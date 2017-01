¿Por qué el gobierno de Estados Unidos perdona a Chelsea Manning y no a Edward Snowden?

Barack Obama está dando los últimos coletazos de su paso por la Casa Blanca. Entre ellos está la conmutación de la pena carcelaria de Chelsea Manning según ha publicado el New York Times. Quizá el nombre no os suene. Su identidad anterior era la del militar Bradley Manning, condenado a 35 años de cárcel en 2010 por filtrar secretos de Estado a WikiLeaks.

Manning será liberada el próximo 17 de mayo. La elección de la fecha no es casual, ya que se trata del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Es un gesto de Obama para con este revelador de secretos pero, ¿por qué no se muestra clemencia con Edward Snowden?

A pesar de que un ciudadano consiguió elevar una consulta solicitando el perdón de Snowden, el gobierno estadounidense decidió no otorgárselo. Un ex-Fiscal General del Estado dijo que dicho perdón sí podía concederse siempre y cuando las partes interesadas llegasen a un acuerdo, pero el gobierno sigue en sus trece y no va a ceder.

Las diferencias entre los casos Manning y Snowden

Según se recoge en Foreign Policy, el analista político Thomas E. Riggs considera que las acciones de Chelsea Manning eran las de "un anarquista bobo", mientras que las filtraciones de Edward Snowden habrían "venido desde la desobediencia civil", lo que implica que el antiguo trabajador de la NSA habría sabido en todo momento qué es lo que hacía.

De hecho, para este analista el caso de Snowden tiene más que ver con el de Daniel Ellsberg, que filtró los Papeles del Pentágono en 1971. El perfil de ambos es similar: se trata de trabajadores desilusionados con el sistema que se vieron apabullados por lo que vieron, y eligieron revelar la existencia de ciertos programas gubernamentales.

¿Debe Snowden ir a la cárcel por lo que hizo? En la mente de muchos de nosotros seguramente no, existe cierta ética en sus acciones. Yo personalmente aplaudo los actos de desobediencia civil bien dirigidos, creo que hablan de una sociedad políticamente consciente. Riggs cree que se debería encarcelar a Snowden. El ejemplo que da para justificarse es el del doctor Martin Luther King, que fue a prisión en 1963 por los actos en los que participó en favor de los derechos civiles.

Ahora bien, existen matices para esta afirmación. Cuando el doctor King entró en un centro penitenciario como consecuencia por sus protestas, la tradición estadounidense lo aceptó. También es verdad que Riggs, después de "saber lo que sé ahora", cree que la pena de Snowden debería limitarse a unos meses en una prisión de mínima seguridad.

Lo que hizo Chelsea Manning

Cuando se condenó a Manning en 2010 por, entre otros delitos, violar el Acta de Espionaje de Estados Unidos, la antigua militar no parecía ser consciente de lo que había hecho. En su declaración pidió perdón las filtraciones que "dañaron a los Estados Unidos", añadiendo que "creí que iba a ayudar a la gente, no a hacerles daño".

Entre esas filtraciones se puede ver un vídeo que data de 2007, en las que un helicóptero Apache abre fuego sobre insurgentes en Bagdad. O eso era lo que se pensaba. Entre esos "insurgentes" había periodistas, cuyas cámaras fueron percibidas por armas antiaéreas por la tripulación del helicóptero.

También tuvieron mucha difusión los registros de las guerras de Afganistán e Irák, en total casi medio millón de documentos que fueron pubicados simultáneamente por The New York Times, The Guardian y Der Spiegel. A esas filtraciones se sumaron los cables diplomáticos que se publicaron en 271 embajadas de Estados Unidos y en 180 consulados desde diciembre de 1966 hasta febrero de 2010.

El hecho de que Chelsea Manning pidiese disculpas apoya el enfoque de Riggs sobre ella, tratándola como una persona con buenas intenciones que no sabía muy bien en lo que se estaba metiendo. Además, a la ciudadanía estadounidense parecen gustarle las personas que se arrepienten de haber hecho algo contra el país, lo que da otra capa más a la lista de por qués sobre la liberación de Manning.

Lo que hizo Edward Snowden

La filtración de Edward Snowden armó mucho revuelo en 2013, cuando se reveló su identidad. Este antiguo trabajador de la NSA echó luz sobre asuntos que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidos para el público. Por lo que los documentos que se filtraron nos ayudaron a saber, la NSA espiaba a líderes mundiales, direcciones de correo a nivel global, pagos realizados a nivel internacional y prácticamente cualquier cosa que pase en Internet.

En una entrevista concedida a The Guardian Snowden dejaba muy claro el porqué de sus acciones:

No quiero vivir en una sociedad que hace esta clase de cosas.

Es cierto que el antiguo trabajador de la NSA tiene motivos muy distintos a los de Chelsea Manning. La antigua militar pidió perdón por sus filtraciones, mientras que Snowden tiene la firme convicción de que hizo lo correcto. Esto no sólo apoya la tesis de que su leit motiv nace de la desobediencia civil, sino que lo sitúa como un justiciero (algo de lo que hablábamos ayer en nuestro artículo sobre Hacking Team y los hackers éticos). Es por eso que Estados Unidos lo considera un traidor.

Por otra parte, las filtraciones de este antiguo colaborador de la NSA han creado una nueva era para Internet, lo que se conoce como "Internet post-Snowden", en el que los usuarios son cada vez más conscientes de su privacidad y de la importancia de un buen cifrado.

Snowden, por cierto, solicitó la liberación de Chelsea Manning en Twitter:

Mr. President, if you grant only one act of clemency as you exit the White House, please: free Chelsea Manning. You alone can save her life. — Edward Snowden (@Snowden) 11 de enero de 2017

¿Por qué no se perdona entonces a Edward Snowden?

Ya hemos comentado anteriormente que Estados Unidos no tiene intención de perdonar a Snowden. Según se recoge en un artículo publicado por la BBC, las filtraciones del antiguo trabajador de la NSA "dañaron a Estados Unidos". En el pasado Obama ha demostrado simpatía por los informantes (lo que nos devuelve de nuevo a Chelsea Manning), pero dado que el caso Snowden se considera un acto de traición, es muy difícil que exista simpatía alguna.

El corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher, decía lo siguiente al respecto:

Obama no sentirá empatía de la noche a la mañana por un hombre que ha causado infinitos dolores de cabeza para la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. Obama no le debe nada a Snowden y podría desatar una tormenta si perdona a un hombre que muchos estadounidenses ven todavía como un traidor y un espía que solo debería pisar suelo en el país para enfrentarse a un juicio.

Al parecer, el perdón de Snowden, independientemente de sus implicaciones legales, parece depender de una cuestión de "qué dirán". Por lo visto el gobierno estadounidense está demasiado preocupado por lo que la opinión pública y diversos sectores políticos puedan decir al respecto. Quienes se han mostrado críticos con quienes revelaban secretos quizá vean parte de sus ansias satisfechas si Julian Assange se entrega finalmente, tal y como anunció WikiLeaks en Twitter.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 de enero de 2017

Nosotros no vamos a entrar a valorar si Edward Snowden se merece el perdón o no. Es cierto que antes dije que aplaudo los actos de desobediencia civil bien dirigidos, pero mis opiniones personales son mías y no pretenden sentar cátedra. Si alguien debe dictaminar si se le debe conceder es, en todo caso, un tribunal. Parece que el debate sobre el antiguo trabajador de la NSA se va a prolongar durante mucho, mucho tiempo.

