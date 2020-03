Todo lo que necesitas saber para leer cómics en tu PC

Hace no mucho, se creía que el ebook iba a imponerse al libro de papel de igual manera que el MP3 se imponía al CD o que, más tarde Netflix se impuso al DVD. Pero ese 'sorpasso' nunca ha llegado a tener lugar, en gran parte por la importancia del factor 'tacto de papel'. Y los cómics -una categoría particular de libros, al fin y al cabo- no han sido ninguna excepción en ese sentido.

Sin embargo, eso no significa que el cómic digital no tenga su cuota de usuarios, e incluso su pequeño ecosistema de software y plataformas: cuenta con sus propios formatos de archivo, con sus programas de lectura y organización de colecciones, y con sus propios sitios de descarga de referencia.

CBR, CBZ, CBT

De igual manera que los ebooks -aunque podamos encontrar muchos de ellos en el omnipresente PDF- cuentan con sus propios formatos de fichero (Epub, Djvu, Mobi, Lit, etc), los cómics digitales cuentan también con los suyos propios: CBR, CBZ y, en menor medida, CBT, CB7 y CBA.

Aunque, quizá, sería más correcto hablar de 'extensiones de fichero', y no de formatos, pues los tres tipos se corresponden con formatos ampliamente utilizados de empaquetamiento y/o compresión de archivos: los CBR no son más que archivos RAR; los CBZ, ZIP; los CBT, TAR; los CB7, 7z; y los CBA, ACE.

Su particularidad es que, si optamos por abrirlos con WinRAR o algún programa similar, sólo encontraremos en ellos archivos de imagen numerados (pag1.jpg, pag2.jpg, etc, por ejemplo) para permitir su lectura ordenada por páginas en visores específicos para cómics digitales.

¿Con qué programas podemos abrir los cómics digitales?

CDisplay Ex: CDisplay Ex esrobablemente el más popular visualizador de cómics digitales para Windows. Cuenta con una amplia gama de atajos de teclado para facilitar la lectura, e incluso es compatible con dispositivos como Leap Motion. Destaca también por usar una tecnología de redimensionamiento que garantiza un suave renderizado de las páginas. Cuenta con un 'modo manga', que permite visualizar los cómics japoneses de atrás hacia delante.

CDisplay Ex en acción, con visualización de doble página y visor de thumbails a la izquierda de la pantalla.

MComix: MComix es un visor de cómics open source muy similar al anterior, y la mejor opción para aquellos que seáis usuarios de sistemas Linux (aunque también está disponible para Windows). Destaca por su interfaz personalizable y su soporte para marcadores.

ComicRack: Aunque el famoso software de organización y visualización de ebooks Calibre es compatible también con estos cómics, es posible que desees gestionar por separado ambas colecciones. Ahí es donde entra ComicRack, un versátil programa que permite abrir varios cómics en sus respectivas pestañas, rellenar la ficha de datos de cada uno de ellos y realizar un seguimiento de nuestro progreso de lectura. Trabajando en combinación con la app móvil homónima, nos permitirá también sincronizar la colección de cómics de nuestro PC y nuestro smartphone.

ComicRack en acción.

STDUViewer: Si no deseas instalar un visor para cada clase de documento que manejes, y quieres un software gratuito y ligero que te permita visualizar tanto PDFs como ebooks y cómics digitales, STDUViewer será tu opción favorita. Otra opción bastante similar es Sumatra PDF.

¿Dónde podemos descargarnos cómics digitales?

Comixology:- Comixology es una tienda de cómics digitales comprada por Amazon hace ya unos años, en ella podremos encontrar las ediciones estadounidenses (es decir, casi siempre en inglés) de las grandes editoriales del sector (Marvel, DC, Image), además de los de pequeñas editoriales independientes. Cuenta con una sección de cómics gratuitos, y otra de 'bundles' (packs en oferta).

ReadDC.com: La editorial DC (Superman, Batman, Watchmen...) tiene su propia tienda online, también con sus ediciones estadounidenses, con una sección de cómics gratuitos.

Marvel Digital Comics: Lo mismo ocurre con la editorial Marvel (Vengadores, Spiderman, X-Men, Pato Howard...) y su sección de cómics gratuitos.

Cimoc: La editorial española Norma también cuenta con una tienda online específica para cómics digitales, aunque con un catálogo reducido... aunque alberga, eso sí, casi una veintena de cómics gratis.

Lektu: Lektu es una plataforma española de venta online de libros, ebooks, audiolibros, podcasts y cómics digitales. Podemos encontrar muchos cómics con opciones de pago tan poco frecuentes como el "pago social" (pagamos publicando en nuestros perfiles sociales un enlace al artículo adquirido)** o el "paga si te gusta"** (tienes la opción de pagar voluntariamente tras haber descargado la obra).

PanelSyndicate: PanelSyndicate es una plataforma que permite a los autores de cómics digitales (digitales de origen, no digitalizados a posteriori) vender su obra... por la voluntad. Efectivamente, puedes pagar 0 € por ellos si te da la gana (estírate un poquillo, anda). Todos los cómics que ofrece están, al menos, en inglés y en español.

PanelSyndicate.com

ComicBookPlus: ComicBookPlus es un descomunal repositorio de cómics escaneados publicados antes de la década de los 60, lo que según la legislación estadounidense les sitúa en el dominio público, por lo que el acceso a los mismos es gratis. Cuenta con una sección de cómics en español. Otro recurso muy similar e igualmente recomendable es el Digital Comic Museum.

Más: Con ocasión de la actual cuarentena por coronavirus, la Asociación Cultural Tebeosfera ha elaborado un completo listado de recursos de descarga de cómics digitales.

