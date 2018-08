DeviantArt ha sobrevivido 18 años sin perder su esencia, es todo un bicho raro en Internet

Durante el mes de agosto, DeviantArt estará celebrando sus 18 años de existencia, un hito nada despreciable ni común entre las comunidades de Internet que existieron desde antes de la fiebre de las redes sociales.

Puede que DeviantArt no esté viviendo su época dorada, y de hecho sufrió un gran éxodo cuando muchos artistas la dejaron por la simplicidad de plataformas como Tumblr, pero no deja de ser comendable que sigan viv os, que su comunidad de artistas siga siendo grande y bastante leal, y que además se hayan mantenido fieles a sí mismos durante todo este tiempo, tanto que el sitio apenas y ha cambiado en casi dos décadas, para bien y para mal.

18 años de desviaciones

La primera imagen que se subió a DeviantArt. Un Windows 2000 completamente personalizado.

El 4 de agosto del año 2000, cuando el disco pop del momento era el 'Oops!...I did it again' de Britney Spears, la primera deviation fue subida a DeviantArt: A Dangerusss QNX por dangeruss. Era una captura de pantalla de Windows 2000.

Inicialmente, DeviantArt era una comunidad para deskmodders, esa gente que ama personalizar sus escritorios, cambiarle el tema al sistema operativo, crear pieles para aplicaciones como el Winamp, y un montón de cosas que cada vez parecen quedar más atrás.

DeviantArt es probablemente el único sitio donde aún puedes conseguir skins de Winamp junto a fanarts de My Little Pony.

Para mi personalmente, DeviantArt es bastante especial. Creé mi cuenta hace 11 años y es de hecho la comunidad online a la que he pertenecido por más tiempo y que aún visito, aunque no con tanta frecuencia como en otras épocas.

La primera versión de DeviantArt

Llegué a ella justamente por esa pasión por la personalización, un pasatiempo bastante de nicho con una comunidad bastante intensa que sigue siendo parte fundamental de DeviantArt, pero que es solo una categoría de tantas en la plataforma.

DeviantArt evolucionó y se transformó en una comunidad artística, y no solo de arte visual, también hay algo de literatura en el sitio, y un sinfín de fanart.

Apenas en un año pasaron de ser un sitio con temas y skins, a ser una amplia librería con ilustraciones, fotografías, recursos de diseño gráfico, y hasta animaciones en Flash. En junio del 2001 lanzaron su plataforma de impresiones, para que los artistas vendieran sus diseños.

En el 2003 alcanzarón el primer millón de deviations, y en 2009 llegaron a los 100 millones. En 2017 fueron adquiridos por Wix.com por 36 millones de dólares, y para ese entonces sus más de 40 millones de usuarios registrados habían subido unas 325 millones de piezas de arte original.

La red social atípica

DeviantArt tiene elementos que podrían calificarla como una red social, pero no son los típicos. Nada es en tiempo real, la gente no va ahí a compartir noticias, ni opiniones o fotos de su vida con filtros (aunque sí hay algunos extraños momentos).

Los usuarios de DeviantArt comparten las cosas que crean, o disfrutan de lo que crean los demás. Lo que mantiene al sitio vivo es probablemente su comunidad y la forma en la que sigue funcionando casi como el primer día. Es una que fomenta bastante el dejar comentarios y críticas constructivas, aunque no todo es perfecto.

Las ideas de guardar favoritos y seguir usuarios se implementaron ahí antes de los días de Twitter o Instagram, pero nada abruma demasiado, todo está organizado en un centro de notificaciones con toda la actividad del sitio, una sección a la que ni tienes que entrar.

DeviantArt es arte y comunidad, y ha logrado mantener esa esencia durante 18 años.

La calidad del trabajo que ahí consigues quizás es también parte de su encanto, en más de diez años he descubierto ilustradores y fotográfos geniales, y aunque muchos se han diversificado en plataformas más profesionales como Dribbble o Behance, o más casuales como Tumblr o Instagram, en DeviantArt sigue existiendo mucho arte hermoso que descubrir.

También sigue siendo la comunidad por excelencia para los amantes de la personalización, la cantidad de temas y herramientas que se encuentran en DeviantArt no existe en ningún otro lado, si un día se pierden, simplemente no tendrán reemplazo.

En 18 años es mucho lo que ha cambiado y mucho lo que no. La web ha tenido unas cuantas versiones, han creado varios sistemas de monetización con cuentas de pago que ofrecen varios beneficios, y no fue sino hasta el 2014 que lanzaron aplicaciones móviles para iOS y Android.

Y sin embargo, a pesar de lo básico que es el sitio en muchos aspectos, de lo tarde que se adaptó al dominio de las plataformas móviles, de lo poco que cambia y no se reinventa como Facebook, Twitter, Snapchat y Madonna... DeviantArt sigue vivo, más relevante que los MySpace del mundo, no muere como el ICQ ni como el Yahoo Messenger, y me atrevo a decir que sobrevivirá muchos años más.

