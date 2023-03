Tengo SkyShowtime y esto es todo lo que hago para aprovechar al máximo sus funciones

Desde hace unos días ya podemos disfrutar de SkyShowtime, una nueva plataforma para ver series y películas que nace de la unión de Paramount+ y Peacock. El servicio de streaming llega en un momento en el que la reputación de Netflix se ha visto terriblemente afectada tras su anuncio del fin del uso de cuentas compartidas con personas ajenas al mismo hogar, por lo que puede aprovechar este tirón para atraer a una buena masa de usuarios.

En este artículo he querido exponer algunos de los puntos destacados con los que me he encontrado en SkyShowtime, una plataforma que de momento no cuenta con demasiadas opciones, pero que merecen la pena echarle un ojo para no perdernos nada. Y es que aunque exista todavía un gran margen de mejora en SkyShowtime, se trata de una alternativa más en la que encontrar algunos títulos icónicos y otras muchas novedades.

Antes de nada, aprovecha la oferta del 50%

Tal y como ya hemos mencionado en anteriores artículos, SkyShowtime cuenta con una gran oferta de lanzamiento durante sus primeras dos semanas. Y es que hasta el 25 de abril podremos obtener una suscripción de 2,99 euros al mes de por vida, algo muy similar a lo que ofrecía HBO Max cuando se lanzó en España.

Para aprovecharte de esta oferta, lo único que tienes que hacer es registrarte en la plataforma a través de su web oficial y SkyShowtime te dará la opción de conseguir su suscripción un 50% más barata, pasando de 5,99 euros a 2,99 euros. Eso sí, en el momento en el que canceles tu suscripción, no podrás volver a optar a esta oferta.

Compartir cuenta

Netflix ha dejado claro que ya no le gusta eso de compartir cuenta, pero ¿qué pasa con SkyShowtime? Aunque la plataforma no ha emitido un comunicado oficial al respecto, parece que sí podemos hacerlo sin problemas. Sin embargo, en sus términos y condiciones la plataforma deja claro que "no debemos" compartir nuestros datos de inicio de sesión con personas ajenas a nuestro hogar. Aunque desde la compañía recomiendan esto, realmente podemos compartir cuenta con cualquier persona. Para ello, simplemente basta con darles la dirección de correo electrónico y la contraseña de la aplicación para que puedan acceder a todo el contenido.

SkyShowtime también permite a los usuarios crear hasta seis perfiles diferentes, cada uno con una lista de seguimiento personalizada y la opción de reproducir contenido en tres dispositivos al mismo tiempo.

Descarga de series y películas

La posibilidad de descargar contenido en dispositivos móviles es una función muy útil para aquellos que quieren ahorrar en el consumo de su tarifa de datos o para ver películas y series sin conexión a Internet. Para descargar contenido, simplemente hay que pulsar en el icono que aparece debajo del contenido deseado y luego ir a la sección de descargas para verlo.

Una vez descargado, tendrás 30 días para verlo, pero si lo abres, tendrás 48 horas antes de que caduque y tengas que volver a descargarlo. Es importante tener en cuenta que es recomendable borrar el contenido descargado una vez que se haya visto, especialmente en dispositivos con poco espacio de almacenamiento. Esta función sólo está disponible en dispositivos móviles.

Instalar SkyShowtime en Fire TV

Si tienes un Fire TV Stick o producto similar y quieres descargar la aplicación de SkyShowtime pero no la encuentras en la Amazon App Store, no te preocupes, ya que existe una solución para instalar SkyShowtime en Fire TV. La plataforma está disponible en muchos sistemas, pero no en los de Amazon. Para descargarla, sólo necesitas entrar en la App Store de Amazon y descargar la aplicación Downloader.

Puedes encontrarla en este enlace y es una de las aplicaciones más útiles para tener en tu Fire TV. Con esta app, tendrás acceso a un navegador de Internet similar a Chrome o Firefox, con el que podrás descargar archivos y aplicaciones, así como un gestor y explorador de archivos. Una vez descargado el archivo de instalación de SkyShowtime, podrás instalar la aplicación y disfrutar de su contenido en tu Fire TV sin problemas.

Desactivar tráileres automáticos

En SkyShowtime, al igual que en otras plataformas, puedes ver un tráiler automáticamente de una serie o película si esta se queda en pantalla durante unos segundos. Sin embargo, esto se puede activar o desactivar según tus preferencias.

Por defecto, esta función viene desactivada, pero puedes activarla accediendo a tu perfil y buscando la opción "Trailers automáticos". Esta opción aparece bajo la configuración del PIN y puedes desactivarla si no quieres reproducir un vídeo segundos después de acceder al menú principal de la plataforma.

