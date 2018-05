Por qué Google Fotos es mi servicio de Google favorito (y parece que lo seguirá siendo)

Dependo tanto de Google Fotos que he llegado a preguntarme qué sucederá con todas mis fotos cuando me muera. Espero vivir muchos años, pero también espero que para entonces siga existiendo este servicio, ya que sin él mi mundo digital sería mucho más caótico.

Si me dijeran cualquier herramienta de Google (Gmail, Google Maps, el propio buscador, etc.) y me tuviera que quedar con una, sin dudarlo elegiría Google Fotos.

Mi amor por la fotografía es tan grande como el odio que tengo a organizar las fotos. Durante años, mis fotografías vivieron en carpetas dentro de carpetas, backups de otros backups.

Cuando ya llevaba varios años sin hacerlo, sólo pensar en ordenarlas sonaba peor que una mudanza. Además, para verlas tenía que ir entrando en cada carpeta, sin saber exactamente qué había dentro.

Antes de la llegada de Google Fotos utilizaba Flickr, pero (de aquella) el almacenamiento gratuito era muy limitado y no tenía todas las funciones alucinantes que ofrece el servicio de Google.

Por qué Google Fotos es perfecto para mí

Para empezar, el almacenamiento ilimitado. Sí, comprime las fotos y los vídeos, pero Google consigue hacerlo sin que casi pueda apreciarse la pérdida de calidad. Aunque no te gustara demasiado este servicio, es genial para tener un backup extra.

Lo que más me gusta de todo es la organización automática. Google se encarga de mostrar toda tu biblioteca de fotos en una gigantesca línea de tiempo vertical. Así es muy fácil y rápido viajar a través del tiempo.

Es un DeLorean con el que viajar a través del tiempo.

Por si fuera poco, puedes consultar tus fotos de diferentes maneras, haciendo que sea sencillo llegar a fotos y vídeos que sacaste en un momento muy concreto:

Identifica a personas y "mascotas"

Puedes buscar por lugares

Diferencia entre vídeos, capturas de pantalla, selfies, películas, animaciones, collages, fotos en 360º, etc.

Analiza el contenido de las fotos: puedes buscar "torre Eiffel" y la encontrará aunque sea una foto escaneada

Puedes combinar elementos: "Lorenzo bicicleta", "Santi guitarra", "Mamá vídeo" etc.

Que Google Fotos haga todo este trabajo por mí es algo casi impagable. Con esta organización puedo encontrar rápidamente lo que estoy buscando o tropezar con vídeos y fotos que tenía olvidadas.

Backups automáticos y disponible en todos lados

Para mí, el otro punto ganador es que te permite hacer copias de seguridad automáticas. Cada vez que me conecto a una Wi-Fi comienza a subir los vídeos y fotos nuevas a mi cuenta.

Además, tengo la aplicación instalada en mi tablet, donde puedo acceder rápidamente a mi biblioteca y guarda los pocos vídeos y fotos que a veces grabo desde aquí. Ya no me preocupo de andar transfiriendo fotos y vídeos entre dispositivos.

Ya no pierdo el tiempo transfiriendo archivos entre dispositivos.

De todos modos, creo que la que más me gusta es la versión web. Puedes subir fotos nuevas arrastrando una carpeta o archivos individuales, y es mucho más rápido navegar desde aquí.

Álbumes y asistente

El asistente no es de mis funcionalidades favoritas, pero hay veces que me ha recomendado hacer animaciones y collages que sí he querido guardar. Cada vez es un poco más útil, y todo apunta (ya que Google apuesta fuertísimo por la inteligencia artificial) a que seguirá mejorando con el paso del tiempo.

También es capaz de identificar días o viajes, sugiriéndote crear un álbum con ese grupo de fotos y vídeos. De todos modos, en este caso yo prefiero hacerlo de manera manual.

Una vez que tenemos creado un álbum, podemos compartirlo fácilmente con otras personas, y ellas pueden añadir fotos si se lo permitimos. Es ideal para una fiesta de cumpleaños, un viaje familiar, conciertos, etc.

Además, identifica las personas que aparecen en las fotos y te sugiere si quieres compartirlas con ellas. El punto ganador aquí es que puedes compartir toda tu biblioteca con otra persona, especificando si puede ver todos los archivos o sólo en los que sale ella.

Todavía hay más

Ayer tuvo lugar la conferencia principal de Google I/O 2018, un evento pensado para los desarrolladores. Entre todas las novedades mostradas, hubo tiempo para presentar varias funcionalidades interesantes que llegarán a Google Fotos.

Google quiere que esta herramienta sea aún más inteligente y automática. Para empezar, se aprovecha de los sistemas de inteligencia artificial para sugerirnos "acciones inteligentes" (smart actions).

De esta manera, si detecta que es una fotografía de un documento nos permitirá recortarla y convertirla en documento PDF. También han mejorado el sistema de edición automática, sugiriéndonos modificar el brillo, rotar, archivar o compartir una foto:

It's easier than ever to take action on your pictures in @googlephotos. Rolling out today, you may start to see suggestions to brighten, archive, share, or rotate your photos, right on the image. #io18 pic.twitter.com/NPT0l0GuBy — Google (@Google) 8 de mayo de 2018

También gracias a la inteligencia artificial, Google Fotos será capaz de colorear fotografías antiguas en blanco y negro. En la demostración que hizo durante el evento de ayer, el resultado fue realmente impresionante.

Google ha asegurado que estas funcionalidades estarán disponibles para todos los usuarios en los próximos meses. No puedo esperar para probarlas y ojalá Google siga por este camino.

Es una compañía famosa por replicar servicios y descontinuarlos. Ojalá que no ocurra lo mismo con esta herramienta, ya que estaría ante un grave problema: qué hago con esta gigantesca cantidad de fotos y dónde las organizo y almaceno.

En Xataka Android | 19 trucos para exprimir al máximo Google Fotos