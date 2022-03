Paga menos por la luz con este Excel, un simulador y dos comparadores: todos te recomiendan hacer lo mismo

Decir que el precio de la está disparado sería faltar a la verdad. Eso es lo que llevamos un año diciendo. Lo de estos días de marzo ya es otra cosa, está cerca de ser un drama social si los precios no bajan pronto. Y como nada apunta a que eso vaya a ocurrir pronto, lo que podemos hacer desde Genbeta es ofrecer formas con las que saber qué compañía eléctrica te conviene más. Hablamos de un cambio con el que puedes ahorrarte la mitad de la factura.

Todo ello, partiendo de una realidad patente desde hace meses: el PVPC ya no compensa, y no hay previsión de que vaya a compensar a medio plazo. Salir del PVPC no es cosa menor, pues hay 11 millones de hogares con esta tarifa.

Un buen Excel siempre es una gran solución

Nergiza es una web especializada en asuntos relacionados con la energía en cuyo foro llevan mucho tiempo discutiendo que salir del PVPC es lo mejor. El mercado regulado ya no da más de sí para ahorrar, y todos los movimientos interesantes en precio se están dando en el mercado libre. En el apartado "tarifas" de Nergiza cuentan con un documento de Excel ideal para saber qué compañía eléctrica nos conviene más.

Para usarlo, solamente tendremos que descargar y rellenar el documento con los datos de nuestra última factura (período de facturación, consumo de energía en los tramos punta, llano y valle, potencias contratadas, etc...). A partir de ahí, se nos mostrará rápidamente lo que pagamos en PVPC y lo que habríamos pagado en el mismo período con una tarifa del mercado libre. Esto es lo que hemos visto con una simulación de 144 kWh de 28 días:

Como vemos, entre lo que se paga en la simulación con PVPC (69,69 euros, incluyendo descuentos del Gobierno aplicados) y lo que podríamos pagar con, por ejemplo, Naturgy, van 33,12 euros de diferencia , es decir, casi la mitad. Si queremos otra compañía, hay una opción de ahorrar 28,90 euros, otra de ahorrar 20,97 euros... Lo que está claro es es que ahorrar algo es extremadamente fácil.

El simulador más recomendable

Además del documento de Excel, totalmente recomendado, el equipo de Genbeta lleva meses utilizando el simulador de Simulador Factura Luz, que puedes utilizar para hacer una simulación similar a la del Excel, pero sin tener que descargar archivos de ninguna web. Así, puedes rellenar todo lo que te piden, o conseguir el archivo de consumos de tu distribuidora, como te contamos aquí.

Esto segundo es, sin duda, la opción más interesante aunque requiera emplear un tiempo en descargar el archivo CSV de consumos, pues los resultados que dará la web serán, dentro de una simulación, precisos casi al 100%. Introduciendo distintos datos de potencia contratada también puedes ver cuánto ahorrarías si la bajas en caso, en caso de que tengas contratada una potencia más alta de la que necesitas.

La recomendación de todas las herramientas es la misma: salir del PVPC. Cuanto antes.

El comparador de la OCU

La OCU ofrece en su web un comparador que podemos usar para ver qué tipo de tarifa del mercado libre es la más acertada si lo que queremos es salir de PVPC y ahorrar. El sitio nos preguntará datos de consumo y otros como cuál es nuestra compañía actual (de cara a poder saber qué tarifa tenemos contratada.

También nos pedirá potencia contratada y el tipo de tarifa que tenemos (la mayoría de la gente, los 11 millones de hogares), tienen la tarifa de tres tramos, la PVPC 2.0TD. El comparador de la OCU, en lugar de hacer cálculos al mes, los hace al año, así que los precios que te den serán de 365 días y no de 31. En general no es tan visual ni tan detallado, pero si confías en la OCU y en su forma de medir, es buena idea. La conclusión que podemos sacar usando este comparador es, además, muy similar a la del simulador y del Excel que te hemos prouesto en primer lugar.

Comparador ofertas de CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia cuenta con un sitio web comparador de ofertas de tarifas eléctricas, que nos dirá lo mismo que los otros, que nuestra tarifa PVPC es mucho más cara que otras del mercado libre.

Unos 200 euros de ahorro al año con solo cambiar de compañía.

En esta ocasión, la web nos pedirá consumos anuales, potencia máxima contratada, código postal y otras cifras, como los consumos anuales valle, punta y llano. Además, para aportar más precisión, permite subir el documento donde nuestra distribuidora registra nuestros consumos, el que puedes aprender a obtener en este artículo.