Probamos RememBear, el gestor de contraseñas de TunnelBear ya disponible en Windows, Mac, iOS y Android

A finales de 2017 les contamos sobre RememBear, un nuevo gestor de contraseñas multiplataformas creado por la gente de TunnelBear, uno de los VPN más conocidos y con mejor reputación en la web. En ese entonces la aplicación se encontraba en fase de pruebas, pero ya ha sido lanzada de forma oficial.

RememBear es además el primer producto que lanzan en TunnelBear luego de que la empresa fuese adquirida por McAfee a prinicipios de marzo de 2018. En Genbeta hemos estado probando el producto y les contamos sobre su funcionamiento.

Gestión de contraseñas gratis en un dispositivo

Puedes usar RememBear de forma completamente gratuita en un solo dispositivo, ya sea tu ordenador con Windows o Mac, o tu móvil con Android o iOS. El RememBear gratis no te ofrece ni sincronización ni respaldos.

El servicio premium es más que accesible si decides que vale la pena pagar por él, cuesta 3 dólares al mes y ofrece sincronización a través de todos los dispositivos que quieras, respaldo seguro de tus datos, y atención al cliente. Si instalas RememBear en este momento, tendrás acceso premium gratuito por 30 días para que lo pruebes.

Un gestor de contraseñas extremadamente amigable

Cuando creas la contraseña maestra el oso de la imagen mueve la vista según la longitud de la misma

Si en algo se destaca excepcionalmente TunnelBear es en el diseño amigable de sus aplicaciones y lo fáciles de usar que son. RememBear no es una excepción, este gestor de contraseñas está pensado para que el más novato pueda usarlo sin complicaciones, además de que tiene un diseño divertido y bonito.

El proceso de instalación y configuración te lleva siempre de la mano. Inicialmente lo primero que tienes que hacer al ejecutar la app es crear tu contraseña maestra. Este es el paso más importante, pues esa clave será la llave a todas tus credenciales.

Durante el proceso de creación de la contraseña maestra, RememBear te permitirá crear un "kit de respaldo" que incluye tu dirección de email, la clave del dispositivo y un espacio para que anotes tu contraseña maestra. Ese kit podrás guardarlo como PDF en cualquier lugar seguro, o imprimirlo.

Es importante que siempre recuerdes tu contraseña maestra, pues si la olvidas perderás acceso a tu cuenta para siempre. RememBear no almacena tu contraseña maestra en ningún lado, ellos cifran y descifran tus credenciales directamente en tu dispositivo, así que no existe forma de tener acceso a tu cuenta sin esa contraseña.

Puedes importar contraseñas de otros gestores o de tu su sistema

Luego tendrás la opción de importar tus contraseñas desde otro gestor, o las que tengas almacenadas directamente en tu ordenador. Si decides hacer esto, RememBear buscará en el sistema y te mostrará las opciones disponibles, si eliges importar todo.

Al menos en macOS es un proceso tedioso porque debes autorizar el acceso a las credenciales uno por uno, ingresando tu contraseña del sistema cada vez.

Detalles de contraseña desde donde puedes editar credenciales. La linea naranja es un indicador de seguridad del password

Si no importas nada, siempre podrás añadir credenciales de forma manual desde la ventana principal de la aplicación. Tienes la opción de añadir información de inicio de sesión a una cuenta en linea, o puedes añadir información de tarjetas de crédito.

Todas tus credenciales se listan en orden alfabético, y en los detalles de cada una puedes comprobar el nivel de seguridad de las contraseñas, algo que se indica con una linea de colores, que mientras más larga sea, mejor, y mientras menos cerca del color rojo esté, más seguro es el password.

Extensiones para el navegador y generador de contraseñas seguras

Con la extensión de RememBear puedes rellenar automáticamente tus credenciales en un sitio web

Otro complemento sumamente útil de RememBear son sus extensiones para el navegador. Hay para Chrome, Firefox, y Safari. Las extensiones te permiten rellenar automáticamente tus credenciales al iniciar sesión en sitios web.

Y no solo eso, también te deja generar contraseñas seguras al registrarte en un sitio, o simplemente para reemplazar tus contraseñas antiguas. Lo mismo puedes hacer desde la app de escritorio si vas a editar una credencial y haces click en el icono junto a la contraseña.

El generador de contraseñas de RememBear te ofrece varias opciones, puedes crear contraseñas más largas o más cortas, decidir si quieres que sean caracteres al azar, o palabras al azar, y elegir entre varios tipos de símbolos para separar cada palabra. Es un buen ejercicio de seguridad.

Si nunca has usado un gestor de contraseñas porque te parecen complicados, quizás RememBear sea una buena alternativa para ti. Si ya usas otro servicio con mayor madurez, quizás no te interese, y si no te gusta mucho que McAfee ahora sea la dueña de TunnelBear, pues nadie te culpará.

Sea como sea, es un buen producto, es fácil de usar, ofrece todo lo básico, tiene un precio accesible, y además puedes usarlo gratis para al menos un dispositivo.

Descargar | RememBear

