'La conexión no es privada': qué hacer cuando aparece este mensaje en el navegador y recomendaciones de seguridad del INCIBE

Independientemente del dispositivo que uses para navegar por internet, tarde o temprano te vas a topar con el mensaje de advertencia de 'La conexión no es privada', una señal que despierta nuestra precaución y que en muchos casos evita que sigamos en esa web por miedo a las consecuencias. Sin embargo, no siempre tiene que cundir el pánico a seguir en la página: hoy te contamos qué puede significar este mensaje y cómo debemos proceder con seguridad según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del INCIBE.

¿Por qué aparece 'La conexión no es privada'?

Cuando 'La conexión no es privada' aparece en el navegador al tratar de acceder a una página web, lo que está indicando es que no se ha establecido una conexión segura mediante un certificado SSL/TLS válido.

Este tipo de certificados garantizan el cifrado de comunicaciones entre el navegador y la web, una forma de asegurar que la información que viertas sobre la página es transmitida a través de una capa de seguridad extra, una buena práctica en general que se torna esencial si vas a proporcionar datos como tu contraseña, método de pago u otra información personal.

Esta incidencia de seguridad y privacidad no tiene por qué aparecer en webs de dudosa procedencia o poco conocida, sino que puedes verlas en páginas de confianza que visitas a menudo y cuya actividad es legítima. Ojo porque puedes verlo incluso en sitios de la Administración. La cuestión está en que puede aparecernos tanto en páginas "buenas" como en páginas fraudulentas.

Porque este mensaje no solo implica que no se puede garantizar esa conexión segura a través de un certificado, sino que simplemente la web tenga problemas con el propio certificado, quizás porque esté caducado, no sea válido, esté mal configurado o incluso que no sea una brecha de seguridad, sino que simplemente haya sido emitido por una autoridad no reconocida por el navegador, sirva el caso de entidades públicas que cuentan con sus propias Autoridades de Certificación (AC). Aunque también un maleante podría crear un certificado para tratar de hacer que sus webs pasen por fiables y seguras.

Esto nos lleva a un dilema: ¿cuándo deberíamos tomar en consideración este mensaje y abandonar la web o por el contrario, confiar y seguir adelante?

Cómo comprobar si una web es legítima o maliciosa

Si te encuentras con el mensaje 'La conexión no es privada' y no tienes muy claro cómo proceder, la Oficina de Seguridad del Internauta ofrece las siguientes recomendaciones:

Analiza la URL al completo . Antes de seguir adelante, lee con atención la dirección de la barra de navegación para constatar que se corresponde con la web que quieres visitar. Mucho ojo porque hay webs falsas cuya URL es muy similar y que pueden pasar desapercibidos a simple vista, así que extrema las precauciones con los carácteres, palabras o letras que aparezcan.

. Antes de seguir adelante, lee con atención la dirección de la barra de navegación para constatar que se corresponde con la web que quieres visitar. Mucho ojo porque hay webs falsas cuya URL es muy similar y que pueden pasar desapercibidos a simple vista, así que extrema las precauciones con los carácteres, palabras o letras que aparezcan. ¿De dónde ha salido este enlace? Una cosa es que te aparezca el mensaje cuando estás navegando e introduces tú la dirección y otra muy diferente es que te la URL te llegue por email, SMS, redes sociales o similar de una fuente inesperada o desconocida. En este último caso, sospecha antes de introducir cualquier dato, ya que podría ser una estafa de ingeniería social de phising.

Una cosa es que te aparezca el mensaje cuando estás navegando e introduces tú la dirección y otra muy diferente es que te la URL te llegue por email, SMS, redes sociales o similar de una fuente inesperada o desconocida. En este último caso, sospecha antes de introducir cualquier dato, ya que podría ser una estafa de ingeniería social de phising. En caso de duda, confirma su legitimidad . Si aun así no tienes claro si la web es fiable, siempre te queda buscar paralelamente información de esa web desde fuentes confiables o canales oficiales, como por ejemplo acudir a su web a partir del enlace que tiene el perfil oficial de dicha empresa en una red social.

. Si aun así no tienes claro si la web es fiable, siempre te queda buscar paralelamente información de esa web desde fuentes confiables o canales oficiales, como por ejemplo acudir a su web a partir del enlace que tiene el perfil oficial de dicha empresa en una red social. Usa un comprobador de enlaces, como por ejemplo GetLinkInfo, que te permita analizar la web para que determine si es un sitio de confianza o potencialmente peligroso.

Si después de todo lo anterior ya hemos despejado dudas, entonces será momento de tocar sobre la opción subrayada de 'Mas información' que desplegará la opción de visitarla haciendo click sobre 'Acceder a URL (sitio no seguro)', confirmándole al navegador que asumimos el riesgo de seguir en la web. Eso sí, en caso no tenerlo claro, mejor detenernos antes.





