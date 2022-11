Entregar un paquete tuyo al vecino tiene consecuencias: multa de 70.000 euros a una mensajería de Media Markt

Cuando realizamos un pedido a través de internet, el día de reparto es posible que no nos encontremos en casa debido a que la franja horaria de reparto es realmente amplia. Te puede pillar trabajando, en clase, o haber salido a cualquier recado. Lo más típico que se hace para que el repartidor no tenga que volver al día siguiente con el paquete es dejarlo a un vecino. Pero esta práctica le ha salido muy cara a una empresa de mensajería asociada a Media Markt, tal y como ha fallado la AEPD.

Todo comenzó con un cliente de Media Markt que realizó un pedido a través de su página web, pero que no le fue entregado en mano. El repartidor que le iba a entregar este paquete al no encontrarlo en su domicilio, hizo la entrega a un vecino sin la autorización previa y expresa del destinatario. Ante tal enfado, este cliente de Media Markt presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Entregar un paquete a un vecino puede terminar en multa

El reclamante en cuestión manifestaba que el reclamado cedió sus datos a un tercero sin su consentimiento, ya que en el paquete se encontraba tanto el nombre, como la dirección o el número de teléfono. Según informa la jurista Alba del Campo en su cuenta de Twitter, la parte reclamada alega que esta actuación se dio de conformidad con el contrato de prestación de servicios de la mensajería.

🧶 ¿PUEDE EL REPARTIDOR DEJAR EL PAQUETE A UN VECINO? 🧶 — Alba del Campo ⚖️ (@alba_delcampo) November 7, 2022

Para ello hay que saber distinguir entre una empresa ET (encargados de tratamientos de datos) y RT (responsable del tratamiento de datos). En el caso del servicio de mensajería no quedó demostrado que se trataba de una ET al no existir un contrato que rija las relaciones entre RT y ET con Media Markt.

Es por ello que la empresa de reparto no estaba exenta de responsabilidad, y se ha terminado confirmando la multa por violar por diferentes artículo del RGPD. Concretamente el artículo 5.1f), el 28, y el 32. El último de ellos detalla que las medidas de seguridad no han sido adecuadas para evitar que se proporcionen datos confidenciales a una tercera persona.

En definitiva, este hecho de entregar un paquete a un vecino ha terminado con una multa de 70.000 euros que es firme. A partir de ahora seguramente se haga mucho más hincapié en hacer una llamada telefónica a los destinatarios para conocer si quieren que se les deje a un vecino o prefieren que sea entregado otro día. Es por ello que a la pregunta de si un repartidor puede dejarle el paquete a un vecino, la respuesta es depende del tipo de autorización que se de.