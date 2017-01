Me he puesto a componer música desde mi tablet y esto es lo que he conseguido

Todos tenemos nuestras grandes aficiones. Mi trabajo diario se desarrolla normalmente aquí, escribiendo artículos como ya todos sabéis. Cuando la persiana de Genbeta se cierra y dejo de pensar en escribir, entonces me dedico a la música. Soy músico, llevo en grupos desde los 13 años, tengo mi propio estudio de grabación y, como no podría ser de otra manera, escribo mi propio material.

Mi proceso normalmente implica agarrar la guitarra cuando tengo alguna idea en la cabeza, intentar reproducirlo a base de acordes y después transcribirlo al ordenador. No siempre me resulta posible, lo que me dio la idea de componer música en mi tablet. Básicamente porque puedo llevármela a cualquier sitio, y las aplicaciones que utilizo no necesitan conexión a Internet.

Fundamentalmente utilizo Guitar Pro para Android, debido a que es un programa que también tengo en mi PC, que llevo usando desde hace más de diez años. Ahora bien, componer en la tablet, a pesar de usar una aplicación desarrollada por la misma compañía que crea mi software de referencia en escritorio, no es una garantía de que todo vaya a salir rodado.

Componer en la tablet es otra historia muy diferente, pero si te acostumbras puedes conseguir resultados que, como mínimo, podrán servirte de bocetos antes de trasladarlos a otros ámbitos.

Algunas cosas que debes saber sobre Guitar Pro

Empecemos por el principio. Guitar Pro es, grosso modo, un programa de transcripción de partituras y tablatura para guitarra. También se puede usar para componer, pero básicamente sirve para poner en papel lo que se nos haya ocurrido. Asimismo, otra de sus utilidades es aprendernos una canción de otro artista, pero la finalidad principal es escribir música en papel.

La aplicación para tablets tiene la misma filosofía que la de escritorio, aunque desde el punto de vista de la composición tiene más limitaciones. Puede que haya apps donde la diferencia con el ordenador no sea tan palpable, pero en este caso lo es. Basta con echar un vistazo a la pinta de Guitar Pro en el escritorio cuando se abre (siempre con el último archivo en el que hemos trabajado):

Y así es como luce en la tablet nada más abrirlo:

Como puedes apreciar a simple vista, hay bastante diferencia. El programa de escritorio te permite agregar nuevos instrumentos, usar un motor de sonido "realista" que puedes tratar pasando la señal por distintos amplificadores y efectos e incluso unos sonidos de batería bastante aceptables.

Componiendo con Guitar Pro en la tablet

La versión para tablets funciona como un reproductor de partituras, más que como un programa de composición, aunque puedes hacerlo con limitaciones. Para empezar, sólo podrás escribir una única pista de guitarra, bajo u otros instrumentos de cuerda. Olvídate de añadir teclados, baterías u orquestaciones.

Para empezar a componer tenemos que pulsar en el lápiz, lo que abrirá primero las propiedades de la partitura que vamos a crear antes de que pasemos al editor:

Podremos elegir con qué tipo de instrumento vamos a trabajar, cuántas cuerdas tiene dicho instrumento, el tempo e incluso la afinación. Puede que si no estás familiarizado con entornos musicales lo de cuántas cuerdas y la afinación te llame la atención. Existen guitarras acústicas de 12 cuerdas, hay bajos eléctricos de más de cinco cuerdas y hay grupos en la escena metalera que han llegado a tocar con guitarras eléctricas de siete y ocho cuerdas (por ejemplo Messhuggah, Intervals o Animals As Leaders, dentro de una corriente que se conoce como djent).

El tema de la afinación responde a otro tipo de inquietudes. Ciertos grupos de punk (como Driller Killer, Tragedy o Wolfbrigade) y metal (toda la corriente del death metal, por ejemplo) tocan con afinaciones graves, lo que requiere retocar las notas que da cada cuerda al aire para que se siga pudiendo funcionar como si la afinación fuese la estándar. Otras bandas, como los célebres Sonic Youth, son conocidos por usar afinaciones abiertas en sus canciones. Es decir, si quieres ponerte a experimentar, la aplicación te da la posibilidad de hacerlo.

