No todo es Python, pero casi: los lenguajes de programación más demandados entre empresas que buscan desarrollares para IA

Los informes que la empresa Hired realiza son un gran referente para programadores y desarrolladores del mundo. A menudo la empresa lanza sus análisis amplios sobre el mercado. Ahora tenemos el nuevo informe de este año analizando todo 2023, con grandes cambios respecto a los lenguajes que más demandaban las empresas en 2022, como veremos.

Mientras que en el informe del pasado año destacaban desde Hired que Go habían sido desplazado al cuarto lugar mientras "Ruby on Rails surgió como la habilidad más demandada para roles de ingeniería de software, generando 1,64 veces más solicitudes de entrevistas para los desarrolladores competentes en ella", en el estudio de esta año analizando la situación de todo 2023, Go ha subido unos puestos y se ubica en primera posición, conjuntamente con Scala que está en la segunda aunque con cifras casi iguales.

Este mismo gran informe habla de cuáles son los lenguajes de programación más demandados en estos momentos, entre empresas que desarrollan tecnología de inteligencia artificial. Y aquí veremos qué necesitan las empresas.

Lenguajes de programación más demandados

El análisis de las competencias solicitadas para ingenieros de Machine Learning o ML, gestores de ML e ingenieros de procesamiento natural del lenguaje (también conocido como NLP por sus siglas en inglés) reveló que Python, AWS y Java -las competencias más solicitadas en general- siguen siendo muy importantes para los puestos relacionados con la IA.

Python es la habilidad más solicitada en este sector. Aparece en el 62% del total de puestos activos, un 12% más que el año anterior.

Como recoge el estudio de la mano de líderes empresariales, "las empresas quieren talentos tecnológicos que pongan el aprendizaje automático al servicio del negocio y lleven a casa algo de esa “Inteligencia Artificial” de la que tanto han oído hablar y, generalmente, esos conjuntos de herramientas vienen listos para usar como módulos de Python".

AWS es la tercera habilidad más solicitada para puestos relacionados con la IA. Aparece en el 20% de los puestos activos (un 11% más frente al pasado año), mientras que Java ocupa el cuarto lugar, con un 13% (lo que supone una caída del 10%).

Habilidades que se necesitan

Además de estos lenguajes, el informe de Hired ha descubierto que el aprendizaje automático fue la única habilidad de las cinco más solicitadas para puestos específicos de IA que no aparecía en la lista de habilidades técnicas para ingenieros de software más solicitadas. Y es interesante saber que apareció en el 20% de las ofertas de empleo relacionadas con la IA, un 10% más que el año anterior.

Por otro lado, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) fue la sexta habilidad más solicitada para puestos relacionados con la IA, con un 11% de las ofertas activas que incluían esta habilidad como cualificación deseada.

Al menos por ahora, parece que la IA no va a eliminar por completo la necesidad de conocimientos de ingeniería más tradicionales. Sin embargo, los ingenieros interesados deberían considerar la posibilidad de adquirir algunas competencias adicionales, según el informe.

Imagen | Foto de Pakata Goh en Unsplash