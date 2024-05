Gmail tiene un último recurso si no puedes recuperar tu cuenta ni tu contraseña: cómo funciona la configuración de siete días

Quien más quien menos tiene una cuenta de Gmail, ya sea para el correo electrónico, para usar un teléfono Android o por toda la suite de Google que lleva incluida. En mi caso no es que tenga una, es que uso varias: la personal, la profesional, la primigenia, la que tengo para suscripciones baladís...

Hasta que el día menos pensado te olvidas la contraseña o te hackean la cuenta de Gmail (algo que puedes comprobar fácilmente). Aquí comienzan los sudores fríos, especialmente si había información importante y datos personales privados. Que no cunda el pánico: Google dispone de varias herramientas de recuperación y una función de último recurso en el que vas a disponer de siete días para recuperar tu cuenta de Gmail.

¿No puedes entrar a tu cuenta de Gmail bajo ningún concepto? Espera una semana

Lo normal con una cuenta de Gmail es haber configurado un teléfono o un correo de recuperación si alguna vez tienes problemas para iniciar sesión. Como decíamos en la intro, esto puede pasarte si olvidas la clave, otra persona está usando tu cuenta o por cualquier otro motivo. Sin embargo, a veces la cosa se complica y no puedes hacer uso de esa información de recuperación a través del recurso de recuperación de cuenta.

La cosa puede ponerse incluso más fea si alguien ha cambiado tu contraseña o eliminado la cuenta. De hecho, si Google detecta una actividad inusual, como por ejemplo que inicias sesión de una forma diferente (una vez me pasó cuando me iba de viaje, llevaba todo en mi móvil y me lo robaron, teniendo que proceder a recuperarlo todo desde el ordenador desconocido de un locutorio). En ese caso ni siquiera puedes cambiar la información de recuperación para volver a usarla de forma normal.

Afortunadamente Google tiene un recurso de emergencia incluso aunque tu cuenta haya sido comprometida, alguien haya accedido a ella y modificado tu contraseña, impidiendo que hagas uso de la recuperación de la cuenta para devolverla a sus parámetros habituales. ¿Cómo? Como detalla Google en su soporte, simplemente volviendo a iniciar sesión la semana siguiente desde un dispositivo que uses con regularidad. No hace falta que hagas nada especial más allá de tener paciencia.

De hecho, lo normal después de intentar iniciar sesión sin éxito es que Google te haga volver a intentarlo pasado un rato, pero en este caso te insta a volver a intentarlo desde un dispositivo que uses habitualmente, una localización frecuente tuya y como último recurso, esperar esos siete días de rigor y repitas el proceso de acceso desde tu móvil, tablet u ordenador. Cuando consigas cambiar la información de recuperación, podrás rescatar tu cuenta.

