Esto es todo lo que puedes hacer con el nuevo Gmail

Google por fin ha hecho oficial el rumoreado nuevo Gmail, el mayor rediseño de su servicio de correo electrónico en los últimos años. Un gran cambio estético y funcional de su versión web que estos días llega a más de mil millones de bandejas de entrada. De momento, mientras no haya novedades, todavía es necesario que el usuario active él mismo el nuevo diseño. Y vale la pena.

Una vez hayas activado el nuevo Gmail mediante la opción disponible en el menú de configuración, se abre clicando sobre el icono de la rueda dentada situado a en la parte superior derecha, podrás hacer todo lo que sigue con él inmediatamente o en cuanto desplieguen las funciones a lo largo de las próximas semanas. Toma nota, estas son las nuevas funciones que nos ofrece el renovado correo de Google.

Archiva, elimina, marca como leído... pasando el cursor

Los que mantienen el orden a rajatabla en su correo electrónico agradecerán enormemente que simplemente con pasar el cursor por la línea de un mensaje en la bandeja de entrada del nuevo Gmail se nos permita archivar, eliminar, marcar como leído o por leer y posponer. Con un simple clic, sin más.

No hará falta abrir los correos, ni seleccionarlos para llevar a cabo esas mismas acciones desde la barra superior de opciones. Con esta nueva característica ganamos en agilidad y podremos gestionar nuestra inbox más fácilmente.

Posponiendo y recordando correos

Algunas bandejas de entrada son un caos en el que se acumulan tanto mensajes por leer como correos que no archivamos o no marcamos como leídos, pese a haberlos revisado, porque requieres de una respuesta que en algún momento queremos enviar. Para que no se nos pase ningún correo, nos acordemos de ello y nuestra gestión en general mejore ahora podemos posponer los mensajes. Una vez pospuesto, para el momento deseado, desaparecerán de la bandeja para irse al apartado Pospuestos.

Además, Google también ha anunciado que Gmail invitará a sus usuarios a hacer un seguimiento de los correos y a responderlos, con recordatorios rápidos que aparecerán junto a los mensajes para asegurarse de que no se pierde nada. "Lo recibiste hasta 3 días. ¿Respondes?", podrá aparecer junto a un correo recibido gracias a la inteligencia artificial, una tecnología que sostiene otras de las nuevas características presentadas.

Respuestas inteligentes y asistente de escritura en la web

Hace tiempo que las aplicaciones de Gmail en teléfonos móviles ofrecen respuestas inteligentes a la hora de responder un correo. Son palabras o pequeñas frases que pueden ahorrarnos tener que escribir una réplica estándar. Esas respuestas automáticas generadas por una inteligencia artificial que aprende de nosotros, ahora, llegan también a la web y lo hacen acompañadas.

Además de ellas, el nuevo Gmail nos ayudará a escribir correos electrónico como puede hacerle el teclado de un teléfono móvil con predicción. Conforme vamos escribiendo nos sugerirá palabras que podremos introducir sin terminar de escribirlas simplemente pulsando en nuestro teclado la flecha hacia abajo e intro. No obstante, esta característica parece que no está terminada y tardará en llegar todavía unas cuantas semanas.

Calendario, tareas, notas... en un panel lateral

No eran pocos los usuarios que querían tener la posibilidad de acceder al calendario de Google, a sus tareas y a las notas de Keep directamente desde Gmail y, aunque parte de ello era posible gracias a las funciones experimentales, la implementación era bastante mala. El panel lateral ahora lo soluciona.

En la columna situada a la derecha ocupada hasta el momento por los recién estrenados complementos de Gmail, se unen accesos directos a Calendar, Keep y Tareas. Clicando sobre ellos, la columna se amplía y podemos ver información útil de estas aplicaciones sin abandonar nuestro correo.

Enviando correos de forma confidencial

Para los que más preocupados puedan estar por la privacidad Google ha anunciado la incorporación de un modo confidencial. Este tipo de envío permitirá eliminar la opción de reenviar, copiar, descargar o imprimir el mensaje que se envíe, además de establecer una fecha de caducidad.

El modo confidencial útil para enviar información sensible funciona mandando un enlace al contenido que se envía, en lugar de enviarlo como tal. De esta manera, pasado un tiempo determinado, puede dejar de estar disponible. Sin embargo, habrá que probar la opción a fondo cuando sea habilitada de forma general, ya que pueden existir otras maneras de retener esa información, pese a que no se permita hacer nada con ella en los clientes de correo.

Archivos adjuntos disponibles sin abrir los correos

Hasta ahora, con el anterior diseño de Gmail, desde la bandeja de entrada sabíamos que un correo electrónico llevaba archivos adjunto porque aparecía en él el icono de un clip. Este indicador desaparece ahora, únicamente en la vista predeterminada del nuevo diseño, para convertirse en accesos directos a los diferentes adjuntos.

Esto significa que ahora podemos abrir documentos, imágenes o PDF desde la propia bandeja y desde cualquier categoría o etiqueta sin entrar en los correos que los contienen, en un solo clic. La característica supone, de nuevo, más agilidad especialmente en las cadenas de correos en la que los adjuntos pueden estar desperdigados en diferentes mensajes.

Mejor protección frente a potenciales amenazas

Gracias también a la inteligencia artificial, cuando Gmail detecte que un correo puede ser potencialmente peligroso nos avisará mostrando una notificación de alerta mucho más llamativa que las que podíamos ver hasta ahora.

Estas nuevas notificaciones son más grandes, tienen un fondo de color rojo y explican la situación de una forma mucho más clara, evitando que el aviso pase desapercibido o no resulte comprensible. Además, incorporan un botón de borrado para poder deshacernos del correo peligroso rápidamente.

Adiós newsletters poco interesantes

Pese a que la mayoría de nuevas funcionalidades del nuevo Gmail llegan a la web, las aplicaciones móviles también reciben alguna característica adicional. Una de ellas son las notificaciones de alta prioridad, que únicamente nos avisarán de correos importantes, sin avisar de la recepción de otros intrascendentes, y otra una curiosa manera de cancelar suscripciones a newsletters.

Cuando el servicio de correo de Google detecte que hace tiempo que no abres los correos de determinada lista a la que estás suscrito, te preguntará si quieres dejar de recibir los mensajes mostrándose una notificación en la parte superior de tu bandeja de entrada en las aplicaciones móviles.

