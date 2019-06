La próxima versión de Chrome ocultará a los sitios web que estamos navegando en modo incógnito: así puedes activarlo ya

A mediados del mes de febrero te contábamos que Google Chrome recibiría una actualización en la que podríamos evitar que los sitios web supieran que estamos usando el modo incógnito. Hoy, hemos conocido que esta versión será la 76 de Chrome (actualmente vamos por la 75), por lo que no debería quedar demasiado para disfrutar de esta función. No obstante, hay una forma bastante sencilla de forzarla, para lograr que los sitios web no puedan conocer si estamos utilizando o no el modo incógnito.

Cabe recordar que dicho modo incógnito no es la panacea, y que ni protege nuestra privacidad ni aporta demasiado más allá de permitirnos navegar sin guardar un historial por el camino. No obstante, si no queremos que los sitios web detecten el modo incógnito, no sobra conocer la forma de forzar a Chrome a hacerlo.

FileSystem API, la culpable de todo este embrollo

Esta es la API que permite a las páginas web conocer si estamos navegando o no en modo incógnito.

Como ya te adelantamos, el causante de que los sitios web puedan reconocer cuándo estamos utilizando el modo incógnito es la API Filesystem, la cual no está activada por defecto en el modo incógnito de Chrome. Esta API, en el modo normal de navegación, permite a las web identificar si estamos utilizando o no el modo incógnito, ya que almacena en la memoria local archivos virtuales que permiten esta acción. Por esto, Google va a modificar esta API para que utilice memoria RAM en lugar de local, de modo que estos datos no se almacenen en dicha memoria local.

Los cambios en Filesystem API llegarán por defecto en la versión 76 de Chrome. No obstante, forzando la activación de la flag en la versión 75 podemos lograr el mismo resultado

Este cambio llegará por defecto en la versión 76 de Chrome, pero tanto la versión 75 de Google Chrome como las versiones 75 en adelante de Chrome Canary ya permiten activar esta API en el modo incógnito, la cual viene desactivada por defecto. El proceso para ello es de activar la flag de Chome como cualquier otra.

Escribe chrome://flags en la barra de búsqueda de Google Chrome

Escribe "Filesystem API in Incognito" en el buscador del menú que aparece

Cambia la configuración de "default" a "enable"

Listo. Como leemos en Techdows, activando esta flag en modo incógnito las páginas web no pueden saber si estamos utilizando el modo incógnito, un detalle que puede parecer menor, pero que es interesante tener en cuenta si realmente queremos proteger algo más nuestra privacidad a la hora de navegar.

Como curiosidad, hemos probado si Chrome Canary tiene esta flag activada por defecto, ya que corre bajo su versión 77. Por desgracia, nos encontramos que sigue desactivada, pero del mismo modo que en la versión normal podemos activarla en cuestión de segundos.

Vía | Techdows