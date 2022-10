Cuentas de email desechable: qué son y 9 webs para generar correos temporales

Al igual que ocurre con un pañuelo de papel que se usa y se tira al dejar de tener utilidad, en el caso del correo electrónico también se puede encontrar algo similar: los correos desechables o de usar y tirar. En este artículo te vamos a contar exactamente para que te pueda servir y también las principales webs que existen para crear uno.

Es una realidad que en muchas ocasiones hay que acceder a diferentes webs que no son de confianza y que su registro puede suponer finalmente que te lleguen a tu email correos de spam. Ante este caso se pueden utilizar cuentas de correo que te permiten registrarte y después desaparecen.

Qué son las cuentas de email desechables

El propio nombre de este tipo de email no deja mucho a la imaginación. Simplemente al emplearlos en el registro de una web terminan desapareciendo posteriormente. Esto es ideal cuando se trata de una web de poca confianza en la que no quieres usar tu email de confianza para evitar que acribillen.

Para ello se debe hacer empleo de webs especializadas que tienen la misión de generar estos correos que ni tienen contraseña, aunque es algo que se compensa al desaparecer a los 10 minutos. De esta manera no se va a tener que esperar que vaya a llegar un email a esta cuenta de correo, salvo el correo de activación, dando este tiempo de margen para poder confirmar la cuenta.

Como es lógico, esto es algo que no se recomienda en los registros de Instagram, Facebook o Twitter. Esto se debe a que estos servicios se basan mucho en el envío de correos electrónicos para poder recuperar la cuenta en un futuro. Es por ello que está enfocado en esas webs que no te importan y que sabes que no vas a utilizar con mucha frecuencia.

Principales utilidades

Una vez se sabe que estas cuentas se usan y después terminan desapareciendo, hay que tener en cuenta todas las posiblidades que ofrecen que son:

Registrarse en webs de poca confianza: sobre todo aquellas en las que creas que tus datos pueden ser sustraídos o vendidos a otras empresas publicitarias.

sobre todo aquellas en las que creas que tus datos pueden ser sustraídos o vendidos a otras empresas publicitarias. Uso en ambientes públicos donde no quieres que se conozca tu dirección personal.

donde no quieres que se conozca tu dirección personal. Registro en las aplicaciones que te obligan a realizar este trámite para acceder a todas sus funcionalidades, pero que a ti no te interesa.

que te obligan a realizar este trámite para acceder a todas sus funcionalidades, pero que a ti no te interesa. Compras en tiendas online y con la capacidad de evitar las ofertas que pueden llegar a tu email al acceder en estas tiendas con tu email personal.

Las webs más recomendadas para poder hacer uso de estos email desechables

Como hemos comentado anteriormente, estos email no se generan en los servicios habituales que empleas para crear tu dirección personal, como por ejemplo Gmail. Para ello se tienen que recurrir a otras webs que recopilamos a continuación.

Yopmail

Yopmail tiene la capacidad de generar correos temporales de una manera personalizada. Podrás elegir el nombre que se va a encontrar en la dirección final, haciendo que pueda llegar a ser más común y legible.

El servidor va a almacenar la dirección de email durante 8 días y pasado ese tiempo todos los email entrantes, así como la dirección que hayas elegido va a terminar desapareciendo. Pero creemos que es suficiente para poder recibir un correo de confirmación de tu registro o más.

10MinuteMail

En 10MinuteMail vas a poder encontrar sobre todo sencillez. Esto quiere decir que con unos pocos toques podrás tener tu cuenta de usar y tirar. Igualmente a través de la web podrás visualizar todos los correos que te vayan llegando conforme haces el registro.

La web de generación no deja mucho misterio al tiempo que deberá pasar para que desaparezca: 10 minutos. Pensamos que es un tiempo realmente ajustado, en el que deberás saber muy bien que vas a registrarte al momento en una web concreta, ya que no tendrás mucho tiempo para crear el email y luego confirmar.

MailDrop

En unos segundos vas a poder tener un email temporal y sin contraseña de acceso con MailDrop. Esto hace que en su web simplemente introduciendo la primera parte del email (antes del arroba) se accederá directamente a los 10 mensajes más recientes que se hayan recibido. Igualmente también está limitado a los 100 KB de peso.

A la hora de crearlo también se dan dos opciones: generarlo con la máxima personalidad, eligiendo tu el tipo de correo que necesitas. Pero también se puede dejar al algoritmo de la web para que puedas crearlo de manera segura y sencilla con sus sugerencias.

Correo temporal

Correo temporal tiene la característica de estar completamente traducida al español para ser mucho más fácil de comprender. Ideal sobre todo si no dominas demasiado el inglés, pero quieres generar un correo temporal de forma gratuita y completamente anónimo.

El correo se genera de manera automática y tiene una duración de 48 horas. Aunque de manera predeterminada se creará sin ningún tipo de contraseña, vas a poder usar un nuevo sistema para generarla y usarla en otro dispositivo.

Moakt

Moakt es un servicio que te habilitará la posibilidad de crear una cuenta de email temporal personalizando el nombre que le quieres dar. Si bien, también se puede hacer empleo de un generador automático para poder evitar tener que estar dándole a la vuelta.

Solo vas a poder usar este email durante un ahora, aunque si necesitas mucho más tiempo siempre podrás restablecer el contador que aparece en la web. Esto es ideal si no es suficiente con el tiempo que te asignan.

TempMail

Esta página web tiene la capacidad de crear correos electrónicos que duran 10 minutos y una bandeja de entrada simple, pero suficiente para consultar los email que vayan llegando tras suscribirte o registrarte a una web.

Cuenta con un botón para poder copiar rápidamente el correo y otro para mostrar el código QR que apuntará directamente a este email. Además, aunque tiene una fecha marcada de 10 minutos, se va a poder destruir en cualquier momento previo.

MintEmail

Nada más entrar en MintEmail se va a generar un nuevo correo electrónico automáticamente, aunque siempre va a ofrecer dos opciones diferentes. Esto hace que se premie siempre el minimalismo.

El nombre del propio email temporal lo vas a poder personalizar de una manera cómoda para que esté tu nombre de manera gratuita. Esto hará que se pueda cambiar a una versión que no sea desechable con este mismo texto.

Guerrilla Mail

Una de las opciones más veteranas que existen sin duda es Guerrilla Mail, en la que se va a tener la capacidad de elegir entre varios tipos de dominio para darle tu mejor toque personal.

La cuenta no tiene una fecha de caducidad como si ocurre en otras opciones. Lo único que se va a conseguir es que cada hora se hará un vaciado de la bandeja de entrada. Esta es totalmente funcional, ya que además de recibir tus correos también podrás redactarlos.