Me han aprobado la ayuda de 200 euros en julio y sin reclamar: así es como he consultado su estado de tramitación

Sin duda una de las ayudas aprobada por la Administración del Estado que ha causado mayor confusión y enfado entre los contribuyentes ha sido la ayuda de 200 euros destinada a paliar los efectos de la inflación. Desde principios de año todos los que cumplíamos los requisitos podíamos solicitarla a través de la web de la Agencia Tributaria, pero el pago se está haciendo de rogar.

Y es que según la normativa de esta ayuda la presentación de solicitudes finalizaba el último día de marzo y se abría un periodo de 3 meses (hasta el 30 de junio) para poder realizar el ingreso de esta ayuda. A partir de ese día se produciría el silencio administrativo (el rechazo automático de la ayuda).

El problema es que muchas personas llegamos a ese día sin tener en nuestra cuenta los 200 euros y cumpliendo todos los requisitos, y asumíamos que no nos iba a llegar ya nunca y ni siquiera con los motivos de rechazo. Pero finalmente la propia Hacienda nos confirmó que durante julio también se producirían avances en la tramitación de la ayuda. La razón principal es la enorme de carga de trabajo con la campaña de la Renta 2022 que impidió tramitar en tiempo y forma esos 200 euros.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Al final me han aprobado la Ayuda de 200 euros y sin reclamar

Y tras una gran incertidumbre sobre si finalmente iba a llegar esta ayuda a la cuenta pese a que había pasado la fecha marcada del 30 de junio, lo cierto es que han cumplido (aunque sumamente tarde). Este mismo viernes, 14 de julio, me apareció un nuevo cambio en la sede electrónica de la Agencia Tributaria que indicaba que iba a recibir finalmente estos 200 euros. Y esto también confirma que todos los que estáis en espera los vais a recibir muy pronto.

Pero el problema que se presenta en este caso es que en Hacienda existe muy poca transparencia con respecto a los estados de tramitación. Es por ello que mucha gente se queda únicamente con la parte del sistema en el que se informa si la ayuda está en ALTA o BAJA. Pero aquí poco va a cambiar si te terminan concediendo la ayuda de 200 euros.

El verdadero cambio llega a la sección de expedientes de la Sede Electrónica, a la que se accede con certificado digital o Sistema Cl@ve. Aquí va a aparecer un largo listado de opciones encabezado por "Beneficios fiscales y autorizaciones" en la que va a aparecer finalmente el expediente de pago de esta ayuda de 200 euros. Y yo me enteré por pura casualidad mientras exploraba la aplicación 'Mi Carpeta Ciudadana' y entrar en la sección de expediente. Aquí me llevé una grata sorpresa.

Al acceder al expediente, y si todo ha ido bien, te aparecerá el estado "El procedimiento está en tramitación" o "Alta solicitud de devolución". A partir de estos dos mensajes que aparecen dentro del expediente, que ya contará con una referencia diferente a la anterior, solo habrá que esperar aproximadamente una semana para que esté en la cuenta bancaria.

Lo más importante en mi caso es que no llegué a emitir ningún recurso o alegación contra Hacienda al no haber recibido esta ayuda de 200 euros. Y mi caso particular demuestra efectivamente que no hace falta reclamar si no te ha llegado porque en el mes de julio siguen tramitando todas las que estén pendientes.

Y es que efectivamente después hemos visto que a Hacienda no le ha gustado que se les haya inundado de alegaciones contra la ayuda de 200 euros. Para poder formular una es requisito imprescindible tener una carta de denegación con los motivos por los que Hacienda cree que no puedes optar a ella. Con esta es cuando vas a poder interponer las correspondientes alegaciones, pero no antes.

Es por ello que el resumen de todo esto radica en que simplemente se debe esperar si la ayuda de 200 euros sigue en un estado de 'ALTA', porque aunque estamos en teoría en una época de silencio administrativo lo cierto es que están emitiéndose las resoluciones oportunas. Ósea que como siempre ocurre con Hacienda, hay que tener mucha paciencia.

En Genbeta| Mi Carpeta Ciudadana es la mejor app y web que ha hecho la Administración. Y ya está entre lo más descargado