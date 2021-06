Qué es Fastly, y por qué cuando ha fallado se ha caído medio Internet

Este martes 8 de junio, medio Internet se ha caído tras un fallo en el rendimiento de los servicios CDN de la red Fastly. Se trata de una caída bestial en múltiples servicios de Internet que ha causado caos dejando fuera de juego a sitios como Amazon, Spotify, Reddit, GitHub, Vimeo, o Twitch, entre muchos otros.

Si el nombre "Fastly" no te resulta familiar, o te estás preguntando por qué un fallo en un servicio del que quizás nunca habías oído hablar se ha llevado medio Internet por medio, esta es la respuesta:

Una historia que hemos vivido antes, pero con Cloudflare

La caída causada por un problema en Fastly no es la primera (y seguramente no será la última) en su estilo. Quizás recuerden un famoso incidente en 2019, cuando un error en la configuración de red de una pequeña empresa en EEUU tumbó Cloudflare, y se terminó afectando a una porción larga de todo Internet.

Esto es porque tanto Cloudflare como Fastly ofrecen servicios de Content Delivery Network (CDN) o Red de distribución de contenidos. Un CDN es básicamente un montón de redes de servidores distribuidos por todo el mundo en los que viven los datos, aplicaciones y servicios a los que accedemos de forma remota.

La mayoría de servicios y sitios que usamos en Internet de forma constante, dependen de un CDN porque son imprescindibles para poder acceder de forma rápida a ellos. Por la forma en la que funciona Internet (ordenadores conectados unos con otros), mientras más lejos geográficamente esté el ordenador con el contenido al que queremos acceder, más lenta será la transmisión.

Los CDN resuelven esto creando redes distribuidas de forma optima por todo el planeta, que almacenan en caché el contenido de los sitios web que contratan sus servicios. De esta manera, mi sitio web en España puede ofrecer su contenido a un usuario en Perú o Japón como si tuviese un servidor en esos sitios, o muy cerca de ellos, con las mejores velocidades de conexión posible.

El problema es que, ya que son estos CDN los que se encargan de distribuir el contenido de forma optima por todo el mundo, si se ven afectados, básicamente no hay forma de entregar el contenido y pasan caídas masivas que dejan fuera a un montón de webs.

Fastly es una empresa de casi 6.000 millones de dólares

Ya que los CDN son una parte esencial de la infraestructura de Internet, son utilizados por básicamente cualquier servicio del que hayas escuchado hablar en la web alguna vez. Algunos de los CDN más conocidos son Cloudflare, CloudFront de Amazon Web Services, Akamai, y Fastly.

Fastly, en particular es bastante popular con sitios de grandes medios, de hecho, utilizan como ejemplo a BuzzFeed y The New York Times como dos de sus más grandes clientes en ese espacio.

La empresa es relativamente joven, fue fundada en 2010 y apenas salió a la bolsa en 2019. Sin embargo, actualmente está valorada en 5.870 millones de dólares estadounidenses. Desde 2017 ofrecen la que llaman su "edge cloud plaftorm" que cuenta con optimización de imágenes, balance de cargas y WAF (web application firewall).

La plataforma afirma gestionar más de 800.000 millones de peticiones diarias, y tener una capacidad de red de hasta 130 Tbit/s, con 58 Tbps de capacidad global conectada. La red de Fastly se extiende por Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.