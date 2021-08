Este es el ingeniero que muestra las vergüenzas de la contratación pública gracias a la tecnología

Jaime Gómez-Obregón es un ingeniero y hacker dedicado a desarrollar herramientas digitales que dan más transparencia a la cosa pública. Porque como él mismo dice, no son lo mismo los datos públicos que los datos publicados. Hay una gran diferencia.

Y para muestra un botón: el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria, del que es imposible descargar los datos públicos de todos los contratos, y contratosdecantabria.es, el portal que este desarrollador creó para descargar todo. "En 70 segundos", como recordaba hace unos días en un tuit en el que pedía a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que España libere los datos mercantiles.

Su proyecto, todo un mapa de la contratación pública en Cantabria, permite explorar más de 25.000 contratos de la administración cántabra y más de 4.500 licitadores. Una simple caja de búsqueda te permite hallar tipos de contrato o empresas con los que el Gobierno autonómico ha trabajado. Sencillo, práctico, rápido y accesible, transparencia en estado puro.

"En Cantabria tenemos una reciente Ley de Transparencia que obliga a los poderes públicos a difundir la información administrativa que es de interés para la sociedad. Sin embargo, esto no suele llevarse a cabo eficazmente", explica Gómez-Obregón en el portal que creó para superar esas barreras.

¿Y por qué lo hizo? No por "siniestros intereses", como él mismo dice irónicamente, ni por cuestiones políticas, afán de protagonismo o ganas de fastidiar: sino porque se toma la transparencia de lo público muy en serio.

La verdad es mucho más simple: solo quiero vivir en una región verdaderamente moderna y con una sociedad civil fuerte y despierta.

Así que no; no participo en ningún grupo político, no me interesan los partidos y he financiado yo mismo todos mis proyectos en pos de la transparencia; con mis propios recursos, tiempo y esfuerzo.

También me chifla, no lo puedo ocultar, la parafilia que he desarrollado desde niño por dominar estas maravillosas máquinas llamadas ordenadores, y particularmente por utilizarlas para automatizar el tratamiento de grandes volúmenes de información: filtrar, estructurar, transformar, relacionar y en definitiva procesar datos para convertirlos en conocimiento útil.

Es lo que algunos llaman big data y minería de datos.