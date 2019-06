Microsoft Edge Chromium ya está disponible en Windows 7 y 8.1, solo nos falta la versión para Linux

Finalmente, Microsoft anunció la disponibilidad de Microsoft Edge preview para Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. El navegador que aún se encuentra en fase preliminar y cuenta solo con builds Developer y Canary, llegó inicialmente a Windows 10 y hace un mes aterrizó en también en macOS.

Ya Microsoft había confirmado que tenían planes de traer su nuevo navegador basado en Chromium a las demás versiones de Windows que aún tienen soporte, y ahora, si te diriges a la web de Microsoft Edger Insider puedes descargar la versión Canary tanto para Mac como para todas las versiones de Windows actuales.

Microsoft además promete que pronto también veremos llegar las versiones Developer a Windows 7, 8/8.1, que suele encontrarse en un estado más estable. De hecho, junto a este lanzamiento se anunció la actualización del canal Dev a la versión 77.0.189.3.

Esta última ya está basada en Chromium 77 y si estás usando Edge Chromium Dev en macOS o Windows 10 debería actualizarse tu versión de forma automática. Entre las nuevas características que esta versión incluye se encuentran nuevos ajustes para elegir el diseño de tu página de nueva pestaña, opciones para reportar sitios web inseguros, selección de múltiples pestañas usando la tecla CTRL más barra de espacio, entre otras.

No está descartado y podría suceder. Hace apenas unos días el equipo de desarrollo de Edge realizo un IAmA en Reddit en el que respondieron todo tipo de preguntas de la comunidad, y por supuesto, alguien preguntó si el navegador llegaría a Linux. Esta fue la respuesta:

No tenemos ningún impedimento técnico que nos evite crear binarios para Linux, y definitivamente es algo que nos gustaría hacer más adelante. Sin embargo, aún hay trabajo que hacer para que Edge esté "listo para el consumidor" (instalador, actualizador, sincronización de usuario, corrección de bugs, etc.) y que sea algo que estemos orgullosos de ofrecer, así que aún no estamos del todo listos para comprometernos a ese trabajo.

En estos momento estamos sumamente enfocados en traer primero versiones estables de Edge a otras versiones de Windows (y también a macOS), y lanzar nuestros canales Beta.