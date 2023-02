Estos son los peligros de usar una lista IPTV comprada en Internet: lo barato tiene sus riesgos

Es una realidad que muchos usuarios están optando en la actualidad por usar una lista IPTV para poder sustituir a servicios como Netflix o HBO a la hora de consumir contenidos en streaming. Las razones principales para optar por este producto son económicas, ya que se consigue tener un contenido realmente amplio sin tener que pagar mes a mes mucho dinero. Y aunque todo parece que es realmente bonito, lo cierto es que también cuenta con diferentes peligros que se deben tener en cuenta.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que en los últimos años hemos visto como se ha incrementado la persecución a este tipo de listas por parte de los proveedores de los contenidos. Uno de los grandes sectores que no ha cesado en sus reclamaciones ha sido el futbolístico que ha tratado de hundir a numerosas listas que ofrecen el fútbol en cerrado para que los usuarios no tengan que pagar por él. Pero también se deben tener en cuenta los problemas legales a los que te puedes enfrentar.

Problemas legales de las IPTV no autorizadas

Hay que destacar que en internet existen listas IPTV que son legales y otras que no están autorizadas. La primera de estas ofrece canales TDT que están abiertos y completamente gratuitos, y simplemente actúa como un medio de transmisión a través de los reproductores que son compatibles. Esto hace que no se deba tener una televisión con una antena para ver estos canales, sino que se pueden visualizar en un ordenador sin ningún tipo de problema.

Pero los problemas legales comienzan con las IPTV no autorizadas que ofrecen contenido que está protegido por derechos de autor y que es restringido. Obviamente, al violar las normas de derechos de autor son muchas las leyes que se están infringiendo tanto por la persona que pone a la venta la lista como por el comprador que la adquiere a sabiendas.

Es por ello que el peligro que puedes tener en este sentido es que la propia policía pueda llamar a tu puerta para reclamarte por esta compra no autorizada que se está realizando. En nuestro país cuando una IPTV es intervenida tras una reclamación de derechos de autor, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado intervienen toda la información que se ha recopilado de los compradores. En este sentido se va a poder tener acceso a la dirección IP, correo electrónico e incluso los datos bancarios con los que se hizo la compra.

Aunque es cierto que con la dirección IP no se puede realizar una identificación precisa de las personas que han comprado la suscripción a la lista, con los datos bancarios o el número de teléfono sí que se puede identificar a la persona que ha realizado esta acción sin autorización del autor para poder exigirle responsabilidades legales. Es por ello que se debe tener siempre mucho cuidado en estas compras de productos que sabemos que no son del todo éticos.

Problemas con el tratamiento de tus datos

Otro punto realmente importante en este caso es el tratamiento de la información personal que se hace por parte de los distribuidores de la lista IPTV no autorizada. En muchas ocasiones detrás de estas páginas web que prometen tener acceso a contenidos de Netflix o futbolísticos a cambio de poco dinero se encuentran personas que van a hacer un mal tratamiento de los datos al ser de poca confianza.

Y es que tus datos pueden ser usados con muchos fines que no son legítimos para poder llevar a cabo la compra de la lista IPTV. En este caso tu nombre, dirección de correo electrónico, el método de pago o el DNI puede ser usado para realizar suplantaciones de identidad para realizar contrataciones en tu nombre. Uno de los casos más sonados es el SIM Swapping que persigue solicitar un duplicado de tu SIM para poder acceder a tu cuenta bancaria. Pero también te puedes enfrentar a que se contrate un préstamo a través de webs que apenas solicitan información personal, salvo un método de pago para realizar el cobro de las cuotas.

Esto se suma también a posibles chantajes con tu información personal, para que realices un pago a los atacantes a cambio de que tu información más sensible no sea publicada en internet. Esto es algo relevante grave y es un peligro que se aplica tanto a las listas IPTV no autorizadas como a realizar cualquier tipo de compra en una página web que no cuenta con una buena política de protección de datos que blinde toda la información.

Olvídate de pedir un reembolso

En el caso de que algo no vaya como esperabas mientras estás usando la lista IPTV, o simplemente no puedes descargar el archivo que te han prometido seguramente no puedas reclamar. Como hemos comentado anteriormente, muchas páginas web que anuncian la venta de este tipo de servicios al final son simples tapaderas con un formulario para que introduzcas tus datos y sin ningún tipo de respuesta. Ante estos casos el hecho de que te reembolsen el dinero es prácticamente imposible, y tampoco hay lugar para poder exigirlo de manera judicial.

La mayoría de estas páginas están en ubicación sobre la que no hay legislación clara en lo que se refiere a la protección del consumidor. De esta manera no existirá un sistema de atención al cliente con el que poder contactar de una manera rápida y obtener respuestas.

El servicio no cumple con lo que se promete

Otro peligro al que te enfrentas a la hora de pagar una lista IPTV y no directamente al responsable del streaming del contenido, es la calidad del mismo. A veces te pueden prometer un gran catálogo a máxima calidad y sin ningún tipo de corte. Pero en muchas ocasiones no es así, ya que por el estado de los servidores la resolución con la que se enviará el contenido será muy reducida y es por ello que no se va a poder disfrutar como te habían prometido en tu equipo.

Otro problema al que te enfrentas, y como hemos dicho antes difícilmente tendrás un reembolso, son los cortes que se pueden presentarse mientras se reproduce algún contenido. Principalmente, esto radica en la cantidad de usuarios que estén intentando descargar el partido de fútbol o la serie que estás viendo también, haciendo que se tenga que cargar el buffer. Pero esto es un problema sobre todo para las transmisiones en directo.

En definitiva, estamos ante una herramienta que puede traernos muchos problemas en el día a día si las adquirimos de manera no autorizada. Es cierto es que algunas de estas pueden ser de calidad y no cumplir con estos peligros, pero la gran mayoría tienen un fin muy diferente a lo que anuncian.

Las multas son completamente reales

En algunas ocasiones se puede llegar a pecar diciendo que estas sanciones económicas pueden no llegar nunca a casa, y ver como algo imposible que te terminen localizando. Pero lo cierto es que hay diferentes precedentes en las que muchas personas han recibido esta multa en Italia. Concretamente a finales de 2022 se vio en Italia como 1.600 personas recibieron una carta con multas que alcanzaron los 1.032 euros en algunos casos.

Estas sanciones llegaron gracias a los diferentes operadores que colaboraron con las autoridades para rastrear a los usuarios de IPTV a través de la dirección IP y también de los datos que proporcionaban. El resultado de la operación fue intervenir 500 canales IPTV y varias decenas de canales de Telegram. Uno de los colaboradores más importantes fue el servicio de Sky Italia.

Es por ello que aunque pueda parecer algo difuso que vayamos a recibir una sanción en nuestro hogar, vemos como los países europeos están actuando de una manera contundente. Y no, no se quedan en los responsables de las IPTV no autorizadas, sino que terminan indagando hasta los propios compradores.