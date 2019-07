El mejor software gratuito que ha descubierto el equipo de Genbeta y Webedia en la primera mitad de año

Hace algunas semanas compartimos con ustedes algunos de los programas gratis que usan y recomiendan los editores de nuestro equipo, tanto quienes escribimos a diario en Genbeta como nuestros colegas del resto de medios de Webedia.

Esta vez hemos preguntado a nuestros compañeros sobre aplicaciones de escritorio que hayan descubierto en lo que va del año 2019, y nos hemos encontrado con un buen puñado de recomendaciones que compartir con ustedes.

Ahora, aquí van a encontrar tanto software nuevo como aplicaciones viejas y quizás más conocidas, la cuestión es que cada quién la descubrió hace poco, y por lo tanto, la recomienda. Quizás alguna se convierta en un descubrimiento para ustedes también.

Shift

Recomendado por Laura Ruiz Ocana - Líder de producto Webedia

Shift: porque estoy hasta los mismísimos de las movidas para gestionar dos cuentas de Google. Es de pago para más de dos cuentas, pero para dos es gratis. Es muy práctica porque te pone dos “tabs” cada una con una sesión de Google y lo entiende de verdad independientemente. Los navegadores, por mucho que se pongan, te acaban tirando cada X.

Shift es una aplicación basada en Electron y está disponible para Windows, Linux y macOS.

WinSCP

Recomendado por Carlos Roberto Cabeio - Editor en Pymes y Autónomos y Xataka

WinSCP es como un FileZilla, pero portabl, muy amigable y también gratuito. No tengo que instalar nada, me llevo la carpeta de WinSCP y con ella todas las conexiones. Además puedo abrir sesiones ssh a través de putty, o una conexión a Amazon s3.

WinSCP está disponible para Windows desde su web oficial o desde la Tienda de Microsoft.

Notion

Recomendado por Santi Araujo - Editor en Genbeta

Notion te permite organizar todos tus proyectos de una manera tan libre que eso tiene sus puntos negativos y positivos. Ese gigantesco "lienzo en blanco" te permite adaptarlo a tus necesidades, pero al mismo tiempo tendrás que dedicarle tiempo a organizarlo todo.

Trabajo, proyectos personales o libretas en las que guardar películas que te hayan gustado. Todo tiene cabida, y por primera vez he encontrado un sistema que me da la seguridad de tener todos los datos guardados, accesibles desde cualquier lugar y organizados a mi gusto.

Notion está disponible para Windows, Mac, la web y tiene apps móviles para iOS y Android.

Total Commander

Recomendado por Álex Ferrero - Director de branded content en WebediaES

Total Commander es un explorador y gestor de archivos shareware que salió para Windows 3.1 ¡y se sigue actualizando! Se ve y siente viejuno y anticuado, pero tiene integrados los compresores de archivos y FTP; y en una sola ventana me manejo mejor que con los exploradores del SO nativo. Aparte de que tengo los atajos memorizados y que no tengo que aprender nada nuevo cada vez que actualizo a un Windows superior.

TotalCommander es compatible con todas las versiones de Windows desde 95 hasta Windows 10, y tiene versiones de 32 y 64 bit.

Tu Teléfono

Recomendado por Yúbal Fernández - Editor en Xataka

Soy bastante aburrido en cuanto a las aplicaciones de Windows, y algunas de las pocas nuevas que he acabado utilizando han sido de pago. Sin embargo, hace poco hubo una aplicación gratuita que no he dejado de utilizar desde que fue lanzada. Se llama Tu Teléfono y es de la propia Microsoft.

Es una aplicación sencilla a más no poder. Instalas su versión móvil en tu smartphone, la principal en Windows, y ya está, podrás pasar fácilmente las últimas fotos de tu móvil al ordenador y leer desde él los últimos SMS. Es una app que todavía tiene mucho margen para crecer añadiendo más funciones, pero de momento con estas ya me cumple una buena función.

Tu teléfono está disponible en la Tienda de Microsoft y en la Play Store de Google, aunque en las últimas versiones de Windows 10 ya viene instalada por defecto.

Brave, y para jugar...

Recomendado por José García Nieto - Editor en Xataka Android y Xataka Móvil

Tengo cinco aplicaciones de escritorio instaladas en mi ordenador, de las cuales cuatro son gratuitas y una es de pago, así que me ceñiré a las cuatro primeras. Una es Brave, un navegador basado en Chromium que no puedo dejar de recomendar. Tiene un bloqueador de anuncios muy potente instalado por defecto, bloquea la reproducción automática de contenido, las cookies y los scripts, y eso se traduce en una mayor velocidad.

Los tres siguientes son Steam, el launcher de Epic Games y el cliente de League of Legends. Los dos primeros creo que no necesitan presentación. Son un must have para todo usuario que guste de jugar en PC como un servidor. Punto a favor de la primera porque puedes usar Steam Link y hacer streaming de los juegos al móvil, algo que he encontrado sorprendentemente útil en alguna que otra situación. El cliente de League of Legends lo uso porque (lo reconozco) me he enganchado al nuevo modo ‘Tácticas maestras’, para qué mentir.

