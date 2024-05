Con la llegada de Max esperaba decir adiós al 4K de HBO Max. He acabado perdiendo mucho más que eso

Llegó el gran día. Max ha aterrizado en España para sustituir a HBO Max, al igual que HBO Max hiciera con HBO España. La llegada de la "nueva" plataforma de Warner no ha generado tanta expectación como la de la vez anterior, porque a diferencia de aquello, ahora sí contábamos con una aplicación que tecnológicamente se sentía moderna, que daba un gran salto en calidad de imagen, y que sin ser la mejor del sector, era más que usable.

Max trae consigo buenas noticias como, por fin, compatibilidad con los Fire TV de Amazon, por lo que ya no habrá que hacer chapuzas como instalar un APK de terceros. También sigue garantizando el 50% de descuento vitalicio a todas aquellas personas que se queden en el plan que tenían. Dichos usuarios mantendrán de momento las características de su plan anterior, aunque la compañía afirma que más adelante pueden perder el 4K o el audio Dolby Atmos, quedando con lo que serían las características del nuevo plan Estándar.

Y de ello quería hablar, porque contando como contaba con HBO Max gratuito de la mano de Vodafone, mi suscripción sí que ha perdido el 4K. Ahora tengo una cuenta con plan "Estándar", frente al "Estándar (antiguo) de mis compañeros. Así que sí, yo no tendré que esperar: ya no disfrutaré de las ventajas del HDR, de Dolby Vision o de cuatro reproducciones simultáneas. Perder todo esto, que valoro mucho, también me ha hecho comprobar con qué me quedo realmente.

He perdido más de lo que esperaba, y algo que dio mucho sentido a HBO Max tras HBO España

Aquel viejo episodio ('La larga noche') vuelve a ser difícil de ver, incluso en los mejores televisores

Si atendiste a los cambios que iban a darse de HBO Max a Max a igualdad de precio, perder el 4K o el audio Dolby Atmos no puede extrañarte. Tampoco quedarte con dos visualizaciones simultáneas donde antes tenías tres. Pero claro, llegados al punto de haber pasado al plan Estándar, quería ver qué tipo de Full HD nos dejaba Warner, porque poco tiene que ver la calidad de las películas o series en resolución 1080p de HBO Max con las aberraciones de la vieja HBO España. Aquella plataforma, recordemos, demostró como ninguna los problemas del streaming. O al menos, los problemas del streaming primitivo y tecnológicamente poco avanzado, con poco bitrate y códec H.264.

Por todo ello, esta mañana, mientras aún podía entrar en HBO Max y en Max en un Apple TV y en un Amazon Fire TV Cube, utilicé las herramientas de desarrolladores para ver si la calidad entre contenidos Full HD era la misma entre ambas plataformas. Y en ese momento llegó una enorme decepción.

Al reproducir el episodio 1x07 de 'La Casa del Dragón' en Max en 1080p, el bitrate máximo del vídeo alcanzaba 11,56 Mbps con códec H.265. Hasta aquí todo bien y esperable en un 1080p de 2024. El problema es que el bitrate medio del contenido es 1,59 Mbps, lo que nos deja en número incluso por debajo de la antigua HBO España. Eso sí, contar con H.265 en lugar de H.264 "lo arregla" un poco, porque la eficiencia en la compresión es mucho mayor. En el caso de Netflix también hay Full HD con cifras así de bajas, la diferencia radica en que cuando ocurre, usan un códec más avanzado, como es AV1.

Los usuarios del plan Estándar pagarán lo mismo que por el plan único en 4K de HBO Max, y se llevarán incluso un Full HD (bastante) peor

En contraste, el episodio 1x07 de 'La Casa del Dragón' contaba en HBO Max con un pico de bitrate de 10,78 Mbps, pero con 6,56 Mbps de media, lo cual es cuatro veces la información por segundo. De hecho, es aproximadamente el doble de lo que mostraba HBO España, y con un códec superior.

Bitrate e información técnica de 'La Casa del Dragón' en HBO Max. Media de 6,56 Mbps

Bitrate e información técnica de 'La Casa del Dragón' en Max. Media de 1,59 Mbps.

En 'Dune 1' es especialmente sangrante. En HBO Max la media era de 9,75 Mbps en la versión Full HD (estaba disponible en 4K). En Max, la media es de 1,30 Mbps. Un dato tan bajo que sorprende que el vídeo no se vea peor de lo que se ve. El códec H.265 hace maravillas, menos mal que no nos han quitado eso. Inevitablemente, en escenas oscuras y con movimiento, la compresión hace estragos.

En 'Succesion', más de lo mismo. 6,18 Mbps vs 2,50 Mbps. En este ejemplo, constantando algo incluso peor. Del sonido 5.1 a 384 Kbps de la pista en versión original de la serie en HBO Max, pasamos a un modesto audio 5.1 a 256 Kbps.

Por último, probé con 'Interstellar'. El sonido en versión original estaba en 256 Kbps en ambas plataformas, pero el bitrate medio de HBO Max era de 6,05 Mbps y el de Max 4,14 Mbps.

Warner nunca prometió un Full HD de la calidad de antes, pero pagar lo mismo que en HBO Max con un bitrate medio de 9,75 Mbps vs 1,30 Mbps no es normal en pleno 2024.

Para mí, esto es una decepción. Warner en ningún momento ha prometido que mantendríamos la calidad del Full HD y del audio. Pero contar con el mejor Full HD posible es lo menos que se pide en 2024, cuando otras plataformas lo han garantizado siempre y cuando el usuario paga lo mismo que antes pagaba por 4K HDR, con Dolby Vision y Atmos. La pérdida de calidad de imagen y audio no será perceptible la mayoría del tiempo en condiciones normales, pero sí con visualización en un televisor 4K como el mío a la distancia a la que lo tengo, con barra de sonido que muestra de forma clara los defectos de audios tan comprimidos.

Como sorpresas positivas, comprobando resolución y bitrate en títulos que en HBO Max ya estaban en 4K, he encontrado que 'Matrix' o 'Dune 2' sí se reproducen en 4K en rango dinámico estándar (y con audio no Atmos a 256 Kbps). Es posible que se trate de un error que temporalmente nos beneficia, pero la calidad es muy superior a la que obtendríamos en versiones comprimidas, contando Matrix con una media de 16 Mbps.

Imágenes | Genbeta

En Genbeta | ¿Puedo compartir cuenta? Y otras cuatro preguntas respondidas sobre Max