En general, esta función puede ser útil para conocer más sobre una serie o película antes de decidir si quieres verla o no, pero si prefieres evitar ver tráilers automáticamente, puedes desactivar esta opción en la configuración de tu perfil.

Un HUB con categorías útiles

Si no sabes qué ver en SkyShowtime, puedes utilizar las categorías de contenido que te ayudarán a agrupar películas y series en diferentes temas, como géneros o directores. Además, en la pestaña de películas, encontrarás los HUB de contenido, que agrupan el contenido por estudios, lo que te ayudará a encontrar lo que buscas más fácilmente.

Si quieres ver todo el contenido de SkyShowtime ordenado alfabéticamente, puedes desplazarte hacia abajo en cualquier pestaña y encontrarás una categoría llamada "de la A a la Z". Al hacer clic en "ver todo", podrás ver todo el contenido ordenado de forma alfabética.

Todas estas opciones y funciones están disponibles tanto en la aplicación móvil como en la versión web de SkyShowtime, y te permitirán aprovechar la plataforma de acuerdo a tus necesidades y preferencias.

Configurar subtítulos

A pesar de los problemas que pueden surgir con los subtítulos en SkyShowtime, es posible personalizarlos para adaptarlos a tus preferencias. Por ejemplo, puedes cambiar el tipo de letra, el color de la tipografía o incluso establecer un fondo o sombreado para facilitar la lectura.

Sin embargo, debes tener en cuenta que estas personalizaciones solo se pueden hacer en la versión web de SkyShowtime. Para acceder a la opción de configuración de subtítulos, debes ir a la pestaña "Cuenta" y buscar la opción "Configuración" al final de la página. Allí encontrarás la opción para personalizar los subtítulos.

Es importante destacar que estas personalizaciones no están disponibles en la aplicación móvil, por lo que debes acceder a la versión web de SkyShowtime para hacerlas. Aunque sería ideal poder hacer estos cambios también desde la aplicación móvil, la versión web ofrece suficientes opciones de personalización para mejorar la experiencia de visualización.

Crear un PIN para tu perfil

Es importante proteger tu cuenta de SkyShowtime tanto si la compartes con otras personas como por motivos de privacidad personal. Para hacerlo, la plataforma ofrece la opción de agregar un PIN de seguridad a tu perfil. Esto te permitirá evitar que alguien acceda a tu perfil y vea contenido en tu lugar, lo que puede llevar a confusiones sobre qué episodios has visto o simplemente quieres mantener en privado lo que estás viendo.

Para establecer un PIN en tu perfil, primero debes acceder a la configuración de tu perfil pulsando el círculo correspondiente en la pantalla de inicio o haciendo clic en tu avatar en la esquina superior derecha si ya estás dentro de tu cuenta. Una vez en la configuración, busca la opción "PIN del perfil" y luego de ingresar tu contraseña de SkyShowtime, podrás crear un PIN personalizado para tu perfil.

Protección mejorada mientras compartes

En el caso de que decidas compartir tu cuenta de SkyShowtime con amigos o familiares, es importante que protejas tu información personal y de pago. La plataforma ofrece una función de "Seguridad mejorada" que puedes activar para ocultar tus datos de pago y recibir un código de un solo uso por correo electrónico que solo tú puedes acceder si necesitas verlos.

Es importante destacar que esta función solo está disponible en la versión web y no en la aplicación. Para activarla, debes acceder a la sección "Cuenta" y luego buscar la opción de "Configuración" y "Seguridad mejorada". Al activar esta función, tus datos de pago se ocultarán automáticamente.

Además, SkyShowtime también te permite controlar los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta y ver quién se ha conectado a ella. Puedes hacerlo desde la pestaña "Dispositivos" en la sección "Cuenta" y cerrar sesión en dispositivos sospechosos o cambiar sus nombres para tener un mejor control sobre quién accede a tu cuenta. Esto te permitirá tener un mayor control sobre la seguridad de tu cuenta y evitar posibles riesgos.

Reproducción solo en WiFi

Si tienes una tarifa de red limitada o estás cerca de llegar a tu límite de datos, puedes activar la reproducción de SkyShowtime para que solo funcione cuando estés conectado a una red WiFi.

Para hacer esto, simplemente entra en tu perfil de SkyShowtime pulsando en tu avatar en la pantalla principal y luego en "Cuenta" y "Ajustes" en la esquina superior derecha. Allí, activa la opción "Reproducción solo con WiFi", lo que evitará que utilices tu tarifa de datos móviles para ver contenido y así evitar cargos adicionales.