se llama 'Fundamentos de Python 1' y está disponible no solo en inglés, sino también en castellano, portugués y ucraniano. Su duración estimada es de 30 horas divididas en cuatro módulos donde aprenderás desde las bases a las estructuras más usadas. Así, incluye la creación y uso de variables, tipos y manejo de datos y operaciones como bucles, listas, entre otros, así como programas simples. Al concluir, tendrás que enfrentarte a un examen de fin de curso y otro de certificación.

Fundamentos de Python 2

Si ya tienes experiencia con Python o has cursado el anterior, puedes continuar con 'Fundamentos de Python 2'. Este curso también está disponible en los idiomas anteriormente mencionados (sí, también en castellano) y nuevamente dispone de una prueba final y otra para la certificación.

En esta ocasión la duración estimada del curso son 40 horas repartidas en cuatro módulos donde aprenderás estructuras más complejas como cadenas, programación orientada a objetos, entre otros. La idea es saber crear programas más complejos, un manejo avanzado de datos y aplicaciones reales de este código.

Cabe destacar que Python es un lenguaje de programación con tantas salidas porque se usa en inteligencia artificial, automatización de tareas, big data, desarrollo de aplicaciones y web.

Vía | Facialix

