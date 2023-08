No te pierdas las Perseidas de este año: estos son los mejores canales de YouTube para ver las Lágrimas de San Lorenzo en directo

Estas noches sin duda serán mágicas para muchas personas que son amantes de las estrellas. Y es que si miramos al cielo en estas madrugadas vamos a poder presenciar la mayor lluvia de estrellas del año en nuestro país, un fenómeno que ha estado ligado a los meses de julio y agosto. En estos dos meses si se está atento al cielo, se podrá presenciar las Perseidas, popularmente conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo.

Como decimos, las Perseidas es una gran lluvia de meteoros que se produce de manera anual y que se puede visualizar en las noches de verano con el cielo despejado. Este año el fenómeno se produce desde el 16 de julio al 24 de agosto, aunque el pico de mayor actividad y visibilidad se produce en las noches del 11, 12 y 13 de agosto. Y según la NASA las mejores horas para poder verlas es en las horas previas al amanecer, aunque a partir de las 22:00 ya se podrán visualizar.

Lógicamente, para poder ver este auténtico espectáculo es necesario contar con un ambiente cuanto más oscuro mejor y sobre todo un lugar donde poder tumbarse y perderse en el cielo nocturno. Y esto en las ciudades es imposible a raíz de la gran contaminación lumínica.

Es por ello que estamos obligados a ir a mitad del campo, a la sierra o a otra montaña para poder disfrutar sin ningún problema. Pero para algunas personas esto no es algo completamente viable porque no pueden desplazarse de una manera fácil por enfermedades, responsabilidades familiares/laborales o que no tienen forma de transporte.

Cómo ver las Perseidas de manera online en YouTube

Pero en estos casos se puede optar por los canales de YouTube que retransmiten en directo las Lágrimas de San Lorenzo. Es cierto no es lo mismo que verlo con tus propios ojos en mitad de la montaña, pero sin duda es una opción recomendable como último recurso sobre todo si tienes un televisor o monitor con alta resolución.

El primero de los canales que te recomendamos y que casi siempre está en directo retransmite la imagen en directo del telescopio Subaru, ubicado en Hawái. Esta es una región ideal para poder disfrutar de la lluvia de meteoros al tener una baja contaminación lumínica.

El segundo directo que particularmente recomendamos es el que se encuentra alojado bajo el nombre Astronomy Lovers Family. En este caso se van a poder encontrar diferentes cámaras que van rotando cada 10 minutos, enfocando siempre al cielo en varias ubicaciones (que no se desvelan).

Secrets of Space también apostará una vez más por esta retransmisión los tres días en los que estará en el punto más álgido. En este caso no se contará únicamente con un telescopio, ya que se irán viendo cambios entre diferentes ubicaciones.

El veterano canal Sky-Live TV también apostará este año por su tradicional retransmisión, aunque únicamente el 13 de agosto por la noche. En este caso, la retransmisión se realizará desde Madeira y los Observatorios de Canarias para tener las mejores imágenes en cualquier momento de la retransmisión que comenzará el 12 de agosto a las 21:50 UT.

