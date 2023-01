Lotería del Niño 2023: cómo comprobar los números premiados online

Mientras que la Lotería de Navidad abría las fiestas navideñas de manera oficial, la Lotería del Niño en el día de Reyes es sin duda el final de estas fiestas que hemos vivido. Ya ha terminado este sorteo tradicional en estas fechas donde se reparten 700 millones de euros en premios, y cuyo primer premio ha recaído en el número 89.603**.

Este sorteo destaca por ser mucho más corto que el que se desarrolla antes del día de Navidad, ya que dura en torno a media hora. Pero igualmente son muchos los premios que se pueden llegar a repartir, y que necesitas comprobar a posteriori en el caso de que no hayas podido seguir el sorteo en directo. En este artículo te contamos alguna de las páginas más interesantes para que puedas realizar esta comprobación.

Comprobar tu décimo del Niño premiado online

En internet son muchas las formas que existen para poder revisar si el décimo de lotería que has comprado ha resultado siendo ganador o no y funcionan a tiempo real. Esto quiere decir, que al momento que sale uno de los premios se refleja en la web y se puede consultar a lo largo de varios días. Sin duda es algo que está centrado principalmente en aquellas personas que están ocupadas o trabajando durante la mañana y no pueden estar siguiendo el directo.

Web Oficial del organizador

La primera forma que existe para poder realizar esta revisión es en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que al final es quien pone en circulación estos décimo, y es la fuente más oficial para realizar este proceso. Al entrar, en la parte derecha, vas a encontrar un apartado destinado a la comprobación, teniendo que marcar en el listado de fechas el sorteo del día de hoy..

RTVE

Como hemos comentado anteriormente, son muchos los medios que van a hacer el seguimiento de este sorteo tan importante a nivel nacional y esto hace que existan otras páginas para poder comprobar si eres millonario o no. Una de las más usadas es precisamente de Radio Televisión Española, que crea una página especialmente para este sorteo.

Como en otros casos, únicamente se va a pedir el número con el que estás jugando y el importe. Igualmente, también va mostrando los números de los principales premios, hasta los quintos. Además, tendrás diferentes reintegros para poder recuperar lo gastado en el décimo.

Otras webs

Además de la opción del ente público, también encontramos otras webs que son especialistas en esta materia y que cuentan con bases de datos que se van actualizando en tiempo real. Una de ellas es Lotómetro que está creada por La Sexta y dispone de un buscador muy sencillo, y también acceso a la lista de premios de 2023 y el acceso a ver el directo que se está haciendo en su canal de televisión. Algo muy destacado es que se irán almacenando todos los números para una comprobación más eficiente.

Otra web a tener en cuenta por la comodidad que ofrece es TuLotero que permite agregar todos los números que tienes en tu poder y recibir avisos automáticamente cuando alguno pueda salir premiado. Sin duda es más cómodo que ir introduciendo todos los números para cada vez que quieras estar comprobándolo

Los periódicos online también son de ayuda

Por último, no debemos olvidarnos dela prensa generalista de tirada nacional. En este caso, la mayoría de periódicos que se siguen imprimiendo en papel van a tener mañana en su edición una amplia lista de números que han salido agraciados. Pero también en sus webs implementan un pequeño apartado para realizar la consulta de una manera rápida mientras te estás informando. A continuación te dejamos el acceso a todas ellas.

Comprueba tu décimo usando apps para el móvil

Otro importante que debemos tener en cuenta son las aplicaciones para el móvil o la tablet que también son sumamente accesibles para todos nosotros y la mayoría de estas almacenan los décimos a comprobar. Automáticamente si alguno es premiado te va a llegar la alegría a través de una simple notificación. Las opciones más importantes son las siguientes:

Loterías SELAE: la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado y que está creada con el único fin de saber si tienes un décimo ganador de la lotería o no. Tiene una estética sencilla y sumamente intuitiva para realizar estas comprobaciones. Se puede descargar para iOS y Android con su APK.

TuLotero: una de las mejores aplicaciones que vamos a poder encontrar para comprobar y consultar los sorteos de lotería. Con la cámara del móvil o la tablet se escanearán los décimos y se guardarán en su base de datos. Se puede descargar para iOS y Android.