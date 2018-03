iA Writer para Windows ya disponible para su descarga

Dos meses y unos días después del anuncio, iA Writer para Windows está disponible para su descarga. Puede bajarse desde la página del editor o desde este enlace directo difundido esta tarde por iA Inc. en su cuenta de Twitter. "Finalmente, iA Writer para Windows está disponible para descargar. Puedes conseguir tu versión de prueba aquí", han dicho.

Desde que presentaron iA Writer para Mac eran numerosas las peticiones de una versión del popular editor de textos minimalista para Windows. Sin embargo, no llegaba. "Sabiendo lo difícil que es diseñar y codificar para Android, con sus 50.000 dispositivos diferentes, hemos evitado durante mucho tiempo la creación de aplicaciones Windows", aseguraban hace un par de meses los responsables.

"Hemos evitado durante mucho tiempo la creación de aplicaciones Windows"

La intensificación de las peticiones y la iniciativa de un desarrollador de Windows con mucha experiencia en la creación de aplicaciones de escritura les hicieron dar el salto. A finales de diciembre anunciaron que la versión para el sistema operativo de Microsoft alcanzaba la fase beta y que tras Navidad iba a ser puesta en Kickstarter, como así fue. ¿El motivo? La necesidad de "mucho pulido y muchas pruebas" para adaptarse bien, la obtención de "más espacio para respirar" y la posibilidad de añadir características no contempladas inicialmente, explicaban.

iA Writer para Windows llega en versión de prueba; la licencia costará 19,99 dólares

Nosotros ya hemos descargado la versión de prueba de iA Writer for Windows y es tal y como nos la anunciaron. La instalación apenas dura unos minutos y el editor de textos minimalista es como se esperaba. Excepto por la nueva característica del plegado de texto, la capacidad de comprimir y expandir capítulos del texto con un clic, se ve y funciona como el primer iA Writer for Mac.

Esta versión nos permite hacer uso del programa de iA sin ninguna limitación aparente más allá de los 14 días que se nos dan de prueba. Como podemos ver en la captura superior, una ventana nos dará la bienvenida a la prueba indicándonos los días de los que dispondremos para emplear el editor y su precio: 19,99 dólares estadounidense. Idéntico al que tiene en la Mac App Store.

Aunque no se han proporcionado más detalles, es de suponer que una vez concluido el periodo de prueba la aplicación no se pueda utilizar de ninguna manera a no ser que se adquiera la licencia. Funcionará en Windows 7, 8 y 10.

