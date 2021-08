La historia de Gopher, el protocolo que dominó Internet antes de la llegada del HTTP y la WWW

No es raro sorprenderse uno mismo descubriendo que las tecnologías que forman parte de nuestro día a día fueron en su momento meras alternativas minoritarias a otras, aparentemente más consolidadas, pero que ya no recuerda prácticamente nadie.

Le pasó al VHS (hasta que finalmente barrió del mercado al formato Betamax)… y también le ocurrió lo mismo a la WWW. Pero es probable que no sepas, siquiera, qué tecnología predominaba entonces, antes del auge del 'http://www.'.

En 1991, mientras Tim Berners-Lee aún se encontraba diseñando su proyecto de una 'World Wide Web' basada en el protocolo HTTP, cuatro investigadores de la Universidad de Minnesota liderados por Mark P. McCahill, el inventor de las URLs, presentaron al mundo el protocolo Gopher (llamado así en honor a un lindo roedor norteamericano).

¿Su objetivo? Facilitar la distribución, búsqueda y recuperación de información online a usuarios que, hasta ese momento, sólo contaban para ello con los repositorios FTP y las históricas BBS (basadas en el protocolo Telnet).

Y hacerlo, además, de tal forma que la carga tanto para el servidor como para el cliente fuera mínima, de tal modo que permitiera usar pequeños PCs personales para ambas tareas, sin exigir el uso de pesados mainframes.

Así, Gopher no sólo era capaz de servir de puerta de acceso a los servidores de los dos protocolos antes mencionados, sino que facilitaba el acceso a los miles de servidores de información (en su mayor parte universitarios) con los que ya contaba entonces Internet.

Su funcionamiento se basaba en presentar a los usuarios menús compuestos de directorios, subdirectorios y artículos (que podían ser HTML, como ahora, o de texto) o archivos descargables, a modo de un sistema de ficheros.

Gopher rápidamente creció tanto que, en 1992, dos investigadores de la Univ. de Nevada lanzaron el primer gran motor de búsqueda de Internet, Veronica (retroacrónimo del inglés* 'Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to Computerized Archives'*), capaz de realizar búsquedas en toda la 'gopheresfera'.

Sin embargo, al año siguiente, ocurrieron tres hechos que terminarían desencadenando el fin de los tres años de reinado de Gopher y su sustitución por el protocolo HTTP de la WWW:

Así, pese a que las primeras versiones de los navegadores de Mozilla y Microsoft eran, como Mosaic, compatibles también con Gopher, en muy pocos años dejaron de dar soporte al moribundo protocolo.

Pero lo anterior no fue la única razón que provocó que Gopher quedara borrado del mapa: resultó también fundamental que la nueva WWW se centrase en la publicación de contenidos, no en su consulta jerarquizada y ordenada —tan adecuada para los entornos universitarios—.

En 1991, la limitación del ancho de banda no permitía soñar con ofrecer una experiencia multimedia online. Pero eso cambió rápidamente y, para entonces, la propuesta de Berners-Lee permitía ofrecer una experiencia de usuario mucho más vistosa que la de Gopher —gracias, por ejemplo, a su compatibilidad con Javascript y los applets Java—.

En palabras de McCahill,

"Lo que le pasaba por la cabeza a mucha gente no era "quiero ir a la biblioteca" sino, por el contrario, "¡mira qué gran plataforma para la publicidad y los negocios!", y nosotros no lo entendimos hasta que el balón llevaba ya un tiempo en juego".

"Aunque una de las razones por las que no me molesta que la WWW terminara venciendo a Gopher es que no tengo cosas como Facebook y su plataforma de vigilancia cargando directamente sobre mi conciencia".