Los mejores cursos universitarios online de febrero

Aspectos legales del emprendimiento : Montar una empresa no solamente es tener una idea y comenzar a materializarla, por eso este curso te propone descubrir los aspectos más específicos de la legislación aplicada a los nuevos empresarios. Se abordan también asuntos relacionados como la propiedad intelectual y la protección de datos.

IT Security: Defense against the digital dark arts: Una amplia aproximación a conceptos de seguridad informática, herramientas y mejoras de infraestructuras. "Te proporcionaremos algunos antecedentes de los algoritmos de encriptación y cómo se usan para salvaguardar los datos", explican sus responsables. Además, abordan los tipos de amenazas y ofrece recomendaciones sobre cómo integrar una cultura de seguridad en una empresa o equipo.