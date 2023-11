Esta web te permite clonar cualquier página web con tan solo una captura de pantalla: así funciona Screenshot to Code

El desarrollo de páginas web es algo que cada vez va siendo más accesible gracias a las herramientas que tenemos en nuestra mano. Incluso aquellos que no tengan conocimientos de programación disponen de mil y una herramientas para construir una página web personalizada. Además, cada vez van surgiendo más herramientas No-code para dar mayor accesibilidad a las personas que no dispongan de conocimientos técnicos.

La inteligencia artificial ha supuesto un gran paso evolutivo en este sentido. Y es que gracias a herramientas como ChatGPT, Bard, Copilot u otras que utilicen sus APIs para objetivos concretos, podemos comenzar infinidad de proyectos sin necesidad de apenas entender de programación. Uno de los claros ejemplos es la herramienta Screenshot to Code, la cual nos permite clonar el código de una página web con tan solo sacar una captura de pantalla.

Clona el código de cualquier página web con una captura de pantalla

Dicha herramienta, a la cual podemos acceder a través de su página oficial, convierte nuestras capturas de pantalla en código HTML y Tailwind CSS. Screenshot to Code hace uso de GPT-4 Vision y de DALL-E 3 para generar imágenes similares y hacer que la inteligencia artificial procese la información para obtener el código.

Si así lo deseamos, la herramienta también nos permite introducir la URL de cualquier página web y Screenshot to Code se encargará de facilitarnos el código para que nosotros podamos integrarlo en un sitio web aplicando nuestros propios cambios. De hecho, una idea sería utilizar GPT-4 Vision para darle nuestro toque y modificar algunos aspectos del código para adaptarlo a lo que queremos hacer.

Como requisito principal, debemos tener acceso a GPT-4 Vision y DALL-E 3 para utilizar la herramienta a través de la API de OpenAI. Tener ChatGPT Plus no nos servirá de nada, pues el uso de la API se cobra por separado. Para tener acceso a Screenshot to Code tan solo tendremos que copiar nuestra OpenAI API Key y ya tendremos acceso a la herramienta. La key se queda guardada en nuestro propio navegador y no en ningún servidor, por lo que podemos estar tranquilos.

Para acceder a la API key de tu cuenta de OpenAI tan solo debes entrar en este enlace, copiar el código que ves y pegarlo en la herramienta Screenshot to Code. Deberás añadir al menos un dólar en tu cuenta de OpenAI para tener acceso a GPT-4 Vision y DALL-E 3. Esto se hace desde el apartado de Billing en tu cuenta de OpenAI.

La herramienta también cuenta con un plan Business a un precio de 395 dólares al mes. Este plan no requiere la key de OpenAI y tiene soporte de React y Vue.

Aunque Screenshot to Code puede ser una forma magnífica de generar nuestras propias páginas web basándonos en otras, también hay que considerar sus riesgos, ya que de esta manera será mucho más fácil clonar una página web para fines fraudulentos.

Vía | @jlantunez (X)

