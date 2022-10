El modo icógnito de Google Chrome es tan falso que hasta los empleados de la firma se quejan

Ya en 2019 recordábamos que el modo incógnito del navegador Chrome o "navegación privada" es quizás una de las mayores mentiras de Internet. Es algo que a pesar de su nombre no tienen nada de privado ni de incógnito, y realmente no protege nuestra privacidad, solo sirve para navegar sin guardar un historial.

Luego apareció en ese año una función para dejar de hacer posible que cualquier sitio web pudiera saber si estás usando el modo incógnito. Por otro lado, tenemos que Google vive (y se hace multimillonaria) de recolectar nuestros datos para mostrar publicidad contextual no es ningún secreto. Este año Google evitó que su CEO fuera interrogado para explicar por qué Chrome recopila datos personales estando en 'modo incógnito'.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Qué han dicho los empleados de Google

Y con este famoso modo incógnito resulta quwe ahora hay problemas mucho más preocupantes y es que tenemos que incluso los empleados de Google se quejan. Los propios miembros de la plantilla llevan tiempo quejándose de los confusos términos del 'modo Incógnito', que para ellos no explican claramente lo que hace esta tecnología e incluso Lorraine Twohill, directora de marketing en Google, escribió un correo a Sundar Pichai, CEO de la empresa, pidiendo "hacer el Modo Incógnito realmente privado".

El mensaje se ha desvelado como parte de una demanda registrada contra Google por este tema. Twohill explicaba a su jefe que "Estamos limitados en cuanto a la fuerza con la que podemos comercializar [el Modo] Incógnito porque no es verdaderamente privado".

También se sabe que en un chat de 2018 un empleado compartía un informe que demostraba que los usuarios no entienden realmente cómo funciona el modo Incógnito y no saben que no protege su privacidad. Por lo que el empleado de Mountain View pedía dejar "dejar de llamarlo Incógnito y parar de usar un icono con un espía" como imagen oficial.

Google sí avisa

Google avisa de esto al abrir el modo incógnito, a pesar del marketing que lo rodea: no solo el nombre o el logo, también los colores del navegador, que se vuelven modo oscuro. Hay una advertencia indicando qué hace y qué no en este "modo" y hay un enlace a "Más información" que en un apartado especial deja claro que en este modo se sigue recolectando información, igual que el modo normal de navegación.

La idea del Modo Incógnito es evitar que se guarden los datos de nuestra actividad en nuestro dispositivo ni en una cuenta en la que no hayamos iniciado sesión. Una encuesta de DuckDuckGo ya dejaba claro que este modo se usaba para "búsquedas embarazosas" e incluso porno.

Ahora hay una demanda de un grupo de consumidores en EEUU que ha reactivado el debate, pero la empresa niega que haya un caso de mala conducta. José Castaneda, portavoz de Google, dijo que "el Modo Incógnito ofrece a los usuarios una experiencia de navegación privada, y hemos sido claros sobre cómo funciona y qué hace, mientras que los demandantes en este caso han tergiversado a propósito nuestras declaraciones".