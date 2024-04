"Inflexibilidad intencional": así es el método que te hará mucho más productivo pero que puede llevarte a caer mal a tus compañeros

El debate sobre trabajar en la oficina o teletrabajar suele basar muchas de las ideas para defender las posiciones en la productividad del trabajador. Hay expertos que creen que el trabajo remoto no es el problema y que los mandatos de regreso a la oficina no resolverán los problemas de productividad y que lo que afecta a la eficiencia es la infraestructura de comunicaciones que no se ha adaptado a los cambios.

Una encuesta de 2023 encargada por Forbes Advisor revela que los trabajadores dedican, en promedio, 20 horas de su semana laboral a utilizar herramientas de comunicación digital. Debido a que estas herramientas son tan accesibles, el 58% de los trabajadores siente que necesitan estar disponibles en todas las horas del día.

Según este estudio, muchos empleados hablan de un empeoramiento de los síntomas de agotamiento y que sienten su productividad obstaculizada por la ineficacia en la una comunicación.

Establecer límites estrictos

Y, para poner una solución a eso, hay personas practicando la llamada “inflexibilidad intencional”. Según Barnaby Lashbrooke, fundador y director ejecutivo de la empresa de asistente virtual Time Etc, "la inflexibilidad intencional consiste en establecer límites estrictos para proteger nuestro tiempo contra el ataque de distracciones constantes, reuniones inútiles y sobrecarga de comunicaciones".

No es la primera vez que vemos que las reuniones consumen el tiempo de los trabajadores. Hemos visto cómo Shopify decidió eliminar 12.000 reuniones en un año (o 322.000 minutos de reuniones) tras comprobar el alto costo de estos encuentros: se estima que por cada uno, la empresa se gasta algo más de 2.000 dólares en término medio.

A su vez, dice este análisis, se puede dedicar esas horas al trabajo creativo y concentrado, y a pasarlo con compañeros que realmente necesitan nuestro apoyo.

La inflexibilidad intencional consiste en proteger nuestras horas más productivas del día y asegurarnos de que utilicemos ese tiempo para el trabajo real. Se trata de asegurarnos de que nuestras listas de tareas pendientes tengan prioridad y de ceñirnos a un plan en lugar de reaccionar a nuestras bandejas de entrada.

La idea que ofrece este experto encaja con reconocidas técnicas de productividad que precisamente abordan este tema. Por ejemplo, una técnica para sacar lo mejor de ti en tu día consiste en dividir la jornada en 3 espacios según lo que nuestro cuerpo y cerebro tiene la capacidad de hacer.

Dificultades para implementar estas técnicas

Vale la pena señalar que la inflexibilidad intencional no siempre es fácil de practicar. Algunas personas pueden verte como alguien de malos modales por no querer pasar tanto espacio en reuniones o respondiendo sus mensajes.

Hay que seleccionar a quién responder y a quién no, hay que decidir qué reuniones hacer y cuáles ignorar. Lashbrooke afirma que no acepta llamadas telefónicas no solicitadas o no programadas y solo revisa sus correos electrónicos una vez, al final del día.

"A menos que sea un problema crítico, o de un cliente, esperaré hasta tener tiempo para responder, lo que normalmente ocurre cada dos semanas", afirma.

