¿Qué son los archivos CBR o CBZ y por qué se usan para los cómics?

Tengo varias aficiones que intento cultivar siempre que puedo. Una de ellas es la música (como ya quedó claro en este artículo), otra son los videojuegos y otra es pasar tiempo leyendo cómics. No siempre puedo recurrir al papel para leerlos, así que a veces tengo que conseguir ejemplares online para poder disfrutarlos desde mi ordenador o desde mi tablet. Para eso existen opciones tan buenas como CDisplay en el caso de Windows, MComix en el de Linux o Perfect Viewer en el de Android.

El caso es que cuando descargas un cómic de Internet, el archivo en al que viene asociado suele tener la extensión CBR o CBZ, si bien en la práctica funcionan como un ZIP o un RAR normal y corriente. Hasta se pueden renombrar y descomprimir usando 7zip o WinRAR. Ahora bien, si son como un archivo comprimido cualquiera, ¿por qué llevan estas dos extensiones? Eso es lo que vamos a intentar explicar en este artículo.

La culpa la tiene CDisplay

La idea de usar una extensión especial para los cómics se popularizó en los años 90 del siglo pasado. El responsable fue David Ayton, creador del ya nombrado CDisplay. Su programa se diferenciaba de los visores de imágenes convencionales centrándose en una forma fácil de mostrar las páginas, limpiamente y en orden, algo fundamental cuando estamos leyendo una historia que se apoya en las imágenes.

La extensión define claramente qué tipo de archivo es. El prefijo "CB" es equivalente a la voz inglesa comic book, y la última letra hace referencia al algoritmo de compresión usado para crear el archivo. Si esta es CBR, se ha creado a partir de un archivo RAR. Si por el contrario es CBZ, se ha generado desde un archivo ZIP.

Empaquetando los cómics con esta extensión especial, Ayton y todo el mundo que ha querido crear este tipo de software ha conseguido dos cosas: por un lado dejar patente que el archivo es un cómic, y por otro crear un ecosistema de aplicaciones asociadas con el formato del archivo.

De esa manera, cuando haces doble clic en uno de estos ficheros, no se abrirían en un programa de compresión, sino en los lectores diseñados para ello. Ese ajuste tan aparentemente simple cambió por completo la forma en la que leemos cómics en nuestros dispositivos electrónicos. Y todos deberíamos estar agradecidos por ello.

Cómo crear y editar archivos CBR o CBZ

Aunque los archivos CBR y CBZ son de lejos los más populares, también puede que te encuentres con otros formatos relacionados de ficheros comprimidos. Los que vienen comprimidos con formato CB7 son archivos 7z, los CBA son archivos ACE, y los CBT surgen desde archivos TAR. Las imágenes que contienen pueden venir comprimidas mayoritariamente en JPEG o en PNG, y a veces en formatos como GIF, BMP o TIFF.

Ya hemos dicho antes que los formatos en los que vienen los cómics son archivos comprimidos cuya extensión ha sido renombrado, puedes abrirlos para ver su interior usando un gestor de compresión cualquiera como 7zip o WinRAR. Podrías cambiar el nombre de la extensión, pero no es necesario. Ve a la localización donde tengas tus cómics guardados, selecciona uno al azar, haz clic en él con el botón derecho y selecciona "Abrir con...". En lugar del programa de lectura, elige el gestor de compresión que uses y observa lo que aparece:

Con eso en mente, puedes modificar fácilmente archivos de cómics con las imágenes que quieras e incluso crear los tuyos propios. Digamos, por ejemplo, que has encontrado un comic online que te gusta (personalmente recomiendo Looking For Group). O que te encuentras con un artista que publica una sola página de su trabajo cada cierto tiempo (como por ejemplo The Order of The Stick). Podrías coger esas imágenes y crear un archivo CBR o CBZ que leer en tu dispositivo preferido.

El proceso es muy sencillo y directo: guarda las imágenes, asegúrate de que están numeradas de forma secuencial (si no, tendrás que hacerlo tu mismo), crea un archivo ZIP o RAR con ellas y después cambia el nombre de la extensión a CBR o CBZ.

Imagen | jackmac34

En Genbeta | 16 herramientas y servicios para crear cómics online