Solo hacen falta 35 minutos para engancharse a TikTok: los documentos internos de la red social son estremecedores

Que las redes sociales tienen algoritmos para que sigamos haciendo scroll y consumiendo su contenido no es un secreto, pero es difícil encontrar documentación tan específica sobre ello como los documentos internos de TikTok, a los que ha podido acceder la radio pública estadounidense de Kentucky. En ella puede leerse que solo hacen falta 260 vídeos, aproximadamente 35 minutos, en engancharse a la red social. Es solo una de las muchas conclusiones.

Esta documentación procede de la demanda colectiva que están llevando a cabo 14 fiscales generales de Estados Unidos que han llevado a juicio a TikTok por su influencia en el deterioro de la salud mental de los más jóvenes. En el país norteamericano se estima un uso de esta red social del 97% de personas por debajo de los 17 años.

TikTok solo necesita 30 minutos para perfilarte. En cinco minutos más, estarás enganchado

El fiscal general de California Rob Bonta ha declarado que 'TikTok ha manipulado y lastimado intencional y deliberadamente a jóvenes a través de su plataforma' y como puede leerse en esta documentación tan extensa como devastadora, queda constancia de su conocimiento de sus efectos entre la población joven ya que cuanto más joven sea alguien, mejor es el rendimiento porque: 'Los menores no tienen función ejecutiva para controlar su tiempo de pantalla'.

Según esta documentación, tampoco tienen demasiado interés en eliminar cuentas de menores. Hay detalles más escabrosos como que cuando se volvió viral un trend donde menores de edad hacía streapteases en directo, los adultos enviaron un millón de 'regalos'.

Respecto al control del contenido, la documentación arroja que son conocedores de que sus filtros de moderación no funcionan bien, provocando que contenido prohibido siga presente y además pueda encontrarse aunque no apareza en el feed. Asimismo, la moderación de contenidos tienen una tasa de error alta y aunque saben que pueden mejorar en esto, serían necesario aportar más recursos.Pero es que además el informe describe que TikTok ha limitado sus medidas preventivas porque temen una caída de usuarios. Después de todo, 'Nuestro objetivo no es reducir el tiempo de estancia', recoge el documento.

Con esos 260 vídeos la plataforma conseguiría adherencia, pero le bastan 30 minutos para trazar tu perfil y asignarte una burbuja de filtro. Como en otras plataformas como en Tinder basadas en la imagen, uno de sus secretos está en amplificar a la gente guapa.

Portada | Foto de Nik en Unsplash

En Genbeta | TikTok es un foro donde compartir experiencias: ha vuelto las preocupaciones locales de la Generación Z en inquietudes globales