El resto de cosas las hago siempre con herramientas online, salvo escribir, que lo hago en IA Writer, pero es una app de pago.

Spitfire Audio

Recomendado por César Muela - Coordinador editorial en WebediaES

Spitfire es una empresa inglesa que se dedica a crear samples y VST bastante conocida en el mundo del software musical. Tienen un apartado que se llama Spitfire Labs en el que regalan algunos VSTs de muy buena calidad (pianos, sets de cuerda, caja de música...) y que me vienen genial para producir canciones.

Solo necesitas tener instalada la aplicación de Spitfire Audio, descargar el VST gratuito que quieras desde Labs y ya utilizarlo desde tu DAW favorito (Cubase, FL Studio, Pro Tools, etc.).

SuperBar

Recomendada por Antonio Saban - Editor en Genbeta y Xataka

Siempre me gusta encontrar aplicaciones y pequeñas utilidades que hagan mi día de trabajo más fácil en la plataforma en la que trabajo, macOS, y recientemente descubrí SuperBar gracias a mi compañero Santi Araujo.

Se trata de una aplicación gratuita (aunque podemos pagar a su desarrollador lo que queramos al descargarla) cuyo icono se establece en la barra de menú. Desde él podremos abrir los enlaces que deseemos del navegador así como comandos de terminal, para, por ejemplo, abrir en un paso varias aplicaciones que siempre usemos durante la jornada laboral, como en mi caso son Slack, Safari y Spotify.

Tanto los enlaces como las acciones de Terminal que deseemos lanzar desde SuperBar son fácilmente personalizarles desde un archivo de texto donde podemos incluir todo lo que necesitemos. Es una aplicación ligerísima y por la que, aunque sea gratuita, merece la pena pagar, porque tiene funciones infinitas.

ScreenToGif

Recomendado por Toni castillo - Editor en Genbeta

Admito que cuando descubrí ScreenToGif pensaba que debía tener algún truco. Es una aplicación tremendamente liviana y sencilla de utilizar que te permite grabar la pantalla de tu equipo o lo que ve la cámara de tu portátil y convertirlo en un gif.

Incluso permite dibujar en una especie de pizarra y la evolución de ese dibujo también puede convertirse en gif. ¡Y gratis! Su uso es realmente fácil y viene genial para poder crear memes de vídeos que te encuentras por internet o para lo que quieras. Yo la tengo siempre a mano. Puede tanto instalarse en el ordenador como tenerse en un ejecutable que poner en marcha cuando lo necesitemos. En definitiva, es una maravilla.

Descarga ScreenToGif para Windows.

Meistertask

Recomendado por Ricardo Aguilar - Editor en Genbeta

Una aplicación que descubrí hace no demasiado tiempo es Meistertask. El funcionamiento es bastante similar al de Trello, pero brilla por un aspecto fundamental para mí: el cuidado de la interfaz.

Actualmente y bajo mi punto de vista, es la aplicación para organizar tareas con la interfaz más cuidada. Del mismo modo, es posible añadir temporizadores a cada tarjeta que creamos, para saber cuánto tiempo se dedica a cada tarea. La utilizo tanto para el trabajo como para algunos de mis proyectos personales, ya que es posible crear varios tableros.

Meistertask está disponible para macOS, Windows, la web, iOS y Android.

Microsoft Edge Chromium y Musixmatch

Recomendado por Gabriela González - Editora en Genbeta

Debo confesar de fui de las que se sorprendió y no demasiado gratamente cuando Microsoft decidió abandonar su motor de Edge y pasar su navegador a basarse en Chromium, como si ya no sobraran. Sin embargo, he estado usando el nuevo navegador de Microsoft por un largo rato desde que salieron sus versiones Dev y Canary, y creo que se ha convertido en uno de mis navegadores favoritos, si acaso no mi favorito. Es impresionante lo bien que va, lo rápido que es, lo excelente que maneja las aplicaciones web progresivas, y la cantidad de funciones únicas del viejo Edge que empieza a tener, y ni siquiera ha llegado a beta. Le veo muchísimo potencial.

Con Musixmatch estoy viviendo una especie de "redescubrimiento", pues era de las que usaban la app cuando estaba integrada en Spotify, hasta que eso se acabó. La app móvil me parece un desastre abarrotado de cosas innecesarias, pero hace poco descubrí las versiones de escritorio para Windows y macOS y quedé gratamente sorprendida del trabajo que están haciendo con ellas, lo poco intrusivas que son, simples, bonitas y dedicadas a una sola cosa: mostrar letras de canciones.

Puedes descargarla en la Tienda de Microsoft para Windows, o desde este enlace para macOS.