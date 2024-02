Cómo hacer devoluciones en AliExpress para obtener un reembolso

A la hora de comprar por internet, AliExpress es una de las opciones que se pasan por la mente al tener un gran catálogo de productos en todo tipo de categorías como electrónica, hogar o incuso moda. Pero al final comprar online siempre genera un sentimiento de oposición ante la sensación de qué hacer cuando un pedido no llega o tiene algún defecto. Y más si llega desde China.

Ante todo hay que recordar que AliExpress es una tienda totalmente segura que cuenta con un buen sistema de devoluciones de aquellos productos que han presentado algún problema. Aunque uno de los problemas que se puede tener es el idioma que se usa al tener que hablar directamente con los vendedores. En este artículo te contamos cómo vas a poder tramitar tu devolución con reembolso.

Todo lo que debes saber para devolver tus productos de AliExpress

Y es que son muchas las cosas que pueden ocurrir para que un pedido tenga un problema que te obligue a contactar con AliExpress. Que no llegue en la fecha establecida, que tenga algún problema físico producto del transporte o que simplemente no funcione son alguna de las razones que se pueden dar. Y bajo la experiencia que he tenido con ellos, el proceso de devolución es realmente cómodo.

Pero como hemos dicho anteriormente, el proceso de devolución se puede demorar al tener que hablar una disputa con el vendedor. Porque si, en un primer momento la comunicación se realiza con la persona que ha enviado el producto y será quien tenga que dar la solución oportuna como es el reembolso.

Para hacer este proceso, deberás entrar en AliExpress y en la esquina superior derecha entrar en tu cuenta personal, accediendo al espacio del cliente. Aquí es donde tendrás todos tus pedidos e iniciarás la dispuesta al pulsar en 'Reembolsos y devoluciones' que aparece en el menú de la izquierda. En este caso podrás elegir dos situaciones.

Solo reembolso : no se ha recibido el pedido o no corresponde con la descripción del producto.

: no se ha recibido el pedido o no corresponde con la descripción del producto. Devolución: no se está satisfecho con la experiencia del producto.

Puede darse el caso de que estés reclamando que el producto no funciona correctamente, teniendo que adjuntar por ejemplo una fotografía o vídeo del suceso. A partir de aquí se inicia una conversación con el vendedor que al ser chino vas a ver como sus mensajes se traducen automáticamente.

Es importante siempre contar con el embalaje original del producto en el caso de que sea elegible para ser reembolsado. Durante todo el proceso, vas a poder consultar el estado de la misma y la fecha prevista de resolución, así como las propuestas que haya sobre la mesa.

En el caso de no llegar a un acuerdo, siempre va a poder intervenir un agente de AliExpress que actuará como árbitro para determinar quién tiene razón en la dispuesta abierta. La gran mayoría de casos salen a favor del comprador ya que los vendedores prefieren aceptar la devolución antes que tener una mala crítica.

A partir de ahí AliExpress generará la correspondiente etiqueta de envío, teniendo que embalar el producto para enviarlo siguiendo las instrucciones que recibamos. Se tienen 10 días para poder realizar la devolución, que acabará en el momento de que se registre en la web por ti mismo el número de seguimiento del envío. Es por ello que es obligatorio remitir el paquete por un sistema que ofrezca esta información.

Bajo mi experiencia personal, cuando se tratan de productos barato el vendedor prefiere emitir un reembolso sin tener obligación de devolver el producto defectuoso al salirle mucho más económico. El tiempo de reembolso varía entre los 3 y los 15 días.

A veces cuesta dinero la devolución

A priori todos estamos acostumbrados a que las devoluciones nos salgan totalmente gratis tras realizar la compra con Amazon como principal vendedor de nuestro país. Pero con AliExpress las cosas pueden ser diferentes. En el caso de recibir un producto que no te termina de gustar, pero que está perfecto, vas a poder devolverlo, pero el envío hasta el vendedor va a correr de tu cuenta.

Si bien, como se explica en la web de AliExpress, el vendedor puede activar el servicio de devolución gratuito indiferentemente del motivo que se tenga por ello. Pero esto no aplica a todos los envíos.

Obviamente, enviar algo a China puede ser algo que no sea barato y que no te salga a cuenta si se trata de un producto barato, ya que al final te sale más a cuenta quedártelo aunque no te haya gustado. Otra cosa es que no funcione correctamente donde la devolución del producto te saldrá totalmente gratis.

Revisa la protección al comprador de AliExpress

Hay que tener en cuenta que para ganar al confianza de los compradores AliExpress ofrece un programa de protección que permite tener garantizado el reembolso en el caso de que exista algún problema. Con este se salva el pensamiento de que el producto pueda 'perderse' en el proceso de envío al ser enviado desde China.

Esta protección comienza en el día que el vendedor envía el producto, y da un margen para poder recibirlo en el domicilio, atendiendo a la distancia que existe y siempre bajo los días laborales. En el caso de que dentro del tiempo prometido por el vendedor el paquete no llega a tus manos vas a poder iniciar como hemos dicho antes el proceso de disputa solicitando únicamente el reembolso. Y va a ser aprobado. Esto se suma también as las obligaciones legales que hay en Europa en referencia a la garantía de 2 años y la devolución gratuita durante las 2 semanas siguientes a recibir el paquete.

Y es que se puede concluir que las devoluciones con AliExpress no son muy fáciles, pero el hecho de que actúe como un árbitro la plataforma con la retención del dinero hace que casi siempre tengas las de ganar. Aunque si, te metes en una especie de juicio contra una persona que no conoces para defender tu postura.

Cómo contactar con AliExpress

En el caso de que tengas preguntas sobre este proceso de devolución, siempre vas a poder contactar con AliExpress a través de su servicio de atención al cliente. Los canales que hay habilitados son los siguientes:

Servicio de chat a través de su página web: particularmente es el que recomiendo, pues aunque al principio estás hablando con un 'robot', posteriormente te aparecerá la opción de 'Hablar con nuestro agente'. El proceso es mucho más rápido y la atención es bastante buena.

Email en el la dirección AEbuyerservice@aliexpress.com aunque únicamente responden en inglés y pueden demorarse bastante.

Esto se suma también a que en ocasiones se puede estar tentado a escribir a las tiendas físicas de la marca. Pero la realidad es que no tienen relación alguna con los pedidos que se hagan vía web, por lo que no recomendamos esta vía de contacto para tener información sobre tu pedido.

Imágenes | AliExpress CardMapr.nl

En Genbeta | Compraron un SSD en AliExpress por poco más de tres euros, y su rendimiento no ha defraudado por este precio