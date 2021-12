NordPass, análisis: un gestor de contraseñas fácil de usar y con herramientas útiles que garantizan la seguridad de nuestros datos

Los gestores de contraseñas son una buena herramienta para tener siempre a mano que queramos acceder a un sitio web o aplicación que requiera de nuestro acceso. Su uso siempre genera debate, aunque durante los últimos años han aumentado su popularidad, y a día de hoy podemos encontrar multitud de ellos. El último en incorporarse ha sido NordPass, del conocido equipo Nord Security.

Durante estas últimas semanas he tenido la oportunidad de probar este nuevo servicio en profundidad, y a través de estas líneas os contaré cuál ha sido mi experiencia con el gestor de contraseñas del mismo equipo que nos trajo NordVPN.

De los creadores de NordVPN, llega el gestor de contraseñas NordPass

NordVPN lleva años consolidándose como uno de los mejores VPN del mercado. Dada su fama, merecía la pena estar pendiente de este nuevo gestor de contraseñas, el cual llega en un momento en el que los usuarios cada vez se están comprometiendo más a utilizar nuevas formas de proteger su privacidad y seguridad en Internet.

Podemos descargar NordPass en una buena cantidad de dispositivos. Y es que este gestor de contraseñas dispone de aplicación para Windows, macOS, Linux, iOS y Android, además de poder acceder vía web. Si así lo deseamos, también podemos descargar su extensión para Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Brave. Esta extensión nos servirá para autocompletar en sitios web.

Primeros pasos en la aplicación

Su diseño es sencillo a la par de elegante, sin demasiadas florituras, pudiendo ver de manera clara las opciones y posibilidades que ofrece. En el panel de ajustes tenemos la opción de aplicar el tema por defecto del dispositivo, un tema claro, o uno oscuro.

Cuando nos registramos, la aplicación nos pedirá una contraseña maestra con la que acceder a todos nuestros datos y activar la autentificación de doble factor, pudiendo ver el código en vuestra aplicación de autentificación favorita.

Como ocurre con cualquier otra aplicación del estilo, NordPass nos permite almacenar contraseñas de manera ilimitada, pudiendo ordenarlas incluso por carpetas. Dependiendo de la información que queramos guardar en la aplicación, tendremos varias categorías disponibles, ya sean contraseñas, notas seguras, tarjetas de crédito, etc. Además, también tendremos una papelera donde irán a parar todos los elementos que hayamos eliminado.

El generador de contraseñas admite de tipo caracteres o solo palabras, con una longitud de entre 8 y 60 caracteres. Además, podemos activar o desactivar el uso de letras en mayúscula, dígitos y símbolos especiales. En caso de que hayamos tenido algún problema en el proceso de guardar una contraseña, la app dispone además de un historial que incluye las últimas contraseñas generadas.

Características muy útiles a tener en cuenta

La aplicación incluye además una serie de características adicionales que nos vendrán de maravilla para mantener la seguridad y privacidad en todas nuestras cuentas.

Password Health : Permite detectar la cantidad de cuentas que poseen 'contraseñas débiles' o reutilizadas . Una manera muy sencilla de fortificar nuestro acceso en determinados sitios web. También nos permite saber qué contraseñas tienen más de 90 días de antigüedad, para cambiarlas si así lo deseamos.

Data Breach Scanner : Herramienta que nos permite saber qué cuentas de correo han sido comprometidas o filtradas en determinados sitios web . De esta manera, tendremos una rápida vía para proceder a cambiar las credenciales de acceso de aquellos sitios web que han sido vulnerados por algún ataque o brecha de seguridad.

Emergency Access: Con esta herramienta podremos enviarle una invitación a una persona de confianza para que pueda tener acceso a nuestros datos en caso de emergencia. La invitación se realiza mediante e-mail. En este apartado también nos aparecerán aquellas invitaciones que hayamos recibido para gestionar los datos de otros usuarios.

La opción de 'Emergency Access' mencionada en la lista es similar a la función de 'Contactos de confianza' que también incorpora NordPass en sus ajustes avanzados. Sin embargo, esta última tiene como objetivo poder enviar un mensaje encriptado a alguien de confianza a través de e-mail. Una vez ambas personas inserten el mensaje en esta aplicación, el texto se desvelará. También es útil para enviar algún dato en concreto.

Entre otras características destacadas, encontramos también la posibilidad de desbloquear la aplicación con Windows Hello, es decir, a través de nuestros datos biométricos. Si utilizamos la aplicación móvil, también tendremos acceso a esta función, aunque con el sistema propio de verificación biométrica del dispositivo.

Otra de las opciones a tener en cuenta es la posibilidad de configurar cuándo queremos que la aplicación se cierre automáticamente, una capa más de seguridad para el usuario.

Si así lo deseamos, también tenemos la posibilidad de importar o exportar todos nuestros datos a otro gestor de contraseñas de forma muy fácil. Basta con seleccionar el servicio del que queremos importar los datos en el panel de ajustes, y una vez accedido con nuestros datos añadirá automáticamente los elementos. En el caso de que queramos exportar nuestros datos, lo podemos hacer a través de un archivo en formato CSV que podremos utilizar en otros gestores.

Diferencias entre su plan gratuito y 'Premium'

NordPass está disponible en tres versiones, pudiendo acceder a través de sus planes: Gratis, Premium y Familia. Todos tienen una serie de diferencias que cabe la pena mencionar.

El plan gratuito ofrece la posibilidad de guardar todo tipo de contraseñas y datos de forma ilimitada. Sin embargo, solo tendremos acceso a través de un único dispositivo a la vez, cerrándose la sesión automáticamente en el dispositivo anterior. Además, tampoco tenemos acceso a las herramientas de Data Breach Scanner, Password Health ni métodos para compartir con otros usuarios.

En cuanto al plan Premium, dispone de todas las funciones que no incluye el gratuito, con posibilidad de iniciar sesión en hasta seis dispositivos a la vez. Este plan se encuentra actualmente a un precio de 1,32 euros al mes, un descuento del 70% aplicable en los dos primeros años. Si optamos al plan Familia nos ofrecerán seis cuentas independientes con las mismas funciones que el plan Premium, y a un precio de 4,42 euros al mes.

Conclusión

En definitiva, NordPass se trata de un buen gestor de contraseñas, simple y fácil de usar. Desde su puesta en marcha se han ido añadiendo funciones, y encontramos características muy útiles como la posibilidad de ver si nuestra contraseña se repite en otros servicios, o detectar si nuestros datos han sido filtrados mediante brechas de seguridad.

En mi experiencia, he probado otros gestores tales como LastPass, el que ofrece Google, y demás. He de decir que si bien NordPass ha cumplido prácticamente con todas mis necesidades, aún hay características que echo en falta en la aplicación. Una de ellas es la posibilidad de añadir una capa de seguridad a nuestras tarjetas de crédito, volviendo a pedir la contraseña maestra o nuestros datos biométricos para poder ver la información bancaria. Además, la aplicación detecta a veces formularios donde no los hay, y sigue apareciendo la notificación de pasarnos al plan Premium cuando ya somos miembros de él.

No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un servicio relativamente nuevo, y que es bastante probable que la situación avance con el tiempo. Mi intención es quedarme en este servicio, ya que en cuanto a rendimiento y diseño es uno de los mejores gestores de contraseñas.