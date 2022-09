PayPal perderá pronto una de sus grandes ventajas al comprar online: estas son las que le quedan

Esta semana nos hacíamos eco de la decisión que tomado PayPal con respecto a eliminar el reembolso de gastos de devolución en los pedidos. Sin duda esta es una gran ventaja que tenía PayPal para hacer compras por encima de otros métodos de pago. Pero hay que tener en cuenta que todavía quedan muchas ventajas vigentes para poder seguir planteándote su uso.

Es cierto que PayPal podía ser recomendado cuando se compraban en tiendas internacionales que no ofrecían formas cómodas de contactar con los vendedores. El caso más común puede ser a la hora de comprar en AliExpress, ya que si el producto no te convence no interesa para nada hacer un pago de gastos de envío hasta la propia China si no existe una logística inversa. Ahora aquí se generará un problema cuando se quiera devolver algo y se deban abonar si o si los gastos de devolución.

PayPal sigue manteniendo muchas ventajas de compra

Como comentamos, ahora es momento de destacar el resto de ventajas que se siguen manteniendo en PayPal. La primera de ellas, y una de las más importantes, es la protección al comprador de 180 días que te va a permitir estar tranquilo al comprar por internet, al tener un seguro de que vas a tener una defensa si el paquete nunca llegue o no cumpla tus expectativas. Actúa como mediador, y no libera tu dinero en el pedido hasta que lo recibas o se resuelva la disputa. Sin duda es una tranquilidad para todos aquellos que tengan "miedo" de comprar en la red.

No ofrecer tus datos bancarios y hacer el pago a través de una plataforma intermedia puede ser interesante sobre todo cuando hablamos de webs que no son de total confianza para ti. En este caso no darás tu número de tarjeta, sino que dejarás a PayPal pagar por ti que si cuenta con las máximas garantías de seguridad.

Las compras se hacen realmente cómodas, ya que con PayPal vas a pagar prácticamente en cualquier parte del mundo donde es posible que no acepten tu tarjeta bancaria o no acepten transferencias bancarias. Además, te vas a poder saltar los odiosos formularios, porque PayPal al tener tu dirección, será la que envíe estos datos para que te lleguen a tu hogar sin tener que rellenar los correspondientes datos.

En los últimos meses, hemos visto como en PayPal se ha instaurado la política de comprar ahora y pagar después. Esto hace que se puedan realizar compras a través de este método de pago y abonarlas de una manera cómoda en tres meses sin intereses haciendo que sea mucho más fácil y no requieras una tarjeta de crédito de tu entidad bancaria. De esta manera los pagos serán más cómodos para ti y no sacrificarán tu cuenta bancaria.

Y no se queda aquí, ya que también vas a poder hacer pagos en comercios físicos a través de un código QR y sin necesidad de tener saldo en tu cuenta. PayPal cargará tus compras a las tarjetas que elijas y que están asociadas a la cuenta sin necesidad de tener que ir recargando tu monedero virtual.

Esto hace que sea recomendable aún usar este método de pago por su comodidad a la hora de realizar compras de manera online, y también en físico, así como la seguridad que ofrece a nosotros como compradores.