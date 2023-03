Un gran problema de ChatGPT es que escribe textos sin citar de dónde viene esa información: así puede solucionarse

Una de las mayores quejas sobre ChatGPT es que proporciona mucha información, datos, ofrece frases que se presentan como verdades absolutas, pero no nos da las fuentes de esa información. Un hecho puede variar mucho según los estudios realizados al respecto, según las personas que hayan hecho tal o cual investigación o desarrollado teorías. Difícilmente, sobre todo cuando hablamos de ciencias sociales, algo sea absoluto.

En un análisis que hicimos sobre si esta inteligencia artificial podría sustituir a un periodista vimos que los profesionales de la comunicación, si no hacemos un artículo de opinión y lo que hacemos es una noticia o un reportaje, tenemos que ir indicando de dónde ha salido la información (anuncios, hechos, estudios, investigaciones, declaraciones de gente relacionada con los hechos, de personas o instituciones reconocida...) que compartimos, y la contrastamos. Y ChatGPT no aporta estas fuentes.

Pero resulta que, aunque esta información no viene dada de primeras, sí podemos hacer que ChatGPT proporcione fuentes y citas y aquí te vamos a explicar cómo hacerlo. Y todo parte de la necesidad de hacer a ChatGPT preguntas más largas y elaboradas para conseguir sacarle mayor partido.

Hay otra gran limitación que no debes olvidar, como recuerda ZDnet: ChatGPT no puede proporcionar ninguna información después de 2021 y las solicitudes sobre información anterior a Internet tendrán muchas menos fuentes disponibles, ya que esta AI ha sido entrenada con información sustraída de Internet.

Puedes escribir una consulta y pedirle a ChatGPT información adicional

Como ya hemos visto, si tú le haces una pregunta a esta inteligencia artificial de OpenAI, te va a dar datos sin decirte de dónde ha sacado esas informaciones.

Entonces tienes que escribir la consulta y pedirla a ChatGPT. Por ejemplo, dile que quieres que te describa las teorías del aprendizaje de diferentes corrientes relacionadas y concrétale esas corrientes (ejemplo, cognitivismo, conductismo y constructivismo).

En ese caso, para darte la respuesta sí te va a decir informaciones mejor elaboradas. Te dirá lo que sostiene el cognitivismo por un lado, el conductismo por otro y en constructivismo por otro:

Para que veas la diferencia, si le preguntas a la misma IA sobre qué tienes que saber del aprendizaje, te dará una serie de informaciones y datos sin apuntar a la fuente original de esta información:

Pedir que te añada las fuentes

Después de obtener una respuesta de ChatGPT puedes, específicamente, pedirle que te diga de dónde ha sacado sus afirmaciones o según qué o quién se puede decir lo que dice:

Por favor, proporciona fuentes para la respuesta anterior

Y esta probablemente sea la mejor opción. Tendrás un listado de autores o autoras o estudios que han afirmado las conclusiones que ChatGPT te da, como puedes ver en esta captura de pantalla:

También puedes pedirle esto:

Por favor, proporcione 10 fuentes URL

Eso sí, como puedes ver en la siguiente captura de pantalla, te da fuentes en forma de URL sobre el aprendizaje, no te dice específicamente de dónde ha sacado toda la información que te ha dado previamente. Eso tendrás que buscarlo tú, lo que te llevará más tiempo.

Pero esto no queda aquí. Hay algo muy importante que deberías hacer tú y es corroborar que todas las fuentes son correctas. El periodista David Gewirtz de ZDnet ha estado haciendo muchas pruebas y afirma que "de las muchas veces que he pedido a ChatGPT fuentes URL, aproximadamente la mitad son enlaces malos. Otro 25% o más son enlaces que van a temas similares pero que no tienen nada que ver con el que estás intentando encontrar".