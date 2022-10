Modo incógnito del navegador: para qué sirve en realidad y mitos sobre la falsa seguridad y privacidad que otorga

Desde la llegada del modo incógnito, ventana privada, navegación privada o InPrivate, entre otras muchas nomenclaturas, ha habido cierta confusión sobre lo que es capaz de realizar esta característica del navegador. Hay quienes la usan para navegar 'más protegidos', para que los sitios web que visitemos no se guarden en el historial, o para 'mejorar nuestra privacidad'.

No obstante, lo cierto es que existen muchos mitos sobre lo que puede hacer el modo incógnito y lo que no. En este artículo nos enfocamos a explicarte qué es este modo, qué es lo que hace y qué es lo que no, para que así tengas claro que navegar a través del modo incógnito no te hace invulnerable a nada.

Qué es el modo incógnito y de qué nos protege

El modo incógnito o navegación privada, es un modo incluido en nuestro navegador que impide que los sitios web que visitemos queden registrados en el historial. Además, cuando lo activamos, las extensiones que no hayamos pedido expresamente que funcionen junto a este modo quedarán desactivadas, las pestañas no se podrán recuperar una vez cerradas y los marcadores seguirán funcionando como de costumbre.

Tras su concepción, ha habido muchas dudas en torno a este modo de navegación. No es ninguna sorpresa que la gran mayoría de los usuarios que hacen uso de él sea para que no queden registradas sus búsquedas comprometidas, pero también existen aquellos que erróneamente piensan que mejora su seguridad y privacidad en la web, algo entendible debido a las grandes campañas de marketing en torno a este tipo de modos.

Cuando abrimos el modo incógnito de Google Chrome, la compañía nos advierte de que el navegador no almacenará nuestro historial de navegación, cookies y datos de sitios, y la información introducida en formularios. Además, en las últimas versiones vemos cómo también es posible bloquear las cookies de terceros para que éstas no puedan hacer un seguimiento de nuestra actividad en el sitio. Sin embargo, hay que dejar claro también lo que no hace este modo de navegación, y por lo que surgen dudas respecto a él.

En este modo no estamos blindados

Según se menciona desde Chrome, 'es posible' que nuestra actividad todavía sea visible para los sitios web que visitamos, nuestra empresa o centro educativo, y nuestro proveedor de servicios de Internet. Bien, ahora quitémonos de la cabeza ese 'es posible'; no es una posibilidad, sino una realidad. Nuestra dirección IP no queda enmascarada, y por tanto, la actividad quedará registrada y vinculada a esa dirección para los sitios web. Además, tampoco evitamos así que se recopile información de nuestra navegación para empresas, ISPs, y demás.

Por ir más allá, hasta la propia Google recopila nuestra información y actividad a pesar de estar en el modo incógnito. Una prueba de ello es el tema central de uno de nuestros recientes artículos, donde mencionábamos que Lorraine Twohill, directora de marketing en Google, escribía un correo a Sundar Pichai, CEO de la empresa, pidiendo "hacer el Modo Incógnito realmente privado". De esta manera, queda claro que, la única privacidad que otorga este modo es que nuestra familia en casa no sepa qué sitios web visitamos, y que las búsquedas que hagamos no queden vinculadas a nuestro perfil.

Firefox desmitifica este modo afirmando que la navegación privada no enmascara nuestra identidad o actividad en línea. Tampoco elimina cualquier rastro de nuestra actividad, ya que las descargas que hagamos en este modo permanecerán en el equipo, así como los marcadores que hayamos agregado mientras estamos en este modo. Junto a ello, también deja claro que la navegación privada seguirá mostrando por defecto las sugerencias de las URLs previamente visitadas fuera de este modo.

También hace especial hincapié a que la navegación privada no protege de malware. Esto es importante, puesto que muchos usuarios creen que este modo les protegerá de ciberataques, phishing, y todo tipo de malware. Nada más lejos de la realidad, ya que nuestras acciones en la red siguen teniendo consecuencias en este modo, como es lógico.

Qué podemos hacer para mejorar nuestra privacidad y seguridad

Si queremos mejorar nuestra seguridad y privacidad en la web, el modo incógnito de nuestro navegador no nos va a ayudar demasiado. Para esto, lo mejor que podemos hacer es utilizar herramientas para enmascarar nuestra dirección IP como un VPN, bloquear siempre las cookies de terceros de sitios web que visitamos, no frecuentar sitios web fraudulentos o sospechosos, y hacer uso de navegadores enfocados a la privacidad que posean este tipo de funciones de forma nativa como LibreWolf, Brave, Vivaldi, Tor, Firefox, etc.