Ahora ya pasamos al editor. Ya podemos empezar a componer, y lo que nos encontramos es esto:

A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que para componer con guitar pro necesitas nociones de solfeo, aparte de saber tocar mínimamente la guitarra.

Con el cursor que aparece en la parte izquierda de la pantalla podremos movernos por cada cuerda y podremos aumentar o reducir la duración de la nota con los botones "+" y "-" que aparecen rodeando a una figura.

En la parte derecha de la pantalla podremos añadir silencios, notas fantasma, ligaduras, poner el fin del compás y añadir bendings, aparte de borrar una nota mal colocada. Los números del 0 al 9 nos servirán para anotar en qué traste de cada cuerda se da cada nota.

Si esto te resulta demasiado confuso, siempre puedes ir al apartado de opciones de la aplicación y habilitar la edición en el diapasón para poder ver el mástil en todo momento:

Si desplazas el dedo hacia la izquierda pulsando el resto del mástil accederás a la parte que no puedes ver. Esto es muchísimo más visual, y ayuda a escribir lo que tengamos en mente mucho más rápido.

Ahora ya podemos empezar a escribir. Pulsa en un traste en una cuerda para añadir una nota, y después altera su duración si lo necesitas pulsando en los botones que comentamos anteriormente. Si por ejemplo añades un acorde y quieres copiarlo, pulsa en él dos veces para que se abra un menú de selección. Para pegarlo, vuelve a pulsar dos veces en el espacio en blanco a continuación y elige Pegar de las opciones que aparecerán.

Cuando termines de llenar un compás, pulsa encima de la última nota y después pulsa en el bóton de la barra vertical para cerrarlo. Como ya hemos dicho, tener nociones de solfeo para usar esta aplicación es imperativo.

Y sigue repitiendo el proceso hasta que termines de plasmar lo que tenías en mente. Es el primer paso antes de seguir desarrollando tu idea, o antes de guardar la canción para epxortarla a un archivo que el Guitar Pro de tu PC pueda entender. Para ello pulsa sobre el botón de información, retoca el título o el artista y después pulsa en el botón Exportar a GPX:

A partir de ahora podrás ver tu creación en el reproductor de partituras, que es al mismo tiempo la pantalla de bienvenida de la app. Para reproducirla, pulsa en ella en la lista y después pulsa en la vista previa que aparecerá. A partir de ahí, podrás oírla o tocar con ella como acompañamiento tantas veces como desees:

Por desgracia, Guitar Pro para tablets no da para mucho más. Se echan muy en falta funcionalidades que sí están presentes en la versión para PC, quizá la más importante la falta de un modo multipista con el que poder componer realmente, pero como ya hemos dicho al menos sirve para crear bocetos que después se pueden desarrollar en otros ámbitos.

En cualquier caso, aquí está el resultado final de mi trabajo:

Otras opciones para componer música

Guitar Pro para dispositivos móviles es, como ya hemos comentado, muy limitado. Los que disfrutamos de la música en su versión más tradicional al parecer no tenemos muchas opciones para poder componer si no es con el instrumento real, o con un ordenador.

En este sentido, otra opción mucho más completa para componer música (en este caso electrónica) en un dispositivo móvil es Fruity Loops Studio Mobile, disponible para Android y para iOS. Por lo que he podido ver en distintas demos cuenta con un abanico mucho más amplio que Guitar Pro, ya que permite crear temas completos.

Sin embargo, para mi desgracia no sé mucho sobre música electrónica. Conozco algún género y hasta hay cosas que no me desagradan, pero sobre cómo crearla estoy totalmente pez. Por lo poco que he visto me ha parecido tremendamente complejo, eso sí.

A modo de conclusión, lo que sí puedo decir es que lo que he conseguido componiendo con mi tablet es crear bocetos para desarrollar después. En ningún momento he podido tener una canción acabada, con las partes de cada instrumento bien diferenciadas y más o menos claras. Por ahora es un buen bloc de notas para no olvidar ideas, pero sigue siendo mejor el mundo real o el PC en este sentido.