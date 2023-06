Qué fue de Steve Ballmer, el polémico CEO que lideró la peor etapa de Microsoft

No hay duda de que Steve Ballmer ha sido una de las figuras más polémicas de Microsoft y le tocó liderar unos años convulsos, tras ser designado como el sustituto de Bill Gates. En 2014 anunció que dejaba la compañía de forma inmediata, diciendo que estaba demasiado ocupado como para seguir en Microsoft.

Y es que, además de ejercer como CEO, también había comprado hacía poco el equipo de Baloncesto LA Clippers, entre otras cosas. No hay que olvidar que este hombre es el creador del ctrl+alt+del, la fórmula de reiniciar el ordenador cuando aparecía la Pantalla Azul de la Muerte.

El anuncio también llegó en un momento crítico de la empresa de Redmond. Ballmer fue instrumental en negocios como Windows Server y SQL Server pero hubo productos que no llegaron a encajar como Windows 8 RT o el Surface RT con los que la empresa perdió mucho dinero.

Entre sus momentos estrella que lo hicieron muy polémico, además de los mencionados productos estrellados de Microsoft fueron sus bailes extraños en presentaciones de la empresa o que en su último discurso antes de dejar el cargo de CEO, cantó 'The Time of My life' (en playback), la canción más famosa de la película 'Dirty Dancing'

Un proyecto por el que el gobierno de EE.UU ha apostado

Ballmer creó creación de USAFacts, un proyecto que debutó en 2017 y en el que Ballmer invirtió más de 10 millones de dólares con un sólo objetivo: lograr que el gobierno de los Estados Unidos sea más transparente con sus gastos.

Esta gigantesca base de datos se hizo para permitir conocer todo tipo de datos económicos sobre la estructura gubernamental del país norteamericano.

El que fuera máximo responsable de Microsoft indicaba con sorpresa cómo este proyecto le había permitido descubrir que había casi 24 millones de personas trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. En esa cifra se incluyen por ejemplo todos los funcionarios del segmento educativo, que de hecho "representan casi la mitad de esos 24 millones".

Club de los más ricos

Steve Ballmer, ex consejero delegado de Microsoft, superó los 100.000 millones de dólares de patrimonio, lo que lo convirtió en 2021 a sus 65 años en la novena persona en el mundo con más dinero.

Un repunte en las acciones tecnológicas causó el último aumento de patrimonio de los ultrarricos en verano de 2021. No solo esto, sino que de acuerdo con ProPública muchos de estos grandes ricos pagaban un porcentaje de impuestos menor que gente con menores ingresos.

Hay que tener en cuenta que en 2014 Ballmer tenía más acciones de la empresa de Redmond que el propio Bill Gates.

