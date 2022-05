La última temporada de 'Stranger Things' incluye una escena de hacking imposible, a no ser que el código fuente viaje en el tiempo

La actual temporada 4 de Stranger Things es la mejor de la serie hasta ahora, como explican nuestros compañeros de Espinof. Pero, al menos en su apartado tecnológico, esta temporada nos ha dejado algunas 'cosas extrañas', tan inexplicables como la trama de la propia serie.

Todo gira en torno a la interfaz y el código usados por Suzie, la novia hacker y radioaficionada de Dustin, uno de los protagonistas de la serie. A eso, y al hecho de que esta temporada de la serie está ambientada en 1986 y que —a pesar de los rumores que se difundieron tras el final de la tercera temporada— oficialmente la trama no incluye viajes en el tiempo.

Un vistazo a… 7 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO partido a NETFLIX

Ay, Amiga…

Prueba #1 de la Fiscalía, señoría.

El entorno gráfico que véis en la foto es Amiga Workbench 1.0 (luego renombrado AmigaOS, con 'Workbench' designando sólo al administrador de archivos). Esta versión salió al mercado en 1985, lo que sería compatible con su presencia en esta temporada.

Sin embargo, lo que sí causa gran extrañeza es la presencia en la ventana del editor de ese código C# (la palabra clave 'using' para importar espacios de nombres lo delata). Y es que C# no sería lanzado al mercado por Microsoft hasta el año 2000, 14 años después.

Pero, esa referencia a SQL Server tampoco cuadra: el Sybase SQL Server no saldría al mercado hasta 1987, y la versión de Microsoft no llegaría hasta un año después. Peor aún es la presencia de 'LINQ' (Language Integrated Query), un componente de la plataforma .NET que no se incorporó hasta la versión 3.5 (2007). Más: Turbo C++, también mencionado, no salió al mercado hasta 1990.

No entendemos muy bien ese código: tan pronto saltamos de programación en C# como nos situamos ante código HTML/CSS/PHP. Pero tampoco es lo más incomprensible de 'Stranger Things', así que tampoco vamos a darle muchas vueltas a la mezcla. Sin embargo, bonito potaje de tecnologías de desarrollo web nos han montado los responsables de la serie…

No hay más preguntas para el testigo.

HTML data de 1993 (antes de eso no hubiera tenido mucho sentido: ¡la World Wide Web ni siquiera existía aún!), y el PHP (un lenguaje que permite crear sitios web dinámicos) no se lanzaría hasta 1995. Pero las etiquetas 'IFRAME' no se incorporarían al estándar HTML hasta 1997, y lo ponemos en mayúscula porque así se codificaba en HTML por aquella época.

En lo que respecta a la tecnología CSS (hojas de estilo en cascada), ésta no debutaría hasta 1996, pero el uso concreto del modelo de diseño FlexBox (ese "display:flex" lo delata) nos permite datar el código, como muy pronto, en el año 2009.

Extrañamente, en el código no hay ni rastro de menciones al protocolo HTTP, pero sí al HTSP. Dado que las siglas significan 'Home TV Streaming Protocol', no parece muy aventurado afirmar que se trata de otra tecnología viajera del tiempo que tampoco existía en 1986. Por último, el dominio webaccess.yutani1980.nu no pudo existir antes de 1997, cuando se le otorgó el control sobre los dominios geográficos .NU a Niue, un territorio con medio millar de habitantes en mitad de Pacífico Sur.

Y si os preguntáis de dónde han podido 'copypastear' el código los responsables de la serie, la respuesta también yace oculta dentro del mismo, concretamente en etiquetas como 'wm-toolbar' o 'wm-logo'; ¡de la Wayback Machine de Internet Archive!