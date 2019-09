En qué se parece y diferencia Google Play Pass de Apple Arcade

Estos últimos meses del 2019 nos están dejando una serie de anuncios importantes en el universo tecnológico. La semana pasada llegaba Apple Arcade,"un bufé de juegos" que podemos disfrutar desde un dispositivo con iOS si estamos dispuestos a pagar 4,99 euros al mes.

Google ha tardado poco tiempo en responder a este anuncio, y hace unas horas ha presentado oficialmente 'Google Play Pass'. De esta manera, los usuarios de Android también podrán acceder a una tarifa plana de juegos móviles por una tarifa mensual.

El timing es el mismo, y parece que la propuesta es muy parecida. Lo cierto es que hay bastantes similitudes, pero también hay algunos aspectos que hacen que las plataformas se diferencien por completo. Por eso vamos a ir desgranando los puntos en común y aquellos que las distinguen.

Precio y disponibilidad

El acceso es un aspecto importante, ya que de poco sirve un servicio si no lo puedes probar. Mientras que Apple Arcade está disponible desde su lanzamiento en 150 países, Google Play Pass actualmente sólo está disponible en Estados Unidos.

De todos modos, Google ha prometido que "pronto" llegará a otros países. En cuanto al precio, si tomamos como referencia a Estados Unidos (ya que Google Play Pass sólo está disponible allí), el precio es idéntico: 4,99 dólares al mes.

En ninguno de los servicios encontraremos compras in-app o micropagos

Tal y como se puede ver en el vídeo de presentación de Google Play Pass, existe una oferta de lanzamiento que termina en octubre y con la que podrás acceder por 1,99 dólares en el primer año. Desconocemos si esta oferta existirá cuando llegue a otros países.

Antes de querer dar el paso, muchos usuarios quieren probar el servicio. El primer mes de Apple Arcade es gratuito, mientras que Google sólo ofrece 10 días de prueba. En donde sí coinciden es que en ninguna de las plataformas encontraremos compras in-app o micropagos.

Catálogo

Esta es una de las principales diferencias. Mientras que Apple Arcade sólo ofrece (al menos de momento) juegos, Google Play Pass también incluye aplicaciones. Este es un punto importante, ya que puede hacer que muchos usuarios de Android decidan dar el paso y así acceder a un catálogo de contenido variado que se va actualizando.

Eso significa que en el servicio de Google nos ofrecen acceso a aplicaciones como 'AccuWeather' o 'Facetune' junto a juegos como 'Monument Valley', 'Risk', 'Star Wars: Knights of the Old Republic', 'Limbo' o 'Terraria'.

Google Play Pass llega con más de 350 juegos y apps, mientras que en Apple Arcade la lista es mucho más corta: 54 juegos. En este catálogo nos podemos encontrar juegos como 'Oceanhorn 2', cuyo antecesor tiene un coste de 8,99 euros en la App Store.

Apple Arcade apuesta por la exclusividad

Quizás uno de los aspectos diferenciales es que Apple ha hecho un gran esfuerzo por atraer a desarrolladores a su servicio, y los juegos son exclusivos de la plataforma (sí, sólo podrás encontrarlos en Apple Arcade y no llegarán a Android).

Todos los juegos de Apple Arcade sólo pueden ser probados si se accede al servicio, mientras que en Google Play Pass nos encontramos juegos y aplicaciones que actualmente podemos comprar por separado.

En el caso de Apple Arcade, será necesario tener un dispositivo con iOS, iPadOS, macOS y tvOS 13. Para disfrutar de Google Play Pass el requisito será contar con un dispositivo con Android (versión 4.4 o superior).

Por último, tanto Apple Arcade como Google Play Pass pueden ser disfrutados por varios miembros de la familia: en el caso de Android con cinco miembros de tu familia y con Apple Arcade hasta con seis familiares.

Setapp: algo parecido para macOS

Estamos viviendo un momento clave en las tiendas de aplicaciones. Mientras que el universo del streaming se sigue expandiendo y diversificando en el mundo del cine y las series, en el software parece estar ocurriendo algo parecido.

Otra prueba la encontramos en Setapp, una alternativa a la App Store que pudimos probar a principios de mes. Por menos de 10 euros al mes nos permiten disfrutar de decenas de apps de pago que en conjunto estarían valoradas en miles de euros.

Actualmente cuentan con más de 80 aplicaciones, que podemos utilizar de forma ilimitada. Nos encontramos con nombres tan conocidos como CleanMyMac 3, Ulysses, Timing, Folx, Gemini, iMazing o TaskPaper.