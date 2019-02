El ‘Do Not Track’ de los navegadores está muerto: no solo no nos protege del rastreo, lo puede facilitar

Durante años la gigantesca mayoría de los navegadores han incluido una pequeña opción de "privacidad" llamada "Do Not Track" (DNT), esta suele mostrarse como una casilla que el usuario marca para pedir a los sitios web que no los rastreen, y aunque muchos usuarios no están familiarizados con ella, otros la marcan activamente con la esperanza de que sirva para algo.

La realidad es que no solo no sirve de nada, sino que puede incluso puede tener un efecto contraproducente, es decir, sirve para lo opuesto: rastrearnos. DNT va de salida, de hecho, en enero de 2019 el World Wide Web Consortium (W3C), la organización que genera recomendaciones y estándares para asegurar el crecimiento de la web, retiró la especificación, y en Apple ya planean eliminar la función DNT de Safari.

En Safari va de salida

Cómo explican las notas de la versión 12.1 de Safari, eliminan el soporte para estándar por estar caducado y para evitar su uso potencial como una variable de fingerprinting.

Esto último es una de las técnicas de rastreo más avanzadas y usadas en la actualidad por los sitios web para rastrearnos, y es sumamente efectivo porque identificando infinidad de parámetros de nuestro sistema pueden crear básicamente una huella digital única de cada usuario.

Safari dirá adiós a esta opción en la versión 12.1

Safari estará introduciendo nuevas funciones inteligentes para prevenir el rastreo, DNT es incompatible con esto y también redundante respecto otras que ya implementaron antes.

Por qué DNT no funciona

Cuando marcamos la casilla DNT del navegador lo que este hace es enviar una "petición" o una señal especial a los sitios web que visitamos, a las empresas de analitica, a las redes publicitarias, y a cualquier otro servicio web que aparezca en nuestro camino mientras navegamos.

DNT en Google Chrome

Esa señal es una petición de que "por favor no rastreen nuestra actividad". No es efectiva porque es simplemente eso, una petición que puede ser ignorada, y si un servicio web no tiene una política estricta voluntaria de cumplir con las peticiones DNT, simplemente no la cumplen porque no están obligados a hacerlo.

Empresas como Google, Facebook, Twitter y la gran mayoría de nombres grandes, medianos y pequeños que conoces no respetan DNT cuando visitamos sus sitios y la mayoría de las personas no saben eso.

Más irónico aún es el hecho de que activar la casilla DNT, una acción específica que toma el usuario, puede ser usada también como parte de los datos que el fingerprinting usa para identificarnos y rastrearnos.

¿Qué opciones antirastreo tengo?

Usar un navegador como Firefox que ya integra funciones antirastreo y que pronto también tendrá protección contra el fingerprint como Tor, es una buena opción para empezar.

Las herramientas del paquete DuckDuckGo Privacy Essentials también son una buena alternativa. Las extensiones de DuckDuckGo ofrecen bloqueo de rastreadores, cifrado inteligente y búsquedas privadas y están disponibles en Firefox, Chrome, Safari, iOS y Android.

La extensión Privacy Badger de la Electronic Frontier Foundation también bloquea de forma automática todo tipo de rastreadores y te ofrece control sobre cómo lidiar con los dominios que te persiguen a todos lados.

La desventaja de este tipo de protecciones es que el rastreo está tan extendido en la web, que bloquear cada uno de ellos puede hacer que muchos sitios dejen de funcionar como deben o hasta se rompan cuando los visitas. La otra es que incluso bloqueando todo esto, seguirás sin estar navegando de forma completamente privada y segura dependiendo de lo que estés visitando y de otro tipo de información que se pueden recolectar sobre ti.

Imagen de portada | EFF