Que entreguen tu paquete a un vecino puede ser ilegal: cómo hacerlo para que sea legal

Una de las prácticas más habituales que nos podemos encontrar a la hora de recibir un paquete es que al no estar en casa se haga entrega de este al vecino. Hace unos días ya vimos una sanción que recogía que dejar el paquete a un vecino sin el permiso del destinatario atenta con la Ley de Protección de Datos en España. Es por ello, que en este caso nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué habría que hacer para que tu paquete sea entregado a un vecino?

Ante esta situación se generan dos grandes polos en los consumidores, aquellos a los que les da igual que sus datos los vea el vecino para primar el hecho de tener el paquete ese día y otros que prefieren mantener su privacidad. Es cierto que también va a depender mucho del tipo de producto que se ha pedido y vamos a recibir, ya que si es algo más íntimo o sensible puede que no se quiera que se sepa.

Es por ello que siempre los repartidores van a tener la obligación de contar con la autorización del destinatario antes de dejar el paquete a otra persona. Si esto no se da, debes saber que están violando en la mayoría de ocasiones (porque cada caso es un mundo) tu privacidad. A continuación analizamos lo que se debería hacer para que no haya ningún tipo de problema legal.

La forma más sencilla: una llamada

Una de las formas más simples de dar instrucciones precisas es a través del teléfono. Algo que se hace de una manera muy diferente dependiendo del repartidor que vaya a hacer la entrega. Por ejemplo, Correos de manera general cuando trata de hacer una entrega y supuestamente estás ausente no se les pasa por la mente llamarte. Pero Amazon si que suele tener esta costumbre de llamar al cliente siempre que no está en casa (al menos en mi caso).

A través del teléfono y si no estás en casa vas a poder dar instrucciones precisas de dónde quieres que se deje el envío para recogerlo posteriormente. En este caso se considera que el permiso que se da es completamente legal aunque no se deje por escrito. Esto se debe a que se llega a un acuerdo oral en el que se detalla que se deje a un vecino muy concreto. Pero el problema es que algunos repartidores o empresas en general no tienen la costumbre de avisar a los destinatarios en caso de ausencia dejándolo directamente donde lo vean oportuno como en casa del vecino.

A través de la página web de la mensajería

Algunas empresas de mensajería cuentan con una página web donde además de consultar el estado del envío también se van a poder dar instrucciones de entrega. Una de las más completas sin duda es Amazon donde se pueden dar las instrucciones aunque el paquete haya salido en reparto ya. En este formulario se puede detallar si se puede dejar a un vecino concreto o si se puede dejar en la puerta de casa o incluso en tu jardín. Es importante tener en cuenta que todas las instrucciones que se dan a través de este apartado quedan grabadas y tiene validez legal para que el repartidor pueda cumplirlas sin violar tu privacidad.

Esto es algo que se puede encontrar también en SEUR o Correos pero únicamente antes de que entre en reparto. En estos casos vas a poder cambiar la fecha de entrega o incluso elegir donde quieres que sea recogido. Podrás proporcionar los datos de un vecino concreto para dejarlos (siempre dentro de un rango de distancia determinado) o incluso en otra dirección diferente. Pero el inconveniente es que no permite hacer cambios al momento de que ya está en manos del repartidor como si ocurre en Amazon.

Pero sin duda esta es uno de los métodos más eficientes para dejar por escrito tus instrucciones con el objetivo de que se dejen tus envíos bajo tus propios deseos. Recomendamos siempre consultar la web de seguimiento y todas las opciones que integra para saber si alguna se adapta a tu situación.

Dejarlo en puntos de recogida, ¿es legal sin tu permiso?

Una de las grandes soluciones que se ha puesto muy de moda en la actualidad es la de los puntos de recogida. Estas son tiendas en tu propia ciudad que han llegado a un acuerdo con las diferentes empresas de mensajería para que el paquete se deje en estos puntos. Pero estaríamos ante una situación similar a la de dejarlo a un vecino, ya que tus datos los podría ver el responsable de este negocio.

Pero ante estos casos se deben consultar siempre los contratos que se adquieren con los servicios de mensajería. En muchas situaciones es aquí donde se contempla la posibilidad de que se entregue a un punto de recogida para que no se tenga que hacer una nueva entrega. Pero el punto clave en esta ocasión es que también se debe informar al cliente de donde se va a entregar este paquete y como es lógico se puede oponer en caso de no estar de acuerdo.