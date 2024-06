He cancelado cuatro plataformas de streaming y ahora solo uso Crunchyroll porque (casi) todo lo hace bien

Las plataformas de streaming surgieron como una gran alternativa para disfrutar de todo tipo de contenido sin la aparición de publicidad y con un catálogo de cientos de películas, series de televisión, documentales y otros programas. Su auge dio lugar a que se normalizara el pago de una suscripción mensual con la que acceder a contenidos desde cualquier dispositivo y con el único requisito de tener una conexión a Internet.

A lo largo de los últimos años el panorama ha cambiado sustancialmente, y eso se ha traducido sobre todo en una gran subida en el precio de estas suscripciones, la incorporación de planes con anuncios y estrategias para abordar la limitación de cuentas compartidas. El negocio del streaming lleva tambaleándose un buen tiempo y la competencia que hay detrás hace que muy pocos servicios sobrevivan.

Crunchyroll es una fantástica plataforma, pero cabe tener en cuenta sus puntos débiles

En lo personal, he llegado a pagar por prácticamente todos los servicios destacados: Netflix, HBO Max (ahora Max), Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, y más. Esto, claro está, era más o menos sostenible bajo planes de suscripción compartidos y unos precios más asequibles. Actualmente, me he deshecho de prácticamente todos estos servicios a excepción de dos: Prime Video y Crunchyroll. El primero de ellos porque se incluye en mi suscripción a Amazon Prime y me sigue pareciendo rentable, mientras que el último es porque ha sido de las pocas plataformas que siento que han sabido hacer las cosas realmente bien.

Imagen: Crunchyroll

Sí, lo sé. Crunchyroll es una plataforma dedicada exclusivamente al anime, por lo que si quieres suscribirte a ella, lógicamente que te guste el anime es un factor clave. A fin de cuentas, la calidad del contenido es algo muy subjetivo, por lo que la gran mayoría de usuarios se suscribe a ciertas plataformas si ve que el contenido que desea ver se corresponde con la oferta (además del coste de la misma).

Crunchyroll es básicamente el Netflix del anime, aunque a lo largo de los años ha tenido una cantidad y tipo de contenido poco consistente. Con esto me refiero a que, aún a día hoy, es difícil encontrar en esta plataforma todo el contenido que desees ver, incluso en animes populares (a no ser que juguetees con una VPN y las restricciones regionales). Sin embargo, el contenido en España ha ido creciendo de manera sustancial y la calidad del servicio también. Ver anime en mi día a día siempre ha ido por rachas, pero desde hace un tiempo llevo viendo alguna serie que otra de manera más consistente, por lo que Crunchyroll se ha mantenido entre mis únicos planes de suscripción junto a Prime.

Crunchyroll permite ver algunas series de forma completamente gratuita (pero con anuncios). Esto ya es un atractivo escaparate para que los usuarios se atraigan por el servicio. Además, tenemos hasta una semana gratis de Premium. Actualmente, en España hay dos planes: Fan y Mega Fan. Estos tienen un precio de 4,99 euros y 6,49 euros al mes. El segundo también tiene opción de pago anual, con un precio de 64,99 euros. La diferencia entre ambos está en las reproducciones simultáneas (1 frente a 4), el contenido offline (exclusivo en Mega Fan) y la biblioteca de juegos (exclusivo en Mega Fan).

Crunchyroll también estableció hace poco un sistema de perfiles (algo básico en estos servicios), por lo que si compartes cuenta con más gente (y por ende, más económico por cabeza), todos ellos también podrán disfrutar de su propio perfil con listas personalizadas y demás.

Reproducción hasta 1080p y audio y subtítulos en múltiples idiomas

El contenido está en 1080p como máximo. Esto es normal en el mundo del anime, ya que pocas veces veremos en Internet anime a resolución 4K. Además, el servicio es compatible con múltiples dispositivos, entre ellos ordenadores, móviles, tablets, televisores y más. Debemos tener cuidado con qué navegador usamos Crunchyroll, ya que, por ejemplo, en Chrome sí tendremos la máxima calidad de reproducción, pero a través de Safari no tendremos calidad 1080p.

Recientemente se completó la compra de Funanimation por parte de Sony, por lo que Crunchyroll lleva un tiempo perteneciendo también a Sony. Las adquisiciones no suelen ser muy amigables para los usuarios finales, pero eso no significa que todo sean desventajas. Crunchyroll ha añadido nuevas características tras la compra, y los precios siguen siendo bastante competitivos. Además, el servicio funciona de manera excepcional y no tendrás que pagar un extra por ciertos títulos. Tampoco tendrás que pagar más por mayor resolución, una táctica muy común hoy día en los servicios de suscripción.

Si sueles estar al día con el anime, uno de los grandes beneficios de Crunchyroll son sus simulcasts, es decir, estrenos de episodios poco después de su emisión en Japón. Esta ha sido una de las grandes bazas del servicio, pero también su talón de Aquiles para atraer a una mayor masa de usuarios, ya que existen series muy populares y con mayor antigüedad que no están disponibles en nuestra región, por lo que hacerte de Crunchyroll dependerá de si las series que tienes planeadas ver se encuentran disponibles en el servicio.

La localización, subtítulos e idiomas es algo que se está llevando también de manera excepcional en el servicio y una de las razones por las que lo mantengo. Suelo ver series en VOSE, pero se agradece que también haya series dobladas al castellano.

A pesar de la encomiable labor de los fansubs, sitios web que se encargan de subtitular muchos de los animes que salen de Japón (y la mayoría sin percibir ni un duro), a nivel de usuario también es de agradecer el hecho de ver subtítulos de anime editados por profesionales del medio. No me malinterpretes, al final el trabajo de los fansubs ha hecho que el anime se expanda aún más en nuestra región, pero ver una serie con “subtítulos oficiales” escala a un nuevo nivel.

En definitiva, Crunchyroll se ha mantenido estable a pesar de toda la marea con los servicios de suscripción, siendo una razón de peso por la que sigo manteniendo el servicio. De momento, junto a Prime, son las únicas plataformas de streaming por las que pago todos los meses. Veremos si la cosa es distinta en un futuro.

