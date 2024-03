Esto es lo que tienes que llevar trabajado para jubilarte ya con la pensión maxima

Aunque hace unas semanas, el Gobierno planteaba que más trabajadores en España puedan tener jubilación anticipada con 52 años, bajo ciertas condiciones, en general este 2024 ha arrancado subiendo la edad de jubilación para todos los españoles, siguiendo la normativa de 2023 que marcó que esta subida fuera escalonada.

Para 2027 la edad de jubilación se fijará en 67 años y eso lleva a muchas personas en España a querer conocer cómo pueden recibir el 100% de su pensión de acuerdo a su año de nacimiento y a los años cotizados.

Ya hemos visto que tienes a tu disposición simuladores online y calculadoras de empresa y también oficiales del gobierno, que te ayudan a conocer mejor a qué edad podrás jubilarte con una pensión intacta.

Edad que necesitas para poder jubilarte

Como viene siendo común en la última década, año tras año va aumentando ligeramente la edad de jubilación. La edad legal de jubilación ordinaria se ha incrementado en 2024 en dos meses respecto a la de 2023, situándose en 66 años y seis meses, siempre y cuando tengas menos de 38 años cotizados.

Si tienes 38 años o más cotizados, puedes jubilarte con con 65 años. Por tanto, si has nacido en el año 1957 puedes estar ya retirado del pasado año o hacerlo este año. Los nacidos en 1958, pueden estar jubilados desde 2023 si han cotizado 37 años y 9 meses, como mínimo. Si no has llegado a cotizar eso, tendrás que jubilarte a los 66 años y 4 meses, por lo que te toca esperar.

Los que nacieron en 1959, podrán jubilarse entre este año y 2026, dependiendo de los años cotizados. Y, los nacidos en 1960, se jubilarán entre 2025 y 2027.

Los trabajadores que se retiren entre 2023 y 2026, necesitarán tener 36 años y seis meses de cotización. A partir de 2027, será necesario tener 37 años cotizados para recibir la totalidad de la pensión.

Imagen | Foto de Huy Phan en Unsplash

