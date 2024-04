WASD está bien para jugar, pero no es la mejor: el fundador de Steam prefiere esta otra combinación de teclas

Las costumbres a la hora de jugar en PC han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y es que no hace tantos años, ni siquiera jugábamos con el ratón en shooters hasta que comenzó a establecerse el hecho de jugar con las teclas WASD del teclado.

Yo recuerdo cuando era pequeño que, por puro instinto, a la hora de enfrentarme a un videojuego utilizaba las flechas de dirección para moverme. De hecho, así fue como jugaba al Spider-Man de Neversoft y Activision o a otros tantos títulos hasta que Half-Life me dio una visión completamente distinta con el sistema WASD para movimiento y ratón para el control de cámara y disparo.

WASD es la más extendida, pero para algunos no es la mejor

Hoy día, la gran mayoría de videojuegos cuentan con un sistema para cambiar las teclas con las que jugamos a nuestro gusto, por lo que si uno no es fan de la disposición WASD, podemos cambiarla como nosotros queramos. De hecho, hay personas que prefieren utilizar ESDF.

Imagen: Alexander Sinn (Unsplash)

A pesar de que el sistema WASD sea el más extendido, tanto para shooters como para otros tantos géneros en videojuegos, hay personas que prefieren utilizar otra disposición de teclas. Para algunos, ESDF ha significado un cambio de paradigma por una serie de razones.

Por un lado, una persona cuenta con más teclas para pulsar en el lado izquierdo de la mano, lo que permite asignar más controles. De esta manera, teclas como Q, W y A son ahora más fáciles de pulsar y se pueden asignar a otras tareas junto a Tab, Mayus, Shift, CTRL o las teclas numéricas. Además, hay quien dice que prefiere esta disposición porque A, Z, Q o W son más fáciles de pulsar que CTRL, ALT y demás.

Personalmente no soy fan de ESDF, más que nada porque ya tengo la costumbre de usar WASD durante más de 20 años. Sin embargo, puedo entender el hecho de que algunas personas utilicen esta disposición de teclas. Si nos movemos a la escena competitiva, en eSports, todo es mucho más difuso, ya que muchos jugadores profesionales usan sus propia disposición de teclas por comodidad y confianza. De hecho, la disposición WASD + ratón vino de un jugador profesional en los 90; Dennis thresh Fong, quien la utilizó en un torneo de Quake en 1997.

A pesar de que ESDF no esté tan extendido como WASD, su uso no ha pasado nada desapercibido. De hecho, hace unos años, hasta el propio Gabe Newell, cofundador y CEO de Valve, se declaraba fan de la disposición de teclas ESDF comentando al medio PCGamer lo siguiente: “A mí personalmente no me gusta WASD, ya que distrae la mano de teclear los botones de inicio. Por eso siempre cambio a ESDF”.

Lógicamente, habrá juegos en los que no podamos utilizar la configuración ESDF del teclado debido a que, antiguamente, había muchos títulos que no ofrecían la posibilidad de cambiar las teclas a nuestra voluntad. Sin embargo, si aún así quieres utilizar esta disposición de teclado (o cualquier otra) en un juego donde no se pueden cambiar las teclas, siempre puedes tirar de programas de terceros para mapear las teclas según tu preferencia.

¿Y tú? ¿Has oído hablar alguna vez de la disposición de teclas ESDF? ¿Tienes algún modo especial de jugar? Puedes escribirnos sobre esto en la caja de comentarios.

Imagen de portada | Florian Krumm

